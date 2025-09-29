прогноз на матч Первой лиги, ставка за 2.06

29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сокол». Начало игры — в 18:30 мск.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи бьются за выход в стыки. Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» на 5 очков отстает от искомой 4 позиции. Да и отличилась команда 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Москвичи переиграли «СКА-Хабаровск» (3:0).

До того команда была бита «Челябинском» (0:4). А вот поединок с «Факелом» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Родина» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи потенциально способны прибавить во всех компонентах. Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Родина» традиционно удачно противостоит «Соколу». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи намерены подтянуться к зоне стыков.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первом дивизионе. Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сокол» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции. Вот только отличилась команда всего 5 забитыми мячами в 11 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Саратовцы переиграли «Broke Boys» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Торпедо» (1:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Шинником» (0:0).

При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы нынче на подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Сокол» имеет весьма надежные тылы. Саратовцы не пропускали в трех своих последних поединках.

Вот только победы даются команде весьма натужно. Подопечные Младена Кашчелана добыли всего одну викторию в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Сокол» победил в 2 своих последних поединках

Москвичи в среднем забивают чаще гола за матч

«Родина» уже 3 года не проигрывает саратовцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 7.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.19 и 1.69.

Прогноз: «Родина» способна еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева бьются за стыки, да и оппонент в плане реализации выглядит бледновато.

2.06 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч «Родина» — «Сокол» позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

2.19 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч «Родина» — «Сокол» принесёт чистый выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19