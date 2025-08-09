Улытау — Кызылжар: прогноз на матч Премьер-лиги Казахстана 9 августа 2025 года

9 августа в 20-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Улытау» и «Кызылжар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Улытау» — «Кызылжар», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Улытау»

Турнирное положение: «Улытау» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 13 баллов и борется за выживание в элите.

Команда занимает безопасную 12-ю позицию в таблице с отрывом только в два пункта от зоны понижения в классе (13-14-я строчки), поэтому ей крайне важно вернуться к победам.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Премьер-лиги Казахстана клуб на чужом поле потерпел поражение от «Кайрата» (0:1).

Перед этим в 18-м туре чемпионата страны коллектив также не набрал ни одного балла, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Окжетпесу» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Улытау» ни разу не выиграл лишь раз при четырех поражениях и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть превосходство соперника в классе.

Жасулан Молдакараев — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с тремя голами.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» по итогам 18-ти поединков национального первенства набрал 19 баллов и скорее борется за выживание, чем за выход в еврокубки.

Команда занимает девятую строчку в таблице с отрывом в восемь очков от зоны вылета (12-14-я строчки), а также в шесть пунктов от ее нынешнего соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата Казахстана клуб на своем поле потерпел поражение от «Тобола» (0:2).

Перед этим в 18-м туре Премьер-лиги Казахстана коллектив также остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах минимально проиграл «Кайсару» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Кызылжар» только проигрывал.

Это вроде бы не сулит гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником.

Сенен Себай — лучший бомбардир команды в чемпионате Казахстана с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Улытау» проиграл

в трех последних матчах «Кызылжар» не забил

в трех последних матчах «Кызылжар» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кызылжар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.55. Ничья — в 2.90, победа «Улытау» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.35 и 1.52.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их последнем домашнем поединке.

Такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

Ставка: тотал меньше 2,0 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяева, которые уступают сопернику в классе, проиграли.

Ставка: «Кызылжар» победит за 2.55