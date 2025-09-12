ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Сдвинется ли «Бенфика» с 4-го места?

    Бенфика — Санта-Клара: прогноз на матч чемпионата Португалии и ставка за 1.83

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Санта-Клара»
    Вангелис Павлидис — нападающий «Бенфики»
    12 сентября в пятом туре чемпионата Португалии сыграют «Бенфика» и «Санта-Клара». Начало встречи — в 22:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Санта-Клара», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Португалия. Примейра 12 Сентября 2025 года

    Бенфика

  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:15 Санта-Клара

    Санта-Клара

  • Понта-Делгада
    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» после трех поединков нового розыгрыша португальского первенства имеет девять баллов в активе и находится на четвертой позиции.

    Команда на три очка отстает от лидера «Порту», на один балл — от второго «Фамаликана», а также по дополнительным показателям уступает третьему «Спортингу» (все они провели на игру больше).

    Бенфика — Санта-Клара: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:1 одержал победу над «Алверкой».

    Перед этим в игре, которая была ответной в раунде плей-офф Лиги чемпионов, коллектив также оказался на высоте, когда на домашней арене обыграл «Фенербахче» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Ба, Брума, Фелиш, Лукебакио и Ману, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, а один — контрольным, «Бенфика» выиграла восемь раз при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Шесть голов команды в португальской лиге забивали разные игроки.

    «Санта-Клара»

    Турнирное положение: «Санта-Клара» после четырех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет четыре балла в активе и находится в середине таблицы.

    Команда занимает девятую позицию и на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в элите (16-я строчка), а также зону понижения в классе (17-18-е места).

  • Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании
  • У каждого гранда есть своя трансферная одержимость
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб набрал три балла, одержав на выезде победу над «Эшторилом» (1:0).

    Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Португалии коллектив теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Эштрелой» с результатом 0:0.

    Не сыграют: травмирован — Пашеку, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турнирыы, «Санта-Клара» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это сулит вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Габриэл Силва — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне португальской лиги.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла всухую

    • в трех последних матчах «Санта-Клары» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Санта-Клара» не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 5.80, победа «Санта-Клары» — в 12.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли и не пропустили. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    И хотя в трех последних матчах гости не пропустили, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: сухая победа «Бенфики» за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Санта-Клары».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10

