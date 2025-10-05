прогноз на матч Лиги 1, ставка за 2.35

5 октября в 7-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и ПСЖ. Начало игры — в 21:45 мск.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» стартовали не столь продуктивно. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Лилль» в 6 матчах набрал 10 зачетных баллов. Да и отличилась команда 13 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Доги» переиграли «Рому» (1:0).

До того команда была бита «Лионом» (0:1). А вот поединок с «Бранном» завершился непростой викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Доги» намерены побороться за самые высокие места. Вот только пресловутой стабильности команде явно недостает.

Причем «Лилль» традиционно неудачно противостоит ПСЖ. В пяти последних очных поединках команда уступила 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Доги» намерены дать бой французскому гегемону.

ПСЖ

Турнирное положение: Парижане текущий чемпионат начали вполне продуктивно. Команда ныне пребывает на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем ПСЖ в 6 матчах набрал 15 зачетных баллов. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане нанесли поражение «Барселоне» (2:1).

До того команда сумела одолеть ершистый «Осер» (2:0). А вот чуть ранее она была бита «Марселем» (0:1).

При этом ПСЖ в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия, Маркиньос — травмированы.

Состояние команды: Парижане привычно борются за чемпионство. А вот пропускает команда в среднем реже гола за матч.

При этом ПСЖ потенциально способен еще прибавить в плане реализации. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.

Команда Луиса Энрике не должна иметь проблем с завоеванием очередного чемпионства. Да и Брэдли Барколя пока отличился 3 забитыми мячами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена продлить свой победный сериал.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 мяча за матч

«Доги» в среднем пропускают чаще гола за матч

ПСЖ победил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.75 и 2.14.

Прогноз: ПСЖ имеет шикарный подбор исполнителей, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости бьются за чемпионский титул, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа ПСЖ в 1 тайме за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.81