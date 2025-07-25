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    Первая победа «Арсенала» в сезоне?

    Арсенал Тула — Шинник: прогноз на матч Первой лиги России, ставка за 2.30

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Шинник»
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    «Арсенал»
    25 июля в матче второго тура Первой лиги России по футболу сыграют «Арсенал» Тула и «Шинник». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Шинник», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 25 Июля 2025 года

    Арсенал Тула

  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:45 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: команда из Тулы завершила прошлый сезон на десятой строчке в турнирной таблице, набрав всего 41 зачетный балл.

    За 34 матча туляки смогли забить 25 мячей, а пропустили целых 30.

    Арсенал Тула — Шинник: коэффициенты букмекеров

    В новом сезоне «оружейники» стартовали с ничьей и пока что идут в середине таблицы.

    Последние матчи: в игре первого тура тульский коллектив сыграл вничью с «КАМАЗом» (1:1).

    В спарринге «канониры» смогли победить тольяттинский «Акрон» с результатом 2:0.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Прошлый сезон «Арсенал» завершил ничьей с «Балтикой» (0:0) и победой над «Уфой» (2:1).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: летом в команде сменился тренер и вместо Александра Сторожука на этот пост был назначен Дмитрий Гунько. Точно можно сказать, что в прошлом сезоне команда не показала своего максимума и провалила его.

    Думается, что уже в новом сезоне «Арсенал» точно должен быть вверху турнирной таблицы и постараться зацепиться хотя бы за «стыки».

    «Шинник»

    Турнирное положение: команда из Ярославля завершила прошлый сезон лишь на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков.

    Ярославцы смогли 24 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустили целых 42.

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    • В новой кампании ярославский коллектив стартовал с поражения и пока что идет внизу турнирной таблицы.

    Последние матчи: на старте соревнования «Шинник» уступил «Уралу» (0:1). В прошлом сезоне подопечные Артема Булойчика проиграли пять матчей подряд — «Родине» (2:6), «Соколу» (0:4), «Торпедо» (0:1), «Черноморцу» (0:2) и «Уфе» (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: перспективы «Шинника» в новом сезоне понять сложно. Команда достаточно обновилась и пока что непонятно, как это отразится на ее игре.

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    Через несколько туров все станет более-менее понятно и тогда можно будет делать выводы. Думается, что максимум «Шинника» является середина турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Шинник» проиграл 6 последних матчей

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • В последней очной игре «Шинник» победил «Арсенал» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шинника» — в 5.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.50 и 1.47.

    Прогноз: «Арсенал», по идее, сильнее соперника и должен побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой-1 за 2.30.

    Прогноз: в этой игре возможно все, поэтому соперники могут и пробить тотал, забив три мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал Тула — Шинник?

    Матч Арсенал Тула — Шинник состоится 25 июля 2025 года в 19:45 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Арсенала с форой-1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал Тула — Шинник?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Арсенала с форой-1» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал Тула — Шинник?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал Тула — Шинник?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.72. Ничья оценена в 3.40, а победа «Шинника» — в 5.20.

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