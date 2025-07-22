Юрий Ковтун: «Балтика» могла и выиграть, особых шансов у «Динамо» не было

Эксклюзивное интервью по итогам первого тура РПЛ-2025/26 корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дал трехкратный чемпион и двукратный обладатель Кубка страны Юрий Ковтун. Начали со стартовых матчей трех его бывших клубов — «Динамо» (156 игр), «Спартака» (122) и «Ростова» (64), который тогда назывался «Ростсельмаш».

«"Балтика" играла с "Динамо" персонально»

— В матче открытия «Балтика» навязала динамовцам (1:1) очень неприятный для них футбол. Согласны?

— Безусловно. Тщательно подготовились, досконально разобрали бело-голубых, что «конек» Талалаева. Это сыграло ключевую роль, поскольку сумели создавать давление на самых уязвимых для соперника участках поля. Во многих эпизодах игра шла практически один в один, с персональными противостояниями, что не так часто увидишь в современном футболе. То есть, когда динамовцы были на мяче, пытались начать атаку, разбирали каждый каждого. И все эти эпизоды в тех же связках доигрывали до конца, с минимальной взаимозаменяемостью. Такое серьезное сопротивление и не позволило хозяевам взять три очка, в минус и быстро пропущенный гол сыграл. «Балтика», напротив, почувствовала дополнительную уверенность, могла и выиграть, поскольку особых шансов у москвичей не было.

— Интересные наблюдения. А как вам, что Иван Сергеев искал мячи где-то в глубине, «садился» слишком низко, разве это в его стиле?

— Ну, вот постоянно кто-то висел на ноге, поэтому приходилось заниматься не своим делом. Пытался оторваться от своего оппонента, а это, конечно, не привычный нам Сергеев, играющий в створе ворот. По большому счету мы его вообще не заметили, серенько, но тут еще и вопрос времени на притирку с новыми партнерами.

— Кроме соорудивших ответный гол Хуана Касереса с Битело кого-то у «Динамо» можно отметить?

— Вот именно их, за счет индивидуальных качеств. Так оно и бывает, что когда нет пространства, времени на принятие решений, на выручку приходит мастерство.

«Такой столб, как Заболотный был "Спартаку" нужен»

— Другая ваша команда «Спартак» с Махачкалой (1:0) понравилась?

— Ну, мало в чем изменилась по сравнению с прошлым сезоном, состав практически тот же да и тактических новшеств не было заметно. Но мобильно старались действовать, с быстрыми переходами. Понимали, что соперник будет обороняться в среднем и низком блоке, поэтому нужно раскачивать. Вот удалось забить один хотя бы засчитанный мяч, пусть и несколько курьезный для маленького игрока, но за счет быстро принятого Маркиньосом решения. Но все же по такой игре трудно делать серьезные выводы. Махачкала борьбы, что был здесь в их предыдущей встрече (1:2), не навязала.

— Связка Маркиньоса с Мангашом на левом фланге имеет перспективу?

— Маркиньос не слишком зависит от того, кто играет под ним. За счет скорости, обыгрыша, своих передач всегда что-то придумает. Но связка сработала неплохо, есть у нее определенный потенциал. Однако, на каждом участке нужна конкуренция. Ждем усиления.

Заболотный и Маркиньос «Спартак»

— Антон Заболотный — пока явно верный выбор на роль центрфорварда?

— Пока да. Понравился в ряде моментов, где действовал в своей манере — подыграть, прикрыть мяч корпусом, придержать, сбросить так, чтобы партнеры успели подстроиться. Не хватало «Спартаку» такого «столба». И чем больше будут на него играть, тем скорее полностью раскроет свой потенциал на новом месте.

— Не показалось, что после удаления у махачкалинцев «Спартак» играл хуже, чем до?

— Знаете, когда появляется лишний футболист, пытаешься постоянно контролировать мяч, разыгрывать до верного. Заигрываешься в некоторых эпизодах, и замедляешь атаку. Это касается любой команды, поскольку кажется, что раз и в равных составах играли в одни ворота, то тут просто разрывать будешь.

— По поводу судейства Василия Казарцева мнения категорически разделись. Ваше?

