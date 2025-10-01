1 октября в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Карабах» и «Копенгаген». Начало игры — в 19:45 мск.

«Карабах»

Турнирное положение: «Карабах» после первого тура основного этапа Лиги чемпионов имеет три очка в активе после сенсационной выездной победы над «Бенфикой» и занимает 10-е место.

Команда по итогам шести туров азербайджанского первенства набрала максимальные 10 баллов и находится на пятой позиции с отставанием в два пункта от лидера «Зири».

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках шестого тура национального чемпионата клуб на своем поле одержал победу над «Габалой» (2:0).

Ранее в поединке пятого тура азербайджанской Премьер-лиги коллектив также набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах разгромил «Араз» с результатом 5:0.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмирован — Монтиель, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Карабах» выиграл четырежды и ни разу не проиграл.

Такая форма обещает хозяевам неплохие шансы как минимум на ничью, особенно на своем поле, тем более, что соперник немногим превосходит их в классе.

Три гола команды в основном этапе Лиги чемпионов забивали разные игроки.

«Копенгаген»

Турнирное положение: «Копенгаген» после первого тура имеет один балл в активе и занимает 20-е место в зоне плей-офф (9-24-я строчки), на два очка отставая зоне выхода в 1/8 финала (топ-8).

Команда по итогам 10-ти туров датского первенства набрала 20 пунктов и занимает вторую позицию с отставанием в три балла от лидера «Орхуса», а также с отрывом в два очка от третьего «Мидтьюлланна».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 10-го тура национального чемпионата клуб на чужой арене со счетом 2:1 одержал победу над «Сённерйюском».

Перед этим коллектив сумел выйти в 1/8 финала Кубка Дании, когда на предыдущей стадии снова-таки на выездном поле одержал победу над «Люнгбю» — 2:0.

Не сыграют: травмированы — Ашури, Корнелиус, Маттссон, Моалем, Вест и Хёйер, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Копенгаген» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

Это говорит о хороших шансах гостей увезти домой по крайней мере один балл, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть то, что соперник уж точно не превосходит их в классе.

Джордан Ларссон и Роберт — авторы пока что двух голов команды в Лиге чемпионов текущего сезона.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Карабах» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Копенгагена» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Копенгагена» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.50, победа «Карабаха» — в 2.65.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

1.80 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Карабах» — «Копенгаген» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Копенгагена».

2.05 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Карабах» — «Копенгаген» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05