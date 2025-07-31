Спарта — Актобе: прогноз на ЛК и ставка у букмекера за 1.87

«Спарта» из Чехии дома сыграет против «Актобе» из Казахстана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Актобе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спарта»

Турнирная таблица: В чемпионате Чехии «Спарта» занимает 6 место, набрав 4 очка, пражский коллектив одержал одну победу и сыграв один раз вничью.

Последние матчи: Во 2 туре чешского первенства «Спарта» переиграла «Младу-Болеслав» (3:2). В рамках стартового игрового дня пражане обменялись голами с ФК «Яблонец» (1:1). В Лиге конференций «Спарта» потерпела поражение в матче против «Актобе» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Спарта» в последних матчах одержала три победы, сыграла один матч вничью и в одной встрече потерпела фиаско.

«Актобе»

Турнирная таблица: После 17 туров «Актобе» занимает 4 место: 10 побед, 3 ничьих и 4 поражения, актюбинцы набрали 33 очка.

Последние матчи: В 17 туре чемпионата Казахстана «Актобе» разошёлся миром с «Тоболом» (0:0).

«Актобе» проиграл «Легии» в первом раунде Лиги чемпионов (0:1 — дома, 0:1 — в гостях). Во 2 раунде Лиги конференций актюбинцы переиграли «Спарту» (2:1). В составе казахстанского клуба голами отметились Даниэль Созах и Оралхан Омиртаев.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Актобе» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и два поединка проиграл.

Статистика для ставок

«Спарта» финишировала на 4 месте чемпионата Чехии

«Актобе» — обладатель Кубка Казахстана

«Актобе» выиграл у «Спарты» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 6.90, а победа «Актобе» — в 18.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.45.

Прогноз: «Спарта» будет всеми силами идти вперёд, чтобы отыграть гандикап, как минимум чехи смогу забить на своем поле в ворота казахов.

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.