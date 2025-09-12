«Бенфика» примет «Санта-Клару» в матче 5-го тура чемпионата Португалии по футболу. Прямая трансляция начнется в 22:15 мск.

«Бенфика» сыграет с «Санта-Кларой» в 5-м туре чемпионата Португалии по футболу. Хозяева традиционно ведут борьбу за победу в турнире, гости — крепкие середняки. При этом текущая форма команд предполагает, что исход матча может оказаться не столь очевидным, как представляется на первый взгляд.

Ход матча 60 сек. 3 минуты

2 минуты

1 минута

30 секунд

Отключить автообновление

10' Ответ гостей — примерно на минуту они прижали «Бенфику» к своим воротам, но до внятного удара в створ дело не дошло

08' Риос! Отличный индивидуальный проход колумбийского легионера, который получил время и пространство для удара по воротам «Санта-Клары». Но Габриэл Батишта спас свою команду эффектным сейвом в броске в сторону ближней штанги

06' Хозяева пытаются найти бреши в обороне соперников, размашисто перекидывая мяч с фланга на фланг, но все это пока происходит в районе центра поля

04' То, что вы сейчас видите — первый онлайн LiveSport.Ru в новом дизайне. Еще не все готово, потому репортаж в значительной мере тестовый. Но игра настоящая, так что не упустим ничего

03' Первые минуты проходят в равной борьбе: «Санта-Клара» позволяет «Бенфике» контролировать мяч на своей половине поля и пытается использовать свободные зоны в обороне хозяев.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 1 Удары мимо 0 50 Владение мячом 50 0 Фолы 1

02' Первыми завладели мячом игроки «Санта-Клары», но «Бенфика» быстро отобрала его и взяла игру под свой контроль.

01' Матч начался

До матча

22:14 Стадион битком, под оглушительное приветствие зрителей команды выходят на поле

22:07 Команды заканчивают разминку

22:07 «Санта-Клара»: Габриэл Батишта, Сидни Лима, Фредерику Венансиу, MT, Лукас, Адриано Фирмино, Сержинью, Паулу Витор, Бреннер, Матеус Перейра и Габриэл Силва

22:06 «Бенфика»: Трубин, Томаш Араужу, Антониу Силва, Отаменди и Даль; Барренечеа, Аурснесс и Ричард Риос; Иванович, Павлидис и Шельдеруп

21:46 Ожидается идеальная погода — около 24-25 градусов тепла, без осадков

21:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру, ассистенты: Бруну Жезуш, Лусиану Мая

«Бенфика»

«Бенфика» уверенно начала сезон в чемпионате Португалии и после трех туров идет без потерь, имея девять очков. В последних матчах команда обыграла «Алверку» (2:1) и «Фенербахче» (1:0), подтвердив стабильность и высокий класс.

В девяти встречах подряд «орлы» не знали поражений (восемь побед и одна ничья), а в лиге их шесть голов распределены между разными игроками. При поддержке своего поля и с учетом кадровой глубины хозяева выглядят явным фаворитом.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» после четырех туров чемпионата набрала четыре очка и расположилась в середине таблицы. Команда обыграла на выезде «Эшторил» (1:0) и сыграла вничью с «Эштрелой» (0:0), сумев сохранить серию без поражений в трех последних матчах.

При этом в Лиссабоне клуб традиционно испытывает трудности — в прошлом сезоне трижды уступил здесь с разницей более одного мяча. Сейчас главным бомбардиром гостей остается Габриэл Силва, оформивший единственный гол команды в новом первенстве.

Личные встречи

В очных матчах у «Бенфики» тотальное преимущество. За последние 10 игр у хозяев 7 побед, 2 ничьи и только одно поражение. Разница мячей — 25-9.

На предстоящую игру «Бенфика» — «Санта-Клара» эксперты LiveSport.Ru составили прогноз с коэффициентом для ставки 1.83.