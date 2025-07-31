1-й таймЦСКА — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данил Круговой«ЦСКА» — «Локомотив». Онлайн, прямая трансляция Марк-Андре тен Стеген«Барселона» против тер Стегена. Почему ссора с капитаном может сорвать планы Флика Ричард РиосУэсли и еще четыре южноамериканца, для которых КЧМ стал трамплином в Европу
  • 17:42
    • «Динамо» Махачкала — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка страны
  • 17:34
    • ЦСКА и «Локомотив» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 18:30
    • Лионель Месси назван лучшим игроком МЛС по итогам июля
  • 17:23
    • Источник: Мехди Дорваль подпишет контракт с «Рубином»
  • 17:18
    • Sky Sport: «Ливерпуль» согласовал контракт с Александером Исаком
  • 16:55
    • Лионель Верде стал игроком ЦСКА
  • 16:19
    • Московское «Динамо» получило отказ в трансфере Синайоко из «Осера»
    Все новости спорта

    Возьмёт ли «Спарта» реванш у казахов?

    Спарта — Актобе: прогноз на ЛК и ставка у букмекера за 1.87

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Спарта Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Спарта» — «Актобе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» — «Спарта»
    «Спарта» из Чехии дома сыграет против «Актобе» из Казахстана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Спарта П

  • Прага
    •  Спарта П 21:00 Актобе

    Актобе

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Спарта»

    Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Спарта» занимает 6 место, набрав 4 очка, пражский коллектив одержал одну победу и сыграв один раз вничью.

    Последние матчи: Во 2 туре чешского первенства «Спарта» переиграла «Младу-Болеслав» (3:2). В рамках стартового игрового дня пражане обменялись голами с ФК «Яблонец» (1:1). В Лиге конференций «Спарта» потерпела поражение в матче против «Актобе» (1:2).

    Спарта П — Актобе: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Спарта» в последних матчах одержала три победы, сыграла один матч вничью и в одной встрече потерпела фиаско.

    «Актобе»

    Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.

  • Беншимол прибил «Балтику»: «Акрон» снова выиграл, Талалаев и Тедеев схлестнулись после матча
  • Тольяттинцы нанесли первое поражение команде из Калининграда
  • Сегодня

    • Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).

    «Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во 2 раунде Лиги конференций актюбинцы переиграли «Спарту» (2:1). В составе казахстанского клуба голами отметились Даниэль Созах и Оралхан Омиртаев.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии

    • «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

    • «Актобе» выиграл у «Спарты» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Актобе» — в 18.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.45.

    Прогноз: «Спарта» будет всеми силами идти вперёд, чтобы отыграть гандикап, как минимум чехи смогу забить на своем поле в ворота казахов.

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.87.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спарта — Актобе?

    Матч Спарта — Актобе состоится 31 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Спарта — Актобе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-2).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спарта — Актобе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-2)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спарта — Актобе?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спарта — Актобе?

    Коэффициенты букмекеров: : «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Актобе» — в 18.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Гастон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.97
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Карабах — Шелбурн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Маннарино — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Коболли — Галарно
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вукич — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мальмё — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ФКСБ — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лудогорец — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спарта — Актобе: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:00. Возьмёт ли «Спарта» реванш у казахов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры