5 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» стартовали не столь продуктивно.  Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» в 6 матчах набрал 10 зачетных баллов.  Да и отличилась команда 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Доги» переиграли «Рому» (1:0).

До того команда была бита «Лионом» (0:1).  А вот поединок с «Бранном» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы.  В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» намерены побороться за самые высокие места.  Вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.

Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит ПСЖ.  В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Доги» намерены дать бой французскому гегемону.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат начали вполне продуктивно.  Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем ПСЖ в 6 матчах набрал 15 зачетных баллов.  Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Парижане нанесли поражение «Барселоне» (2:1).

До того команда сумела одолеть ершистый «Осер» (2:0).  А вот чуть ранее она была бита «Марселем» (0:1).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории.  Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Маркиньос — травмированы.

Состояние команды: Парижане привычно борются за чемпионство.  А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом ПСЖ потенциально способен еще прибавить в плане реализации.  Да и победила команда в 2 своих последних матчах.

Команда Луиса Энрике не должна иметь проблем с завоеванием очередного чемпионства.  Да и Брэдли Барколя пока отличился 3 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы.  Команда намерена продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

  • Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
  • «Доги» в среднем пропускают чаще гола за матч
  • ПСЖ победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77.  Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.14.

Прогноз: ПСЖ имеет шикарный подбор исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости бьются за чемпионский титул, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

2.35П2 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.35 на матч «Лилль» — ПСЖ  принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

2.81ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.81 на матч «Лилль» — ПСЖ  позволит вывести на карту выигрыш 1810₽, общая выплата — 2810₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.81