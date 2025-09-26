41-летний Дмитрий Сычев, сидя в президентском кресле омского «Иртыша», заскучал по баталиям на газоне и готов сменить деловой костюм на спортивную форму уже в следующем году. Поговорим, насколько серьезный фундамент имеют слова бронзового призера Евро-2008 и вспомним, кому еще не сиделось на футбольной пенсии.

Размытые сроки

Карьерный путь Сычева выдался довольно насыщенным — за двадцать один год он успел поиграть в чемпионатах пяти стран, в том числе на просторах французской Лиги 1 за «Марсель», завоевать все внутренние награды вместе с «Локомотивом», приложить ногу к выдающемуся перформансу сборной России на чемпионате Европы 2008. Уже на закате в выступлениях нападающего становилось все больше пауз и, оказавшись в «Пюнике» из Еревана, в декабре 2019 Дмитрий принял решение отойти от дел, повесив бутсы на гвоздь.

С января 2024 Сычев занимает пост президента омского «Иртыша», где не обошлось без попадания в неловкую ситуацию. 4 августа 2025 в его соцсетях появилась запись, что «всему есть предел и это последние две недели в Омске», однако на следующий день Дмитрий сообщил о взломе аккаунта и работа у руля сибиряков продолжилась.

На этом резонансные заявления экс-форварда «Локомотива» не закончились, и теперь он изъявил желание возобновить выступления на профессиональном уровне. Ради выхода на поле Сычев настроен кардинально видоизменить образ жизни, чтобы улучшить физическую форму, которая сейчас, по его мнению, заслуживает неудовлетворительную оценку.

Дмитрий хоть и принимает участие в ветеранских матчах, тем не менее считает, что, хотя бы, некоторое время необходимо провести как профессионал, соблюдая режим, питание и восстановление — играть он хочет исключительно по спортивному принципу, а не из-за громкого имени.

Действительно, раздумываю над возобновлением карьеры футболиста. Есть, конечно, определенные нюансы. Абсолютно точно нужно быть готовым физически, а для этого мне нужно пройти тренировочный цикл — две-три недели минимум, а лучше полноценные сборы. Дмитрий Сычев Президент ФК «Иртыш»

Вдохновили его на данный шаг появления в Кубке России 39-летнего Ари и 70-летнего Александра Медведева, которых в состав включили медийные команды «Broke Boys» и «Амкал» соответственно. К слову, бывший нападающий «Краснодара» забил за клуб из Одинцово в ворота «Сатурна» со своей половины поля, тем самым обойдя Дмитрия в зачете «Клуба 100», основанного изданием «Советский спорт» в 2003 по примеру «Клуба Григория Федотова», на один мяч — 131 против 130.

Дмитрий Сычев globallookpress.com

Акцентировать внимание Сычев хотел бы как раз таки на Кубке России, голы в котором учитываются в списке лучших российских бомбардиров, чтобы вновь опередить Ари и, возможно, добраться до Сергея Семака (134) либо Сергея Андреева (135).

Не исключил он своего участия и в чемпионате, естественно, в футболке «Иртыша», который занимает 4 место в турнирной таблице второй лиги А в подгруппе «Серебро». Правда, камбэк Сычева в профессионалы, скорее всего, отложится до следующего года, так как до финиша розыгрыша третьего по силе дивизиона России осталось всего четыре тура (последний поединок 19 октября), а с дистанции Кубка «Иртыш» сошел еще в августе на стадии 1/128 финала.

Последователи тренда

Помимо Сычева состав «Иртыша» на следующий Кубок России может пополниться экс-полузащитником сборной России Александром Мостовым, которому клуб готов предложить контракт на комфортных условиях. 57-летний двукратный чемпион СССР мечтает зацепиться за место в тренерском штабе «Спартака» даже в роли пятого-шестого помощника, однако пока его услуги не востребованы руководством «красно-белых», поэтому есть шанс снова проявить себя в ипостаси действующего игрока.

