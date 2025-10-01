В среду, 1 октября, «Карабах» примет «Копенгаген» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

34' Элвин Джафаргулиев («Карабах») зарабатывает перспективный аут у штрафной «Копенггена».

33' Силва Матеус («Карабах») вбрасывет аут справа на Элвина Джафаргулиева («Карабах»), но на нем тут же фолят, толкая в спину. Правила нарушил Юссуфа Мукоко («Копенгаген»).

32' Навес в штрафную площадь хозяев, но Алексей Кащук («Карабах») сильно выбивает мяч верхом от своих ворот.

30' Гости активизировались после пропущенного мяча и проводят одну атаку за другой. Очередной угловой!

29' Первый угловой у ворот «Карабаха»: подача в штрафную и вынос защитников!

28' Г-ООООООООО-Л! «Карабах» — 1:0! Абделла Зубир поймал отскок от штанги после удара Педро Бикальо и вколотил мяч в ворота! «Карабах» выходит вперед этом матче!

2 Удары в створ 0 2 Удары мимо 1 65 Владение мячом 35 1 Угловые удары 0 1 Офсайды 0 2 Фолы 9

25' «Копенгаген» переходит в одну из редких атак, но тут же свисток арбитра — фол на Кади («Карабах») и мячом будет владеть «Карабах».

23' Дальний заброс в атаку на Камило Дурана («Карабах»), но тот оказывается в положении вне игры.

22' Лукас Лерагер («Копенгаген») грубо фолит на в центре поля на Кади («Карабах»), но пока желтую карточку перед собой не видит — судья явно пожалел игрока приезжей команды.

20' Высокий прессинг в исполнении азербайджанской команды приводит к фолу со стороны Юссуфа Мукоко («Копенгаген») и мяч переходит хозяевам.

18' Алексей Кащук («Карабах») простреливает с правого фланга в центр штрафной гостей, но Йорам Заге («Копенгаген») подчищает, выбивая мяч в аут.

17' «Карабах» продолжает давить на соперника, после трети первого тайма у него 65% владения мячом.

15' Абделла Зубир («Карабах») ворвался в штрафную датского клуба и навесил вдоль ворот но первым на мяче оказался Маркос Лопес («Копенгаген») — он выбил мяч головой.

14' Родриго Уэскас («Копенгаген») не сможет продолжить игру, его уносят с поля на носилках. Вместо него выходит французский защитник Йорам Заге.

12' Небольшая пауза в игре, на газоне лежит Родриго Уэскас («Копенгаген») — ему оказывают помощь.

10' Абделла Зубир («Карабах») нанес мощный удар по воротам соперника, но мяч разминулся со створом.

09' Доминик Котарски («Копенгаген») сильно вводит мяч в игру от своих ворот, но там никто из партнеров не смог зацепится за мяч.

08' Элвин Джафаргулиев («Карабах») подхватывает мяч с левого фланга атаки, отдает на Кади («Карабах»), но тот делает неточную обостряющую передачу, которую перехватили защитники гостей.

06' Навес в центра штрафной гостей, но Родриго Уэскас («Копенгаген») выносит мяч головой.

05' Алексей Кащук («Карабах») получает толчок в спину и это опасный штрафной для хозяев возле штрафной площади «Копенгагена».

04' Маркос Лопес («Копенгаген») бросает аут с левой бровки, отравляя партнеров в атаку, но защитники «Карабаха» играют очень внимательно.

02' Гости с первых минут взяли мяч под свой контроль.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Карабах» — «Копенгаген» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:42 Главные действующие лица появляются на газоне Стадиона имени Тофика Бахрамова. Игра вот-вот начнется!

19:38 Главным арбитром встречи назначен Сердар Гозюбийк из Нидерландов.

19:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:32 Сегодняшняя встреча пройдет в Баку на Стадионе имени Тофика Бахрамова, который вмещает 31 200 зрителей.

19:30 Всем доброго футбольного вечера! Мы начинаем онлайн-трансляцию матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Карабахом» и датским «Копенгагеном». Этот матч для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Карабах»: Кохальски Матеуш, Матеус Силва, Мустафазаде Бахлул, Медина Кевин, Джафаргулиев Элвин, Кади, Бикальо Педро, Кащук Алексей, Андраде Леандро, Зубир Абделла, Дуран Камило.

«Копенгаген»: Котарски Доминик, Уэскас Родриго, Перейра Габриэл, Хацидиакос Пантелис, Лопес Маркос, Ларссон Джордан, Лерагер Лукас, Дилейни Томас, Роберт Винисиус, Мукоко Юссуфа, Эльюнусси Мохамед.

«Карабах»

«Карабах» попал в основной этап Лиги чемпионов через квалификацию и, как оказалось позже, сделал это очень заслуженно. В первом туре азербайджанский клуб нанес выездное поражение португальской Бенфике со счетом 3:2, уступая по ходу встречи (0:2). Благодаря этой виктории команда набрала 3 важнейших очка и переместилась в группу лидеров турнирной таблицы.

В чемпионате Азербайджана «Карабах» провел 5 матчей, пока все остальные отыграли шесть. Только из-за того, что встречь сыграно меньше, образовалось отставание от лидера на 2 очка. В последнем туре на своем поле «Карабах» обыграл «Габала» со счетом 2:0.

«Копенгаген»

«Копенгаген» также пробирался в основной этап Лиги чемпионов через квалификацию, которая была очень непростой. В первом туре датский коллектив принимал на своем поле немецкий «Байер» и скатал с ним вничью (2:2). Встреча получилась очень напряженной и результативной — «Байер» отыгрался на 90+1 добавленной минуте, благодаря автоголу Хацидикоса.

В чемпионате Дании «Копенгаген» замыкает тройку лидеров турнирной таблицы после десяти проведенных туров. На его счету 20 очков и отставание от первого место в три балла. В последнем матче «Копенгаген» на выезде обыграл «Сённерьюск» со счетом 2:1.

Личные встречи

Между собой эти соперники играли два раза в рамках квалификации Лиги чемпионов сезона 2017/2018. В тех встречах команды обменялись домашними победами: «Карабах» выиграл 1:0, «Копенгаген» — 2:1.

