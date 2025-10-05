Ещё одно испытание для команды Энрике после победы над «Барселоной»

Вечером воскресенья в Лилле встретятся два клуба с противоположной динамикой. ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате, несмотря на обширный лазарет, тогда как команда Бруно Женезьо переживает спад в Лиге 1, но блистает в Европе. После двух подряд поражений «доги» попробуют прервать серию именно против чемпиона. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

21:20 Судейская бригада матча: главный арбитр: Бенуа Бастьен; помощники: Ишам Закрани, Орельен Бертомиё; четвёртый арбитр: Абделатиф Херраджи. Видеоассистенты (ВАР): Сириль Грингор, Жюльен Шмитт.

20:55 Начинаем онлайн-трансляцию матча со стартовых составов команд:

«Лилль»: Озер, Нгой, Менье, Перро, Манди, Бенталеб, Андре (к), Буадди, Харальдссон, Фернандес Пардо, Жиру.

«ПСЖ»: Шевалье, Бералдо, Пачо, Эрнандес, Заир-Эмери (к), Ли, Майюлю, Нджантю, Мбайе, Барколя, Рамуш.

«Лилль»

Домашний стадион должен помочь «догам» встряхнуться после неудач с «Лионом» (0:1) и «Лансом» (0:3). До этого всё выглядело почти идеально: 7:1 с «Лорьяном», победы над «Монако» (1:0) и «Тулузой» (2:1) — и разговоры о возвращении в зону Лиги чемпионов. Сейчас же главная проблема — потеря остроты впереди. За два последних тура «Лилль» не забил ни разу — впервые с мая 2023 года.

В Лиге Европы команда реабилитировалась, обыграв «Рому» (1:0) благодаря раннему голу Хакона Харальдссона и уверенной игре Озера в воротах. Встреча с «ПСЖ» станет проверкой: хватит ли ресурса и свежести, чтобы бороться сразу на два фронта.

«Лилль» обязан реабилитироваться перед болельщиками, а Женезьо наверняка сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки.

«ПСЖ»

Команда Луиса Энрике постепенно набирает чемпионский темп. После болезненного поражения в «класико» с «Марселем» (0:1) парижане обыграли «Осер» (2:0) и произвели впечатление в Лиге чемпионов — волевой победой над «Барселоной» (2:1).

В Лиге 1 столичный клуб идёт первым, опережая «Лион» лишь по разнице мячей. «ПСЖ» отличает стабильность: 4 сухих матча в 6 турах, лучшая оборона чемпионата и уверенность в структуре игры даже без ряда лидеров. Главный вопрос — как команда справится с кадровыми потерями: вне заявки остаются Маркиньос, Дембеле, Кварацхелия, Руис, Невеш и Дуэ.

«ПСЖ», даже при потере шести игроков основы, остаётся фаворитом — слишком мощный подбор исполнителей, слишком отлажена структура Луиса Энрике. Но в Лилле чемпиону никогда не бывает легко: под давлением трибун и на фоне усталости после «Барселоны» гостям предстоит тяжёлый вечер.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.35.