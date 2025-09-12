ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?

    Байер — Айнтрахт: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, ставка — 2.20

    Прогноз и ставки на «Байер» — «Айнтрахт»
    «Байер»
    12 сентября в матче 3-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Айнтрахт». Начало встречи — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Бундеслига 12 Сентября 2025 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 21:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенский коллектив крайне неудачно стартовал в новом сезоне немецкой Бундеслиги.

    В двух стартовых турах «фармацевты» смогли набрать только одно очко и занимают 12-е место в турнирной таблице.

    Байер — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    За два матча леверкузенцы смогли забить четыре мяча, а пропустили целых пять.

    Последние матчи: до международной паузы «аспириновые» сыграли вничью с «Вердером» (3:3) и проиграли «Хоффенхайму» (1:2).

    До этого же команда из Леверкузена также выиграла у «Гроссашхапа» (4:0) в Кубке Германии.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Прошлый сезон «Байер» завершил ничьей с «Майнцем» (2:2) и поражением от Дортмунда (2:4).

    Не сыграют: травмированы Жанюэль Белосьян, Йонас Хофманн и Мартин Террье.

    Состояние команды: уже после двух туров «Байер» решил неожиданно сменить тренера. На смену Эрику тен Хагу пришел Каспер Юльманн. Рокировка выдалась сенсационной, поскольку крайне редко тренеров меняют уже после двух туров. В «Байере», который ставит задачу побороться за золотые медали, остались крайне недовольны стартом сезона.

    Теперь же новому тренеру предстоит начинать все сначала. Ближайшие матчи покажут, изменится ли что-то в команде или дело было далеко не в тен Хаге.

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: коллектив из Франкфурта напротив здорово стартовал в новом сезоне и находится в когорте лидеров.

    Франкфуртцы добыли две победы в двух матчах, набрали шесть очков из шести возможных и занимают второе место в турнирной таблице.

    • «Орлы» смогли забить целых семь мячей, а пропустили всего лишь два.

    Последние матчи: на старте сезона франкфуртский коллектив смог выиграть у «Вердера» (4:1) и «Хоффенхайма» (3:1).

    Также «Айнтрахт» успел переиграть «Энгерс» (5:0) в Кубке Германии.

    Не сыграют: в лазарете находятся Кауа Сантос и Йессик Нганкам.

    Состояние команды: старт у подопечных Дино Топмеллера выдался на славу. Команда еще не теряла очки, много забила и показывала качественный футбол.

    Впереди у «Айнтрахта» еще Лига чемпионов, которая может немного притормозить команду, поскольку придется выступать сразу на два фронта.

    Статистика для ставок

    • «Байер» не может выиграть на протяжении 2 матчей

    • «Айнтрахт» выиграл 4 последних официальных матча

    • В последнем очном матче «Байер» разгромил «Айнтрахт» со счетом 4:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.85, а победа «Айнтрахта» — в 2.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.52 и 2.55.

    Прогноз: команды играют крайне результативно в этом сезоне, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.20.

    Прогноз: первый матч при новом тренере, поэтому быть может все. Игра вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.85.

    Байер — Айнтрахт: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 12.09.202521:30. Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
