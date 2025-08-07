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    Милсами — Виртус. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милсами» — «Виртус»
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    «Милсами» — «Эльфсборг»
    Молдавский клуб «Милсами» сыграет против «Виртуса» из Сан-Марино в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Августа 2025 года

    Милсами

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Милсами 19:00 Виртус

    Виртус

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Милсами»

    Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии чемпион «Милсами» занимает 3 место с 13 очками. Оргеевский клуб отстает от «Петрокуа» на 1 балл, а от лидера — «Шерифа» — на 3 пункта.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

    Милсами — Виртус: коэффициенты букмекеров

    Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» оказался сильнее черногорской «Будучности» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях).

    Перед играми 3 квалификационного раунда Лиги конференций «Милсами» сыграл матч в чемпионате Молдавии, сыграв в боевую ничью с «Бельцами» (3:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью в трёх поединках.

    «Виртус»

    Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Сан-Марино. В финале клуб с минимальным счетом одолел «Тре Фиори» (1:0).

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    • Последние матчи: Клуб из Сан-Марино вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл боснийскому «Зриньски» (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Виртус» одержал одну победу, сыграл два раза вничью и проиграл две встречи.

    Статистика для ставок

    • «Милсами» пробился в 3 раунд Лиги конференций, выиграв у «Будучности» (2:1)

    • «Виртус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конверенций, проиграв «Зриньски» 1:4)

    • «Милсами» и «Виртус» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Виртус» — в 16.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

    Прогноз: «Милсами» подходит к поединку в боевом составе, к тому же команда сейчас на подъеме. Клубы из Сан-Марино часто проигрывали молдавским клубам в еврокубках.

    Ставка: Ф1 (-2) не пропустит с коэффициентом 2.15.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.15.

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