ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновТрансферный дайджест. 29 июля — 4 августа Сон Хын МинУходит как легенда: Сон Хын Мин прощается с «Тоттенхэмом Матеуш Ребецки против Криса ДанканаЛегкая победа Таиры, бой года от Ребецки и Данкана. Обзор карда UFC Vegas 108
  • 18:26
    • The Athletic: Рубен Диаш продлит контракт с «Манчестер Сити»
  • 17:59
    • Во «Фламенго» исключили переход Матеуса Гонсалвеша в ЦСКА
  • 16:33
    • «Барселона» забила пять мячей в ворота «Тэгу» и разгромила соперника
  • 14:39
    • Патрик Шик продлил контракт с «Байером»
  • 14:01
    • Прошла жеребьевка отборочного раунда плей-офф ЛЧ сезона-2025/2026
  • 11:16
    • КДК РФС накажет «Спартак» по итогам матча с «Ростовом»
  • 10:35
    • Овечкин — самый высокооплачиваемый игрок в истории НХЛ
    Все новости спорта

    Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?

    Рейнджерс — Виктория: прогноз на футбол и ставка за 2.45

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Виктория Пльзень Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Виктория»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рейнджерс»
    5 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Виктория». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Виктория», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Августа 2025 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 21:45 Виктория П

    Виктория П

  • Пльзень
    •

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: шотландский коллектив уже прошел одну стадию квалификации Лиги чемпионов и не намерен останавливаться.

    В прошлом сезоне чемпионата Шотландии коллектив из Глазго набрал 75 очков и финишировал на второй строчке в турнирной таблице.

    Глазго Рейнджерс — Виктория П: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 2.133.503.10Бонус$1500
    •

    «Джерс» смогли забить целых 80 мячей, а пропустили всего лишь 41.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов шотландцы оказались сильнее «Панатинаикоса» (2:0, 1:1).

    Также команда из Шотландии сыграла вничью с «Брюгге» (2:2) и «Мидлсбро» (2:2) в спаррингах.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Прошлый сезон «светло-синие» завершили ничейным результатом с «Хибернианом» (2:2).

    Не сыграют: в составе «плюшевых мишек» все в строю.

    Состояние команды: подопечные Расселла Мартина подошли к сезону в полное боеготовности, что и показали матчи с «Панатинаикосом». «Рейнджерс» точно намерен запрыгнуть в групповой этап Лиги чемпионов. У команды для этого есть все.

    В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» в очередной раз ждет «заруба» с «Селтиком» за чемпионство и команда хочет взять реванш за прошлый год.

    «Виктория»

    Турнирное положение: команда из Чехии также уже успела успешно стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

    В текущем сезоне местного чемпионата коллектив из Пльзени набрал четыре очка в двух матчах и занимает второе место.

  • Долгожданная «девятка» для «Арсенала» и супер-сделка «Ливерпуля»: топ-10 трансферов в АПЛ
  • На бумаге эти сделки выглядят почти идеально
  • 01/08/2025

    • За два матча пльзенцы смогли шесть раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов пльзенский коллектив по сумма двух встреч прошел «Серветт» (0:1, 3:1).

    В чемпионате своей страны «викторка» победила «Пардубице» (5:1), но сыграла вничью с «Яблонцем» (1:1).

    Прошлый сезон «красно-синие» завершили победами над «Яблонцем» (4:1) и «Сигмой» (2:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у чешского коллектива нет.

    Состояние команды: в прошлом сезоне подопечные Мирослава Коубека стали только вторыми в местном чемпионате, поэтому сейчас намерены сделать все, чтобы вернуть себе золотые медали.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Думается, что «Виктории» будет крайне сложно попасть в групповой этап Лиги чемпионов, однако в еврокубках в этом сезоне чехи будут точно участвовать.

    Статистика для ставок

    • «Виктория» проиграла 1 из последних 6 официальных матчей

    • «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • Команды между собой еще не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.05, а победа «Виктории» — в 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

    Прогноз: «Рейнджерс» выглядит сильнее и играет дома, поэтому должен побеждать.

    Ставка: победа «Рейнджерс» с форой-1 за 2.45.

    Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому вполне должны пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.93.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ротор — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  5.96
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Севилья — Аль-Кадисия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Костюк — Рыбакина
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сантос — Жувентуде
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Зверев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Мбоко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Микельсен — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч РВЧеллендж — Звезда Санкт-Петербург
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амкал — Квант
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Рублев — Фриц
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Пиза
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Рейнджерс — Виктория: прогноз и ставка за 2.45, статистика, коэффициенты матча 05.08.202521:45. Сможет ли «Рейнджерс» дома победить «Викторию»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры