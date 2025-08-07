Милсами — Виртус. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига конфереций, 7 августа 2025 года

Молдавский клуб «Милсами» сыграет против «Виртуса» из Сан-Марино в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 августа, начало — в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Виртус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милсами»

Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии чемпион «Милсами» занимает 3 место с 13 очками. Оргеевский клуб отстает от «Петрокуа» на 1 балл, а от лидера — «Шерифа» — на 3 пункта.

Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:0 — дома, 0:1 — в гостях).

Во втором раунде Лиги конференций «Милсами» оказался сильнее черногорской «Будучности» (2:1 — дома, 0:0 — в гостях).

Перед играми 3 квалификационного раунда Лиги конференций «Милсами» сыграл матч в чемпионате Молдавии, сыграв в боевую ничью с «Бельцами» (3:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Милсами» не проигрывает на протяжении шести матчей, одержав три победы и сыграв вничью в трёх поединках.

«Виртус»

Турнирная таблица: «Виртус» завоевал путёвку в Лигу конференций благодаря победе в Кубке Сан-Марино. В финале клуб с минимальным счетом одолел «Тре Фиори» (1:0).

Последние матчи: Клуб из Сан-Марино вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций после того, как проиграл боснийскому «Зриньски» (0:2 — дома и 1:2 — в гостях).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Виртус» одержал одну победу, сыграл два раза вничью и проиграл две встречи.

Статистика для ставок

«Милсами» пробился в 3 раунд Лиги конференций, выиграв у «Будучности» (2:1)

«Виртус» вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конверенций, проиграв «Зриньски» 1:4)

«Милсами» и «Виртус» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милсами» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа «Виртус» — в 16.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.70 и 2.15.

Прогноз: «Милсами» подходит к поединку в боевом составе, к тому же команда сейчас на подъеме. Клубы из Сан-Марино часто проигрывали молдавским клубам в еврокубках.

Ставка: Ф1 (-2) не пропустит с коэффициентом 2.15.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.15.