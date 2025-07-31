Спарта — Актобе: прогноз на ЛК и ставка у букмекера за 1.87

Спарта П
Актобе
«Спарта»
Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Спарта» занимает 6 место, набрав 4 очка, пражский коллектив одержал одну победу и сыграв один раз вничью.
Последние матчи: Во 2 туре чешского первенства «Спарта» переиграла «Младу-Болеслав» (3:2). В рамках стартового игрового дня пражане обменялись голами с ФК «Яблонец» (1:1). В Лиге конференций «Спарта» потерпела поражение в матче против «Актобе» (1:2).
Спарта П — Актобе: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Спарта» в последних матчах одержала три победы, сыграла один матч вничью и в одной встрече потерпела фиаско.
«Актобе»
Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.
Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).
«Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во 2 раунде Лиги конференций актюбинцы переиграли «Спарту» (2:1). В составе казахстанского клуба голами отметились Даниэль Созах и Оралхан Омиртаев.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.
Статистика для ставок
- «Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии
- «Актобе» — обладатель Кубка Казахстана
- «Актобе» выиграл у «Спарты» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Актобе» — в 18.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.45.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Спарта» будет всеми силами идти вперёд, чтобы отыграть гандикап, как минимум чехи смогу забить на своем поле в ворота казахов.
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.87.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.