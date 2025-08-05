Рейнджерс — Виктория: прогноз на футбол и ставка за 2.45

5 августа в матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов по футболу сыграют «Рейнджерс» и «Виктория». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Виктория», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: шотландский коллектив уже прошел одну стадию квалификации Лиги чемпионов и не намерен останавливаться.

В прошлом сезоне чемпионата Шотландии коллектив из Глазго набрал 75 очков и финишировал на второй строчке в турнирной таблице.

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«Джерс» смогли забить целых 80 мячей, а пропустили всего лишь 41.

Последние матчи: в Лиге чемпионов шотландцы оказались сильнее «Панатинаикоса» (2:0, 1:1).

Также команда из Шотландии сыграла вничью с «Брюгге» (2:2) и «Мидлсбро» (2:2) в спаррингах.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Прошлый сезон «светло-синие» завершили ничейным результатом с «Хибернианом» (2:2).

Не сыграют: в составе «плюшевых мишек» все в строю.

Состояние команды: подопечные Расселла Мартина подошли к сезону в полное боеготовности, что и показали матчи с «Панатинаикосом». «Рейнджерс» точно намерен запрыгнуть в групповой этап Лиги чемпионов. У команды для этого есть все.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» в очередной раз ждет «заруба» с «Селтиком» за чемпионство и команда хочет взять реванш за прошлый год.

«Виктория»

Турнирное положение: команда из Чехии также уже успела успешно стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

В текущем сезоне местного чемпионата коллектив из Пльзени набрал четыре очка в двух матчах и занимает второе место.

За два матча пльзенцы смогли шесть раз поразить ворота соперника и дважды пропустили в свои.

Последние матчи: в Лиге чемпионов пльзенский коллектив по сумма двух встреч прошел «Серветт» (0:1, 3:1).

В чемпионате своей страны «викторка» победила «Пардубице» (5:1), но сыграла вничью с «Яблонцем» (1:1).

Прошлый сезон «красно-синие» завершили победами над «Яблонцем» (4:1) и «Сигмой» (2:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных у чешского коллектива нет.

Состояние команды: в прошлом сезоне подопечные Мирослава Коубека стали только вторыми в местном чемпионате, поэтому сейчас намерены сделать все, чтобы вернуть себе золотые медали.

Думается, что «Виктории» будет крайне сложно попасть в групповой этап Лиги чемпионов, однако в еврокубках в этом сезоне чехи будут точно участвовать.

Статистика для ставок

«Виктория» проиграла 1 из последних 6 официальных матчей

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 7 матчей

Команды между собой еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рейнджерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 4.05, а победа «Виктории» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.93 и 1.87.

Прогноз: «Рейнджерс» выглядит сильнее и играет дома, поэтому должен побеждать.

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой-1 за 2.45.

Прогноз: обе команды любят забивать, поэтому вполне должны пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.93.