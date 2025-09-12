Бенфика — Санта-Клара: прогноз на матч чемпионата Португалии и ставка за 1.83

Бенфика
Санта-Клара
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» после трех поединков нового розыгрыша португальского первенства имеет девять баллов в активе и находится на четвертой позиции.
Команда на три очка отстает от лидера «Порту», на один балл — от второго «Фамаликана», а также по дополнительным показателям уступает третьему «Спортингу» (все они провели на игру больше).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках четвертого тура национального первенства клуб на чужом поле со счетом 2:1 одержал победу над «Алверкой».
Перед этим в игре, которая была ответной в раунде плей-офф Лиги чемпионов, коллектив также оказался на высоте, когда на домашней арене обыграл «Фенербахче» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Ба, Брума, Фелиш, Лукебакио и Ману, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в девяти последних поединках, восемь из которых были официальными, а один — контрольным, «Бенфика» выиграла восемь раз при одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три балла, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Шесть голов команды в португальской лиге забивали разные игроки.
«Санта-Клара»
Турнирное положение: «Санта-Клара» после четырех туров нового розыгрыша португальского первенства имеет четыре балла в активе и находится в середине таблицы.
Команда занимает девятую позицию и на три очка опережает зону плей-офф за право остаться в элите (16-я строчка), а также зону понижения в классе (17-18-е места).
Последние матчи: в своем предыдущем игре в рамках четвертого тура национального первенства клуб набрал три балла, одержав на выезде победу над «Эшторилом» (1:0).
Перед этим в поединке предыдущего тура чемпионата Португалии коллектив теперь уже в домашних стенах разошелся мировой с «Эштрелой» с результатом 0:0.
Не сыграют: травмирован — Пашеку, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турнирыы, «Санта-Клара» ни разу не проиграла при двух ничьих и одной победе.
Это сулит вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, они все же невелики, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Габриэл Силва — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне португальской лиги.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей «Бенфика» выиграла всухую
- в трех последних матчах «Санта-Клары» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Санта-Клара» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 5.80, победа «Санта-Клары» — в 12.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
Прогноз: в шести из восьми последних матчей хозяева выиграли и не пропустили. Так было и в их трех последних домашних поединках.
И хотя в трех последних матчах гости не пропустили, они все же уступают сопернику в классе.
Ставка: сухая победа «Бенфики» за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Санта-Клары».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10