— Уникальный матч, конечно, в этом смысле — отменить четыре гола, несколько спорных эпизодов с пенальти... Но мы опять приходим к тому, что главный арбитр в поле не принимает самостоятельных решений. Ладно, если отменяешь гол — иди и смотри. Но есть фолы, которые не требуют никакого вмешательства VAR. Арбитр просто растворяется, мы все больше путаемся в нюансах. Взять два эпизода, когда Мангаш подталкивает защитника и тот играет рукой, а потом в створе уже пихают Маркиньоса — диаметрально противоположные решения. В первом случае штрафной за толчок в спину, во втором — за игру рукой. Нет единой трактовки. В центре поля так и вовсе будто другие правила. Поэтому прекрасно понимаю реакцию тренеров, которые находятся на скамейке.

«Этот сезон для "Зенита" будет еще сложнее»

— «Ростов», где начинали путь в большом футболе, смотрелся не хуже «Зенита» (2:1). Неожиданность, с учетом всех потерь ростовчан?

— Да я не скажу, что ждал какого-то провала, что команда потеряет свое лицо. Понятно, отдали территорию «Зениту», но ею еще надо было воспользоваться. А новые лидеры у донского клуба через 2-3 тура обязательно появятся, принципы ведения игры остались прежними — так что ничего страшного в их ситуации не вижу.

— Быть может, Джонатан Альба, а вовсе не Валерий Карпин, и прежде тренировал команду?

— Вполне возможно, что помощники и раньше больше вели тренировочный процесс. Тем более, мы знаем, сколько привносят испанцы и в плане физической готовности, и тактики, и восстановления игроков. Поэтому сейчас все их требования понятны, программа работает, позволяет ребятам раскрываться.

— Андрей Аршавин сказал, что если «Зенит» продолжит играть в таком темпе, вновь не видеть ему чемпионства. Разве за счет подбора игроков, который на голову выше, не выехать?

— «Зениту» надо рвать и метать. Второй подряд сезон без «золота» болельщики не простят, а он будет еще сложнее. На голом классе, на одной левой не сыграешь. Мы все думаем, что если приехал игрок за 25-30 миллионов, то сотворит чудо. Но деньги в футбол не играют. Это Халк и иже с ним могли те или иначе матчи решать в одиночку. Сегодня я таких не вижу. И не голодные приезжают.

— А как же Жерсон?

— Ну, пока только тайм провел. Что-то было заметно. На клубном чемпионате мира его не видел, поэтому со знанием дела мне трудно судить. Но видно игрок мастеровитый. Возможно, его даже в опорной зоне одного хватит, если будет давать объем постоянно, а не от случая к случаю.

— Андрей Латышонок «привозит» гол на ровном месте, Александр Соболев грудью спасает «Ростов» от гола, Мантуан каждый второй пас чужому. Какие-то детские ляпы для игроков претендующих на «золото»?

— Отсутствие концентрации, такое вот ощущение заведомого превосходства. Поэтому свежая кровь всегда необходима.

— А 18 потерь мяча «Зенитом» в первом тайме как объяснить?

— Недонастрой. Отсюда и быстрые 0:1, и все эти огрехи в передачах. Посчитали, что «Ростов» в нынешнем виде им уж точно не ровня. Нужна встряска, тем более сейчас три очка все равно получили. Посмотрим, получат ли питерцы ее в Казани в следующем туре.

— И не слишком ли много постоянных смен позиций?

— Удивило, что Дуглас Сантос играл в первом тайме опорного, с учетом явной необходимости иметь в таком матче больше креативщиков. Тут согласен. Но вот ведь, какое дело, что после любой осечки тренер порой лихорадочно пытается искать что-то новое. А «Зенит» на предсезонке проиграл «Балтике» в единственной серьезной контрольной встрече. Оттуда, думается, все и пошло. Только один из полевых игроков россиянин в старте, Глушенков, — это тоже как-то режет глаз.

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— Властимил Петржела в своем стиле заявил, что летом нужно было менять Сергея Семака. И впрямь, не слишком ли засиделся?

— Пока еще есть доверие, очевидно, раз руководство дало шанс после неудачного сезона. Более того, поддержало новыми приобретениями. Но игрокам какие-то моменты, наверняка, приедаются — это неизбежно при любом долго работающем тренере. Взять примеры Гвардиолы и Анчелотти. Что-то свежее всегда необходимо.

«В "Краснодаре" обилие приобретений должны объяснить старожилам»

— «Краснодар» начал не только по счету (3:0 с «Пари НН» в Казани), но и по игре достойно чемпиона?

— Были варианты. По первому тайму никак не ждал такого счета. Нижний выглядел очень прилично. Видно, команда с новым тренером получила и новый импульс. Но уровень игроков «Краснодара» сыграл свою роль.

