«Байер» — «Айнтрахт». Онлайн, прямая трансляция

В пятницу, 12 сентября, состоится матч 3-го тура чемпионата Германии, в котором «Байер» примет «Айнтрахт». Начало игры — в 21:30 мск. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Айнтрахт Ф 2:0 Голы: 1:0 Алехандро Гримальдо (10'), 2:0 Патрик Шик (пенальти) (45 + 4') Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Алейш Гарсия, 15'), Роберт Андрих, Нейтан Телла, Лукас Васкес, Малик Тилльман, Патрик Шик Айнтрахт Ф: Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Расмус Кристенсен (Натаниэль Браун, 10'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя, Джан Узун, Рицу Доан, Жонатан Буркардт, Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд Предупреждение: Роберт Андрих (19')

Ход матча

45+5' Первый тайм окончен. Всё складывается на стороне «Байера». Счёт 2:0. «Айнтрахт» должен менять свой подход к игре. Больше тактики, больше смелости

45+4' ГОООЛ! Патрик Шик вышел победителем в дуэли с Михаэлем Цеттерером, мастерски исполнив пенальти — мяч вонзился в левый нижний угол ворот! Счёт становится 2:0!

45+3' Пенальти! Робин Кох совершил грубый фол, повалив соперника на газон. Главный арбитр Дениз Айтекин, наблюдавший за эпизодом, зафиксировал нарушение и назначил пенальти в ворота «Айнтрахта». «Байер» получает шанс забить с точки

45+2' Шаиби исполнил красивый навес в штрафную, но оборона соперника оказалась на высоте, выбив мяч

45' К первому тайму будет добавлено 5 минут

44' После изящной передачи Натана Теллы Малик Тиллман незамедлительно пробил по воротам, однако мяч миновал левую стойку

41' Натаниэль Бровн едва не оказался в идеальной позиции, однако техническая ошибка сорвала его замысел

39' После хорошей передачи Бахоя Джонатан Буркардт пытался нанести удар, однако мяч пролетел над перекладиной

37' Есть момент у «Айнтрахта»! Узун имел прекрасный момент — его удар с перспективной позиции в левый угол не достиг цели, не хватило считанных сантиметров

36' Гримальдо исполнил подачу с углового, но защитники быстро выбили мяч из опасной зоны

34' Васкес попытался сделать точную передачу на Натана Теллу, но мяч оказался недосягаем для партнёра. Слишком мощный пас!

32' Прессингует «Байер»! Лукас Васкес получил отличный шанс после рикошета от защитника в штрафной. Однако его удар оказался катастрофически неточным

30' Момент хозяев! С края штрафной зоны Алеиш Гарсия наносит мощный удар — вратарь проявляет мастерство и отбивает мяч

28' Команды демонстрируют спокойную игру, равномерно распределяя давление в центре поля, при этом «Байер» эффективно использует контратакующий стиль

26' Матч временно приостановлен из-за того, что два футболиста «Байера» находятся на газоне в горизонтальном положении

25' Удар Васкеса Лукаса не достиг цели — соперник своевременно заблокировал его удар

24' Теате Артур успешно перехватил навесную передачу, которая направлялась в штрафную площадь

23' Момент! «Байер»! Патрик Шик откликнулся на пас Натана Теллы и пробил с границы штрафной площади, однако его удар оказался неточным

21' Кванса замыкал подачу с углового ударом головы. Вратарь, вытянувшись в струну, отразил мяч, летевший в самый угол

19' Первая жёлтая в матче! Роберт Андрих из «Байера» получил жёлтую карточку за споры с судьёй

18' Есть моменты у хозяев! Натан Телла провёл блестящую индивидуальную комбинацию, прорвавшись к штрафной площади. Однако его завершающий удар вышел неточным. Мяч ушёл за пределы поля

17' Узун пытался разыграть комбинацию, но ни один из его товарищей по команде не смог обработать мяч

15' Натан Телла совершил жёсткий фол, который был своевременно замечен судьёй Денизом Айтекином

13' В «Байере» происходит вынужденная замена: Каспер Хьюлманн выпускает Алеиша Гарсию вместо травмированного Эсекиэля Паласиоса

11' ГОЛ! Неожиданный поворот! Цеттерер случайно подставил ногу под мяч, в результате чего тот изменил траекторию и залетел в собственные ворота. Счёт становится 1:0

10' С выгодной позиции для удара Алекс Гримальдо выполняет штрафной — мощный удар с идеальной траекторией, но мяч лишь касается штанги!

9' Дино Топпмеллер производит замену в составе «Айнтрахта Франкфурт»: вместо травмированного Расмуса Кристенсена на поле выходит Натаниэль Браун

8' Кристенсен лежит на поле после столкновения. Медики оперативно прибыли для оказания помощи игроку. Кажется серьёзное повреждение

7' В результате грубого нарушения правил игроком «Айнтрахта», который задержал оппонента, «Байер» получает шанс на штрафной удар с отличной позиции для прямого удара

6' Доан сделал нацеленную передачу, однако Кристенсен не смог её обработать — мяч ушёл за пределы поля. «Байер» получит право на удар от ворот

5' Эсекиэль Паласиос сможет продолжить игру. Он на поле, он уже в игре

4' Игроку «Байера» Эсекиэлю Паласиосу пришлось столкнуться с травмой после столкновения. Медики на поле оказывают помощь

3' Рицу Доана получил шанс на сольный проход, однако оборона соперника сыграла надёжно и не позволила создать голевой момент

2' Отличная реакция Марка Флеккена. Голкипер успел выйти из ворот и помешать Жану-Маттео Бахое получить мяч на дальней дистанции

1' Матч начался! Команды на поле. «Байер» разыграет мяч с центра поля

Перед матчем

21:15: Арбитром сегодняшней встречи будет Дениз Айтекин из Германии.