Готов ли буду сыграть за «Иртыш» в Кубке России? Слово «играть» здесь, наверное, не подходит, а вот выйти на несколько минут — почему бы и нет. Тем более когда люди каждый раз кричат, что какие-то рекорды устанавливаются. Сейчас я пока в плохой форме, потому что травмирован. Я уже второй месяц лечусь — у меня задняя поверхность бедра надорвана. Сколько сыграть готов буду — зависит от формы. Александр Мостовой Экс-полузащитник сборной России

Иронично на слова Сычева о возобновлении карьеры футболиста отреагировал Павел Погребняк, известный своими выступлениями за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм», «Рединг» и ряд других команд. Бывший центральный нападающий сборной России в шутливой форме вызвался быть следующим, кто вернется на поле после Дмитрия.

Сычев хочет возобновить карьеру? Я — следующий, кто возобновит. Сейчас размялся на «Кубке Легенд», поэтому, скорее всего, ждите меня в РПЛ ко второму кругу. «Спартак» нуждается в нападающем? Нет, я за «Зенит» поиграю. Павел Погребняк Экс-нападающий сборной России

Как видим, даже экс-коллеги по цеху мало верят в то, что Сычев реанимирует карьеру после длительного простоя и, думаем, в лучшем случае публике удастся увидеть его на газоне в футболке «Иртыша» на ранней стадии Кубка России 2026/2027 под занавес встречи.

Возраст — всего лишь цифра

В нынешнее время существует тенденция, что перешагивание за порог 40 лет далеко не равно прощанию с большим футболом. Наглядными примерами тому являются Криштиану Роналду, Лука Модрич, Лукас Подольски, Эшли Янг, Санти Касорла, Рауль Альбиоль, которые продолжают радовать фанатов на высочайшем уровне.

Порой, даже игроки, поставившие точку в профессиональной карьере, в 40+ не могут долго находиться вне поля и, получив прилив ностальгии, вновь облачаются в форму для проживания маленькой девяностоминутной футбольной жизни.

Легендарный страж ворот «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар повесил перчатки на гвоздь в 40, однако уже спустя пять лет к нему обратился родной «Нордвейк», лишившийся основного голкипера. За одну встречу в футболке любительского клуба он доказал, что остался еще порох в пороховницах, отразив пенальти и сохранив ничью 1:1.

Эдвин ван дер Сар globallookpress.com

Исколесивший весь мир Ривалдо на закате карьеры отправился в скромный «Можи-Мириме», где в марте 2014 распрощался с футболом. Вот только спустя год вернулся еще на сезон, проведя в бразильской Серии Б четыре матча и даже записав на свой счет гол. Точку в выступлениях Ривалдо поставил лишь в сорок два года.

Махачкалинское «Анжи» могло стать последним клубом в насыщенной карьере Роберто Карлоса, однако в 42 бразилец уехал покорять Индию в качестве играющего тренера «Дели Динамос». Он выделил сам себе 140 минут в трех встречах и однажды вывел команду на поле с капитанской повязкой против «Норт-Ист Юнайтед» в начале ноября 2015, сконцентрировавшись после этого полноценно на тренерской работе.

Роберто Карлос globallookpress.com

Не только Роберто Карлос соблазнился прощальным турне по Индии — Робер Пирес в 40 лет очутился на Гоа в одноименном клубе, получив капитанскую повязку в подарок к контракту. За восемь встреч французский полузащитник порадовал местную публику одним голом и прихватил серебряные награды местной лиги, как экзотический презент на финальном отрезке карьеры.

Из известных российской футбольной общественности исполнителей следует выделить защитника Инсаурральде, защищавшего цвета «Спартака». Аргентинец в 40 лет решил возобновить выступления и остается важной частью в оборонительных порядках «Атлетико Сармьенто». На счету Инсаурральде уже двадцать одно появление в чемпионате Аргентины 2025, в довесок к которому идет важный гол в ворота «Ривер Плейта».