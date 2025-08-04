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    Даку продолжает разрывать: «Рубин» разобрал «Сочи» и взлетел на 4-е место

    Казань в топе РПЛ на старте сезона

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    Игроки Рубина празднуют гол
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    Игроки Рубина празднуют гол
    Казань набрала мощнейший ход: после ничьей с «Зенитом» и победы над «Ахматом» команда Рашида Рахимова дожала дома и «Сочи». Хозяева быстро вышли вперёд благодаря реализованному пенальти, во втором тайме упрочили преимущество после красивого забега Даку, и даже автогол в концовке не испортил общей картины. Итог — 2:1 и место в четвёрке лучших по итогам трёх туров.
    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Сочи 2:1
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (пенальти) (12'), 2:0 Мирлинд Даку (78'), 2:1 Алексей Грицаенко (86')

    Стартовый натиск, ВАР и надёжность Ставера

    Игра на «Ак Барс Арене» началась с того, что «Рубин» сразу включил привычный прессинг. На первых минутах уже мелькали острые эпизоды: на 2-й минуте Даку выскочил к воротам — хоть и из положения вне игры. А к 9-й минуте атака казанцев, казалось бы, захлебнулась: Даку финтом убрал Абердина, пробил выше, но судья Егоров вдруг получил сигнал — ВАР нашёл касание рукой.

    К монитору он подошёл быстро, и после просмотра без колебаний указал на точку. Мирлинд Даку подошёл к мячу и хладнокровно пробил в правый нижний угол — вратарь угадал, но не дотянулся. 1:0 — и «Рубин» снова открыл счёт в первом тайме.

    Игроки Рубина празднуют гол
    https://www.rubin-kazan.ru/

    Но хозяева не стали форсировать развитие. Напротив — слегка отдали мяч, уверенные, что «Сочи» не сможет по-настоящему вскрыть их оборону. И едва не поплатились: ближе к получасу игры Зиньковский начал вспахивать фланг, а Крамарич регулярно оказывался на острие.

    На 41-й минуте Зиньковский подал — Крамарич бил в упор, и Ставер вытащил с ленточки. Эпизод, по которому даже тренеры «Сочи» сдержанно похлопали — слишком уж эффектно было. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «Рубина».

    Даку с мячом
    https://www.rubin-kazan.ru/

    Гол-шедевр, автогол и напряжённая развязка

    Второй тайм начался с попыток «Сочи» взвинтить темп. У Морено вышел Кравцов — первый матч после травмы, команда активно искала моменты через левый фланг. Но вместо гола — снова провал. На 78-й минуте Кабутов увидел рывок Даку, быстро разыграл штрафной, и албанский форвард, в лучших традициях девятки, принял мяч и изящно перебросил голкипера. Второй гол — и ещё одна заявка на звание игрока месяца. Как и всего начала сезона в РПЛ.

    Мирлинд Даку
    https://www.rubin-kazan.ru/

    Рахимов сразу дал сыграть ветеранам: на поле вышел Олег Иванов — в день рождения, 39 лет! И казалось, матч заканчивается спокойно. Но нет. За четыре минуты до конца Ежов прострелил в штрафную, защитники не разобрались, и Алексей Грицаенко срезал мяч в свои ворота — 2:1. «Сочи» вдохновился и пошёл вперёд, но дальше моментов дело не дошло.

    Рубин — Сочи
    https://www.rubin-kazan.ru/

    Даку — мотор, Ставер — крепость

    «Рубин» вновь показал свой стиль: минимум паники, структурная игра и точное использование моментов. Ставер — один из героев матча, не только из-за сейва тура. А Даку — угроза для любой обороны РПЛ. У него 4 гола в 3 матчах, и это не случайность: он вовремя открывается, играет на опережение и чётко реализует.

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    Если бы не шедевр от Кордобы в ворота «Динамо», Мирлинда точно можно было бы назвать лучшим страйкером чемпионата. Но в любом случае, Кордоба и Даку — с запасом лучшие атакующие игроки РПЛ. Есть большие сомнения, что 25-миллионные трансферы «Спартака» и «Зенита» будут хотя бы близкими по эффективности.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» с 7 очками входит в топ-4, уступая только «Локомотиву» (у «Балтики» и «Крыльев» тоже по 7). А вот у «Сочи» по-прежнему ноль. Команда Морено продолжает поиск себя — есть проблески, но очков нет. Пока главный итог южан — автогол и длинный список «почти».

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