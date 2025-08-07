Милсами — Виртус. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

Милсами
Виртус
«Милсами»
Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии чемпион «Милсами» занимает 3 место с 13 очками. Оргеевский клуб отстает от «Петрокуа» на 1 балл, а от лидера — «Шерифа» — на 3 пункта.
Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).
Милсами — Виртус: коэффициенты букмекеров
Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» оказался сильнее черногорской «Будучности» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях).
Перед играми 3 квалификационного раунда Лиги конференций «Милсами» сыграл матч в чемпионате Молдавии, сыграв в боевую ничью с «Бельцами» (3:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью в трёх поединках.
«Виртус»
Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Сан-Марино. В финале клуб с минимальным счетом одолел «Тре Фиори» (1:0).
Последние матчи: Клуб из Сан-Марино вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл боснийскому «Зриньски» (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Виртус» одержал одну победу, сыграл два раза вничью и проиграл две встречи.
Статистика для ставок
- «Милсами» пробился в 3 раунд Лиги конференций, выиграв у «Будучности» (2:1)
- «Виртус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конверенций, проиграв «Зриньски» 1:4)
- «Милсами» и «Виртус» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Виртус» — в 16.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.
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Прогноз: «Милсами» подходит к поединку в боевом составе, к тому же команда сейчас на подъеме. Клубы из Сан-Марино часто проигрывали молдавским клубам в еврокубках.
Ставка: Ф1 (-2) не пропустит с коэффициентом 2.15.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.