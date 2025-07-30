Беншимол прибил «Балтику»: «Акрон» снова выиграл, Талалаев и Тедеев схлестнулись после матча

Групповой этап Кубка России стартовал для «Акрона» и «Балтики» с настоящего триллера на «Самара Арене». Хозяева повели с пенальти, пропустили быстрый ответ, потеряли лидера из-за травмы и лишь в самой концовке, благодаря дублю Элии Беншимола, вырвали победу. И даже после финального свистка страсти на поле не улеглись — наставники обеих команд обменялись эмоциями, едва не перейдя к конфликту.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Акрон — Балтика 2:1 Голы: 1:0 Беншимол (пенальти) (7'), 1:1 Тентон Йенне (14'), 2:1 Беншимол (90+7') Акрон: Роберто Фернандес, Родриго Эсковаль, Йонуц Неделчару (Марат Таймуразович Бокоев, 46'), Хетаг Хосонов (Алекса Джурашович, 73'), Максим Кузьмин (Ифет Джаковац, 64'), Кирилл Данилин, Dmitriev A., Беншимол, Terekhovsky I., Shershov N. (Константин Савичев, 60'), Bazilevskiy N. (Стефан Лонча, 60') Балтика: Егор Любаков, Кевин Андраде, Александр Филин (Belikov I., 62'), Элдар Чивич (Илья Стефанович, 56'), Диего Луна (Сергей Варатынов, 80'), Айман Мурид, Стефан Ковач (Натан Гассама, 62'), Юрий Ковалёв, Амир Мохаммад (Мингиян Бевеев, 46'), Тентон Йенне, Дмитрий Никитин

Пенальти и мгновенный ответ

Матч начался на высоких скоростях, а первый ключевой эпизод возник уже на 6-й минуте после вмешательства VAR. Филин в штрафной держал за майку Хосонова при подаче Кузьмина с углового, и арбитр Михаил Перезва после просмотра повторов указал на «точку». Элия Беншимол хладнокровно пробил в правый угол, Любаков задел мяч рукой, но спасти команду не сумел — 1:0.

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Радость «Акрона» длилась всего семь минут. «Балтика», действовавшая агрессивно на флангах, сравняла счёт после классической комбинации. Чивич убежал слева и вырезал прострел, а Йенне из шести метров отправил мяч в сетку — 1:1. Калининградцы после этого заметно прибавили, контролировали центр и чаще угрожали воротам Тереховского со стандартов: Мохаммад и Никитин поочерёдно выигрывали воздух, но точности ударам не хватало.

Акрон — Балтика https://t.me/fcakron

Травма Хосонова и затяжной штурм гостей

В середине второго тайма «Акрон» остался без одного из ключевых игроков. Хосонов в столкновении получил повреждение ключицы, его увезли с поля на носилках с зафиксированной рукой. Заур Тедеев был вынужден срочно перестраивать игру, выпустив Джурасовича.

«Балтика» воспользовалась паузой и пошла вперёд. За десять минут гости провели целую серию атак со стандартов: Стефанович и Гассама выпрыгивали выше всех в штрафной, но мяч либо летел мимо, либо попадал в руки Тереховского. На 74-й минуте казалось, что гости вырвались вперёд — Йенне мощным ударом со штрафного пробил в ближний угол, Тереховский отбил, а Стефанович добил мяч в сетку. Однако боковой зафиксировал офсайд, и гол был отменён.

Джаковац, Джурасович и Беншимол — формула победы

Казалось, матч идёт к ничьей, но замены «Акрона» решили исход. Джаковац, появившийся на поле на 64-й минуте, стал главным источником обострения с фланга. Именно его подача с углового на 90+7-й минуте запустила решающий эпизод. Джурасович на ближней штанге скинул мяч головой вдаль, а Беншимол в подкате замкнул с нескольких метров — 2:1.

Игроки Акрона празднуют победу https://t.me/fcakron

Второй гол форварда из Кабо-Верде поставил точку в драматичном матче, подарив тольяттинцам первые три очка в группе.

Эмоции после финального свистка

Однако эмоции не утихли с последним голом. Уже после финального свистка наставники команд — Заур Тедеев и Андрей Талалаев — обменялись резкими словами. Талалаев вскочил со скамейки, приблизился к коллеге, и лишь вмешательство ассистентов охладило пыл. Позже оба тренера объяснили, что это эмоции и извинения были принесены, но эпизод стал ярким послесловием к напряжённой встрече.

Заур Тедеев https://t.me/news_matchtv

«Акрон» благодаря победе делает важный шаг в группе D, а «Балтика» уходит с пустыми руками, хотя имела моменты и провела сильный отрезок во втором тайме. Следующие матчи покажут, смогут ли калининградцы продолжить феерить, как на старте сезона против «Динамо» и «Спартака».