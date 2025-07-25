Арсенал Тула — Шинник: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.30

Арсенал Тула
Шинник
«Арсенал»
Турнирное положение: команда из Тулы завершила прошлый сезон на десятой строчке в турнирной таблице, набрав всего 41 зачетный балл.
За 34 матча туляки смогли забить 25 мячей, а пропустили целых 30.
Арсенал Тула — Шинник: коэффициенты букмекеров
В новом сезоне «оружейники» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.
Последние матчи: в игре первого тура тульский коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).
В спарринге «канониры» смогли победить тольяттинский «Акрон» с результатом 2:0.
Прошлый сезон «Арсенал» завершил ничьей с «Балтикой» (0:0) и победой над «Уфой» (2:1).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: летом в команде сменился тренер и вместо Александра Сторожука на этот пост был назначен Дмитрий Гунько. Точно можно сказать, что в прошлом сезоне команда не показала своего максимума и провалила его.
Думается, что уже в новом сезоне «Арсенал» точно должен быть вверху турнирной таблицы и постараться зацепиться хотя бы за «стыки».
«Шинник»
Турнирное положение: команда из Ярославля завершила прошлый сезон лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Ярославцы смогли 24 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 42.
В новой кампании ярославский коллектив стартовал с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.
Последние матчи: на старте соревнования «Шинник» уступил «Уралу» (0:1). В прошлом сезоне подопечные Артема Булойчика проиграли пять матчей подряд — «Родине» (2:6), «Соколу» (0:4), «Торпедо» (0:1), «Черноморцу» (0:2) и «Уфе» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: перспективы «Шинника» в новом сезоне понять сложно. Команда достаточно обновилась и пока что непонятно, как это отразится на ее игре.
Через несколько туров все станет более-менее понятно и тогда можно будет делать выводы. Думается, что максимум «Шинника» является середина турнирной таблицы.
Статистика для ставок
- «Шинник» проиграл 6 последних матчей
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- В последней очной игре «Шинник» победил «Арсенал» со счетом 2:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шинника» — в 5.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.47.
- 2.25Астана — Зимбру: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.55Арарат-Армения — Университатя Клуж: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Александрия — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: «Арсенал», по идее, сильнее соперника и должен побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.30.
Прогноз: в этой игре возможно все, поэтому соперники могут и пробить тотал, забив три мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.50.