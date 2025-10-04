4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Начало игры — в 17:00 мск.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы стартовали бледновато. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал всего 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Манкунианцы уступили «Брентфорду» (1:3).
До того команда сумела переиграть «Челси» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился болезненным поражением (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Манкунианцы крайне нестабильны. Притом, что состав команды по именам выглядит довольно выгодно.
Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианцы одолели «чёрных котов» в 2 последних очных поединках.
«Сандерленд»
Турнирное положение: «Чёрные коты» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сандерленд» в 6 матчах набрал 11 зачетных баллов. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» одолели «Ноттингем Форест» (1:0).
До того команда расписала мировую с «Астон Виллой» (1:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Кристал Пэласом» (0:0).
При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Чёрные коты» явно не будут бороться за выживание. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.
При этом «Сандерленд» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.
Команда уже 9 лет может одолеть манкунианцев. А вот в пяти своих последних матчах она не проигрывала.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч
- Манкунианцы уже 9 лет не проигрывают «Сандерленду»
- «Чёрные коты» не уступили в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 6.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.27.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же традиционно успешно противостоят «чёрным котам».
Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63