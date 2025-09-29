29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сокол». Начало игры — в 18:30 мск.
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи бьются за выход в стыки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Родина» на 5 очков отстает от искомой 4 позиции. Да и отличилась команда 17 результативными выстрелами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи переиграли «СКА-Хабаровск» (3:0).
До того команда была бита «Челябинском» (0:4). А вот поединок с «Факелом» принес три зачетных балла (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Родина» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.
Причем «Родина» традиционно удачно противостоит «Соколу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи намерены подтянуться к зоне стыков.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сокол» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Вот только отличилась команда всего 5 забитыми мячами в 11 турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы переиграли «Broke Boys» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Торпедо» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Шинником» (0:0).
При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Саратовцы нынче на подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках.
При этом «Сокол» имеет весьма надежные тылы. Саратовцы не пропускали в трех своих последних поединках.
Вот только победы даются команде весьма натужно. Подопечные Младена Кашчелана добыли всего одну викторию в текущем первенстве.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Сокол» победил в 2 своих последних поединках
- Москвичи в среднем забивают чаще гола за матч
- «Родина» уже 3 года не проигрывает саратовцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 7.06.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.19 и 1.69.
Прогноз: «Родина» способна еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева бьются за стыки, да и оппонент в плане реализации выглядит бледновато.
Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.19