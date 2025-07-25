Арсенал Тула — Шинник: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.30

25 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Шинник». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Арсенал»

Турнирное положение: команда из Тулы завершила прошлый сезон на десятой строчке в турнирной таблице, набрав всего 41 зачетный балл.

За 34 матча туляки смогли забить 25 мячей, а пропустили целых 30.

В новом сезоне «оружейники» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

Последние матчи: в игре первого тура тульский коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

В спарринге «канониры» смогли победить тольяттинский «Акрон» с результатом 2:0.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Прошлый сезон «Арсенал» завершил ничьей с «Балтикой» (0:0) и победой над «Уфой» (2:1).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: летом в команде сменился тренер и вместо Александра Сторожука на этот пост был назначен Дмитрий Гунько. Точно можно сказать, что в прошлом сезоне команда не показала своего максимума и провалила его.

Думается, что уже в новом сезоне «Арсенал» точно должен быть вверху турнирной таблицы и постараться зацепиться хотя бы за «стыки».

«Шинник»

Турнирное положение: команда из Ярославля завершила прошлый сезон лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Ярославцы смогли 24 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 42.

В новой кампании ярославский коллектив стартовал с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

Последние матчи: на старте соревнования «Шинник» уступил «Уралу» (0:1). В прошлом сезоне подопечные Артема Булойчика проиграли пять матчей подряд — «Родине» (2:6), «Соколу» (0:4), «Торпедо» (0:1), «Черноморцу» (0:2) и «Уфе» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: перспективы «Шинника» в новом сезоне понять сложно. Команда достаточно обновилась и пока что непонятно, как это отразится на ее игре.

Через несколько туров все станет более-менее понятно и тогда можно будет делать выводы. Думается, что максимум «Шинника» является середина турнирной таблицы.

Статистика для ставок

«Шинник» проиграл 6 последних матчей

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 4 матчей

В последней очной игре «Шинник» победил «Арсенал» со счетом 2:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шинника» — в 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.47.

Прогноз: «Арсенал», по идее, сильнее соперника и должен побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.30.

Прогноз: в этой игре возможно все, поэтому соперники могут и пробить тотал, забив три мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.50.