5 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск.
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Лилль» в 6 матчах набрал 10 зачетных баллов. Да и отличилась команда 13 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» переиграли «Рому» (1:0).
До того команда была бита «Лионом» (0:1). А вот поединок с «Бранном» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» намерены побороться за самые высокие места. Вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.
Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» намерены дать бой французскому гегемону.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат начали вполне продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.
Причем ПСЖ в 6 матчах набрал 15 зачетных баллов. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане нанесли поражение «Барселоне» (2:1).
До того команда сумела одолеть ершистый «Осер» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Марселем» (0:1).
При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Маркиньос — травмированы.
Состояние команды: Парижане привычно борются за чемпионство. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.
При этом ПСЖ потенциально способен еще прибавить в плане реализации. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.
Команда Луиса Энрике не должна иметь проблем с завоеванием очередного чемпионства. Да и Брэдли Барколя пока отличился 3 забитыми мячами в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена продлить свой победный сериал.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч
- «Доги» в среднем пропускают чаще гола за матч
- ПСЖ победил в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.14.
Прогноз: ПСЖ имеет шикарный подбор исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости бьются за чемпионский титул, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.
Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.81