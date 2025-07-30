Беншимол прибил «Балтику»: «Акрон» снова выиграл, Талалаев и Тедеев схлестнулись после матча

Пенальти и мгновенный ответ
Матч начался на высоких скоростях, а первый ключевой эпизод возник уже на 6-й минуте после вмешательства VAR. Филин в штрафной держал за майку Хосонова при подаче Кузьмина с углового, и арбитр Михаил Перезва после просмотра повторов указал на «точку». Элия Беншимол хладнокровно пробил в правый угол, Любаков задел мяч рукой, но спасти команду не сумел — 1:0.
Радость «Акрона» длилась всего семь минут. «Балтика», действовавшая агрессивно на флангах, сравняла счёт после классической комбинации. Чивич убежал слева и вырезал прострел, а Йенне из шести метров отправил мяч в сетку — 1:1. Калининградцы после этого заметно прибавили, контролировали центр и чаще угрожали воротам Тереховского со стандартов: Мохаммад и Никитин поочерёдно выигрывали воздух, но точности ударам не хватало.
Травма Хосонова и затяжной штурм гостей
В середине второго тайма «Акрон» остался без одного из ключевых игроков. Хосонов в столкновении получил повреждение ключицы, его увезли с поля на носилках с зафиксированной рукой. Заур Тедеев был вынужден срочно перестраивать игру, выпустив Джурасовича.
«Балтика» воспользовалась паузой и пошла вперёд. За десять минут гости провели целую серию атак со стандартов: Стефанович и Гассама выпрыгивали выше всех в штрафной, но мяч либо летел мимо, либо попадал в руки Тереховского. На 74-й минуте казалось, что гости вырвались вперёд — Йенне мощным ударом со штрафного пробил в ближний угол, Тереховский отбил, а Стефанович добил мяч в сетку. Однако боковой зафиксировал офсайд, и гол был отменён.
Джаковац, Джурасович и Беншимол — формула победы
Казалось, матч идёт к ничьей, но замены «Акрона» решили исход. Джаковац, появившийся на поле на 64-й минуте, стал главным источником обострения с фланга. Именно его подача с углового на 90+7-й минуте запустила решающий эпизод. Джурасович на ближней штанге скинул мяч головой вдаль, а Беншимол в подкате замкнул с нескольких метров — 2:1.
Второй гол форварда из Кабо-Верде поставил точку в драматичном матче, подарив тольяттинцам первые три очка в группе.
Эмоции после финального свистка
Однако эмоции не утихли с последним голом. Уже после финального свистка наставники команд — Заур Тедеев и Андрей Талалаев — обменялись резкими словами. Талалаев вскочил со скамейки, приблизился к коллеге, и лишь вмешательство ассистентов охладило пыл. Позже оба тренера объяснили, что это эмоции и извинения были принесены, но эпизод стал ярким послесловием к напряжённой встрече.
«Акрон» благодаря победе делает важный шаг в группе D, а «Балтика» уходит с пустыми руками, хотя имела моменты и провела сильный отрезок во втором тайме. Следующие матчи покажут, смогут ли калининградцы продолжить феерить, как на старте сезона против «Динамо» и «Спартака».