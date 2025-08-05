Рейнджерс — Виктория: прогноз на футбол и ставка за 2.45

Глазго Рейнджерс
Виктория П
«Рейнджерс»
Турнирное положение: шотландский коллектив уже прошел одну стадию квалификации Лиги чемпионов и не намерен останавливаться.
В прошлом сезоне чемпионата Шотландии коллектив из Глазго набрал 75 очков и финишировал на второй строчке в турнирной таблице.
Глазго Рейнджерс — Виктория П: коэффициенты букмекеров
«Джерс» смогли забить целых 80 мячей, а пропустили всего лишь 41.
Последние матчи: в Лиге чемпионов шотландцы оказались сильнее «Панатинаикоса» (2:0, 1:1).
Также команда из Шотландии сыграла вничью с «Брюгге» (2:2) и «Мидлсбро» (2:2) в спаррингах.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Прошлый сезон «светло-синие» завершили ничейным результатом с «Хибернианом» (2:2).
Не сыграют: в составе «плюшевых мишек» все в строю.
Состояние команды: подопечные Расселла Мартина подошли к сезону в полное боеготовности, что и показали матчи с «Панатинаикосом». «Рейнджерс» точно намерен запрыгнуть в групповой этап Лиги чемпионов. У команды для этого есть все.
В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» в очередной раз ждет «заруба» с «Селтиком» за чемпионство и команда хочет взять реванш за прошлый год.
«Виктория»
Турнирное положение: команда из Чехии также уже успела успешно стартовать в квалификации Лиги чемпионов.
В текущем сезоне местного чемпионата коллектив из Пльзени набрал четыре очка в двух матчах и занимает второе место.
За два матча пльзенцы смогли шесть раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.
Последние матчи: в Лиге чемпионов пльзенский коллектив по сумма двух встреч прошел «Серветт» (0:1, 3:1).
В чемпионате своей страны «викторка» победила «Пардубице» (5:1), но сыграла вничью с «Яблонцем» (1:1).
Прошлый сезон «красно-синие» завершили победами над «Яблонцем» (4:1) и «Сигмой» (2:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у чешского коллектива нет.
Состояние команды: в прошлом сезоне подопечные Мирослава Коубека стали только вторыми в местном чемпионате, поэтому сейчас намерены сделать все, чтобы вернуть себе золотые медали.
Думается, что «Виктории» будет крайне сложно попасть в групповой этап Лиги чемпионов, однако в еврокубках в этом сезоне чехи будут точно участвовать.
Статистика для ставок
- «Виктория» проиграла 1 из последних 6 официальных матчей
- «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 7 матчей
- Команды между собой еще не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.05, а победа «Виктории» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.
- 1.84Рубин — Сочи: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Ливерпуль — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.89Ноттингем Форест — Фиорентина: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: «Рейнджерс» выглядит сильнее и играет дома, поэтому должен побеждать.
Ставка: победа «Рейнджерс» с форой-1 за 2.45.
Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому вполне должны пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.93.