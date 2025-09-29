29 сентября в 12-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сокол». Начало игры — в 18:30 мск.

Роман Цымбаларь Футбольный эксперт LiveSport.Ru

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи бьются за выход в стыки.  Команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Родина» на 5 очков отстает от искомой 4 позиции.  Да и отличилась команда 17 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  Москвичи переиграли «СКА-Хабаровск» (3:0).

До того команда была бита «Челябинском» (0:4).  А вот поединок с «Факелом» принес три зачетных балла (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы.  В этих поединках «Родина» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи потенциально способны прибавить во всех компонентах.  Да и состав команды по именам выглядит довольно симпатично.

Причем «Родина» традиционно удачно противостоит «Соколу».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  Москвичи намерены подтянуться к зоне стыков.

«Сокол»

Турнирное положение: Саратовцы сражаются за выживание в первом дивизионе.  Команда ныне пребывает на 16 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сокол» на один пункт отстает от спасительной 15 позиции.  Вот только отличилась команда всего 5 забитыми мячами в 11 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  Саратовцы переиграли «Broke Boys» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Торпедо» (1:0).  А вот чуть ранее она подписала мировую с «Шинником» (0:0).

При этом «Сокол» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории.  Команда отличилась 4 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Саратовцы нынче на подъеме.  Команда победила в двух своих последних поединках.

При этом «Сокол» имеет весьма надежные тылы.  Саратовцы не пропускали в трех своих последних поединках.

Вот только победы даются команде весьма натужно.  Подопечные Младена Кашчелана добыли всего одну викторию в текущем первенстве.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы.  Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

  • «Сокол» победил в 2 своих последних поединках
  • Москвичи в среднем забивают чаще гола за матч
  • «Родина» уже 3 года не проигрывает саратовцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52.  Ничья оценена в 4.07, а победа оппонента — в скромные 7.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.19 и 1.69.

Прогноз: «Родина» способна еще прибавить в плане реализации, и наверняка сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева бьются за стыки, да и оппонент в плане реализации выглядит бледновато.

Ставка: Победа «Родины» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.19