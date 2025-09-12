«Бенфика» сыграет с «Санта-Кларой» в 5-м туре чемпионата Португалии по футболу. Хозяева традиционно ведут борьбу за победу в турнире, гости — крепкие середняки. При этом текущая форма команд предполагает, что исход матча может оказаться не столь очевидным, как представляется на первый взгляд.
Ход матча
10' Ответ гостей — примерно на минуту они прижали «Бенфику» к своим воротам, но до внятного удара в створ дело не дошло
08' Риос! Отличный индивидуальный проход колумбийского легионера, который получил время и пространство для удара по воротам «Санта-Клары». Но Габриэл Батишта спас свою команду эффектным сейвом в броске в сторону ближней штанги
06' Хозяева пытаются найти бреши в обороне соперников, размашисто перекидывая мяч с фланга на фланг, но все это пока происходит в районе центра поля
03' Первые минуты проходят в равной борьбе: «Санта-Клара» позволяет «Бенфике» контролировать мяч на своей половине поля и пытается использовать свободные зоны в обороне хозяев.
02' Первыми завладели мячом игроки «Санта-Клары», но «Бенфика» быстро отобрала его и взяла игру под свой контроль.
01' Матч начался
До матча
22:14 Стадион битком, под оглушительное приветствие зрителей команды выходят на поле
22:07 Команды заканчивают разминку
22:07 «Санта-Клара»: Габриэл Батишта, Сидни Лима, Фредерику Венансиу, MT, Лукас, Адриано Фирмино, Сержинью, Паулу Витор, Бреннер, Матеус Перейра и Габриэл Силва
22:06 «Бенфика»: Трубин, Томаш Араужу, Антониу Силва, Отаменди и Даль; Барренечеа, Аурснесс и Ричард Риос; Иванович, Павлидис и Шельдеруп
21:46 Ожидается идеальная погода — около 24-25 градусов тепла, без осадков
21:45 Главный судья: Жоау Педру Пиньейру, ассистенты: Бруну Жезуш, Лусиану Мая
«Бенфика»
«Бенфика» уверенно начала сезон в чемпионате Португалии и после трех туров идет без потерь, имея девять очков. В последних матчах команда обыграла «Алверку» (2:1) и «Фенербахче» (1:0), подтвердив стабильность и высокий класс.
В девяти встречах подряд «орлы» не знали поражений (восемь побед и одна ничья), а в лиге их шесть голов распределены между разными игроками. При поддержке своего поля и с учетом кадровой глубины хозяева выглядят явным фаворитом.
«Санта-Клара»
«Санта-Клара» после четырех туров чемпионата набрала четыре очка и расположилась в середине таблицы. Команда обыграла на выезде «Эшторил» (1:0) и сыграла вничью с «Эштрелой» (0:0), сумев сохранить серию без поражений в трех последних матчах.
При этом в Лиссабоне клуб традиционно испытывает трудности — в прошлом сезоне трижды уступил здесь с разницей более одного мяча. Сейчас главным бомбардиром гостей остается Габриэл Силва, оформивший единственный гол команды в новом первенстве.
Личные встречи
В очных матчах у «Бенфики» тотальное преимущество. За последние 10 игр у хозяев 7 побед, 2 ничьи и только одно поражение. Разница мячей — 25-9.