21:10: Команды встретятся между собой в Леверкузен на стадионе «Бай-Арена», который вмещает в себя 30 210 болельщиков.

Стартовые составы команд:

«Байер»: Флеккен Марк, Баде Луак, Куанса Джарелл, Тапсоба Эдмон, Васкес Лукас, Паласиос Эсекиэль, Андрих Роберт, Гримальдо Алехандро, Телла Нейтан, Тильман Малик, Шик Патрик

«Айнтрахт»: Цеттерер Михаэль, Кристенсен Расмус, Коллинс Ннамди, Кох Робин, Теате Артур, Хёйлунн Оскар, Шаиби Фарес, Доан Рицу, Узун Кан, Баойя Жан Маттео, Буркардт Жонатан

«Байер»

«Байер» подходит к третьему туру Бундеслиги в непростом положении. Команда стартовала в новом сезоне крайне неудачно, что привело к серьёзным изменениям в руководстве клуба. После двух сыгранных матчей «фармацевты» смогли набрать лишь одно очко, в результате чего занимают скромное 12-е место в турнирной таблице.

Атакующий потенциал команды пока что выглядит неплохо: леверкузенцы забили четыре мяча в двух матчах. Однако проблемы в обороне бросаются в глаза — пять пропущенных мячей говорят о явных проблемах в защите. Последние матчи перед международной паузой получились неоднозначными: сначала «аспириновые» сыграли вничью с «Вердером», забив три мяча, но пропустив столько же. А затем последовало поражение от «Хоффенхайма» со счётом 1:2.

Стоит отметить, что перед стартом сезона команда показала себя с лучшей стороны в матче Кубка Германии, где уверенно обыграла «Гроссашхап» со счётом 4:0. Однако концовка прошлого сезона также выдалась неудачной: «Байер» завершил его ничьей с «Майнцем» (2:2) и поражением от дортмундской «Боруссии» (2:4).

Серьёзные изменения произошли и в тренерском штабе команды. После неудачного старта руководство клуба приняло решение о смене главного тренера. Эрик тен Хаг покинул свой пост, уступив место Касперу Юльманну.

К матчу с «Айнтрахтом» команда подходит с потерями в составе. Травмы получили Жанюэль Белосьян, Йонас Хофманн и Мартин Террье, и их отсутствие может серьёзно сказаться на игре команды. Теперь новому тренеру предстоит решать непростую задачу по налаживанию игры и возвращению команды на победные рельсы. От ближайших матчей будет зависеть, насколько правильным оказалось решение о смене тренера и сможет ли «Байер» исправить своё турнирное положение.

«Айнтрахт»

Франкфуртский «Айнтрахт» подходит к матчу третьего тура Бундеслиги против «Байера» в великолепной форме. Команда демонстрирует впечатляющие результаты на старте сезона и заслуженно находится в числе лидеров турнирной таблицы.

После двух сыгранных матчей «орлы» демонстрируют стопроцентный результат, набрав максимальные шесть очков. Благодаря такой серии побед франкфуртцы расположились на второй строчке в таблице, что является отличным достижением для начала сезона. Особенно впечатляет игра команды в атаке — семь забитых мячей в двух матчах говорят о высокой результативности нападения. При этом оборона действует надёжно, пропустив всего два гола.

Старт сезона получился просто блестящим. «Айнтрахт» уверенно разобрался с серьёзными соперниками: сначала была одержана крупная победа над «Вердером» со счётом 4:1, а затем команда не остановилась на достигнутом и обыграла «Хоффенхайм» — 3:1. Хорошую форму команда показывает и в кубковых матчах: в игре Кубка Германии франкфуртцы разгромили «Энгерс» со счётом 5:0, продемонстрировав высокий класс.

Под руководством главного тренера Дино Топмеллера команда показывает качественный футбол, демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Однако предстоящий сезон обещает быть непростым — помимо выступлений в Бундеслиге, «Айнтрахт» будет участвовать в Лиге чемпионов, что создаст дополнительную нагрузку на игроков.

К сожалению, не все игроки смогут помочь команде в предстоящем матче. В лазарете находятся Кауа Сантос и Йессик Нганкам, и их отсутствие может создать определённые трудности для тренерского штаба при выборе состава. Тем не менее, учитывая текущую форму команды и её результаты, болельщики вправе ожидать от «Айнтрахта» яркой игры и борьбы за высокие места в чемпионате.

Очные матчи

В противостоянии «Байер» — «Айнтрахт» доминирует Байер: 23 победы против 13 у соперника при разнице мячей 88-51. Примечательно, что в последних шести встречах команды регулярно забивают друг другу, а средняя результативность матчей превышает 2,5 гола. При этом Айнтрахт не может победить Байер на выезде более 10 лет.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20