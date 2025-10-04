прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.05

4 октября в 7-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Сандерленд». Начало игры — в 17:00 мск.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: Манкунианцы стартовали бледновато. Команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Манчестер Юнайтед» в 6 матчах набрал всего 7 зачетных баллов. В них команда отличилась 7 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Манкунианцы уступили «Брентфорду» (1:3).

До того команда сумела переиграть «Челси» (2:1). А вот поединок с «Манчестер Сити» завершился болезненным поражением (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Манчестер Юнайтед» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Манкунианцы крайне нестабильны. Притом, что состав команды по именам выглядит довольно выгодно.

Причем «Манчестер Юнайтед» традиционно успешно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Манкунианцы одолели «чёрных котов» в 2 последних очных поединках.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Чёрные коты» нынешний чемпионат начали продуктивно. Команда ныне пребывает на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» в 6 матчах набрал 11 зачетных баллов. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Чёрные коты» одолели «Ноттингем Форест» (1:0).

До того команда расписала мировую с «Астон Виллой» (1:1). А вот чуть ранее она разошлась миром с «Кристал Пэласом» (0:0).

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Чёрные коты» явно не будут бороться за выживание. А вот забивает команда в среднем фактически гол за матч.

При этом «Сандерленд» потенциально способен прибавить в плане реализации. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Команда уже 9 лет может одолеть манкунианцев. А вот в пяти своих последних матчах она не проигрывала.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда наверняка постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Сандерленд» в среднем пропускает реже гола за матч

Манкунианцы уже 9 лет не проигрывают «Сандерленду»

«Чёрные коты» не уступили в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.80, а победа оппонента — в скромные 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.65 и 2.27.

Прогноз: «Манчестер Юнайтед» способен прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева намерены подтянуться к зоне еврокубков, к тому же традиционно успешно противостоят «чёрным котам».

2.05 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.63 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.63 на матч «Манчестер Юнайтед» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 1630₽, общая выплата — 2630₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63