— И чудовищные ошибки, слишком уж легкие мячи были забиты?

— Вот к вопросу соответствия мастерства игроков уровню РПЛ. Ну, конечно, такие мячи забивать в свои ворота на таком уровне недопустимо. Игрок, который «варит и варит», даже во второй лиге играть не должен. Но у нас всякое возможно.

— Даже с учетом сократившегося бюджета нет объяснения селекционной политике нижегородцев. Как можно было отправить восвояси Константина Марадишвили?

— Конечно, это не по-футбольному, за два дня до начала чемпионата. Помним, как носился в «Локомотиве», крепко стоял на двух ногах, мог вовремя остановиться, решить эпизод. А потом травмы и совсем издергали парня. И куда он сейчас, уже не мальчик, в 25! Вполне мог стать в Нижнем лидером. Не понимаю этого. От добра добра не ищут.

— Алексей Шпилевский для дебюта в новом чемпионате производит впечатление очень уверенного в себе человека, даже с таким вызывающим, согласитесь, видом?

— Так решил себя сразу поставить, сказав, что не боится перестраивать игру и вообще ничего не боится. Молодой еще, дерзкий. Может и отторжение получить, смотря как сработает, какими будут первые результаты. Тем более, что он выиграл? Кубок на Кипре. Но игра по увиденному осмысленная. Видно, знает, чего хочет. Другое дело, как справится с такой обоймой с командами рангом выше. Этот матч все наглядно показал. Против игроков уровня Кордобы и Сперцяна выстоять будет очень сложно.

— Как уживутся в «Краснодаре» сразу столько новичков, пятеро игроков (и это не предел) серьезного европейского уровня, с учетом прошлогодней пассивности чемпиона на трансферном рынке?

— Вот здесь мне трудно сказать, как отреагирует уже сложившийся, добившийся успеха коллектив. По своему игровому опыту знаю, что разговоры между старожилами всегда будут. Вопрос, как донесет эту необходимость руководство. А в «Краснодаре» играют в открытую. Будут понимать, что не в их мотивации, а в реальном укреплении состава дело, тем более кто-то уже ушел и уйдет еще.

«Галактионову помог большой выбор игроков атаки»

— «Локомотиву» повезло против «Сочи» (3:0) с тремя голами в конце за 8 минут?

— С одной стороны «железнодорожники» играли уверенно, с запасом, будто не сомневались в победе. С другой они же не специально все это пиршество голов отложили на концовку. И только один удар в створ за 75 первых минут, по-моему, нанесли. Но сработали произведенные в нужный момент замены. Благо у Галактионова хороший выбор российских футболистов в линии атаки — как на флангах, так и в центре.

— Новое стартовое трио «Локо» как оцените?

— Руденко слева хорош. Но долгое время не работало в целом, еще не чувствуют друг друга с полувзгляда. При этом мастерство у Комличенко все равно не отнять, да и молодому Салтыкову доверять там явно будут.

— Но вышедшие на замену Дмитрий Воробьев и Зелимхан Бакаев забили по голу. Скорее в их пользу теперь будет выбор?

— Хорошая головная боль для тренера. Поставил на одних, а исход матча решили другие. Сейчас главное, чтобы у него самого каши в голове не возникло. Так, с учетом результативных действий, поставил бы во 2-м туре в Краснодаре Вороьбьева. Комличенко еще только предстоит влиться, вписаться в московские жизненные реалии. Хотя сам краснодарский, там начинал — возможны разные мотивационные посылы.

— «Крылья» сегодня настолько слабы, что по игре так уступали «Акрону» (1:1) на своем по сути поле?

— Да, но много проблем у Адиева. Но зная его характер, думаю, справится. Тем более, очевидно, есть поддержка губернатора, нового руководства. Игроки все-таки неплохого уровня осталось. Главное, чтобы ничего не будоражило внутри. Да, выглядели бледно. Повезло с этим голом Ракова после хорошего отбора на своей половине. А «Акрон» останется крепким середняком безо всяких проблем с выживанием. Свои очки будет брать.

— «Рубин» сколь прагматично столь и эффектно победил в Грозном (0:2). Чего было больше?

— Стиль Рахимова всегда виден, рука чувствуется. Тем более удалось сохранить команду, лидера Даку. Понимают друг друга — это и сработало. В «Ахмате» же, наоборот, большие перемены, новый тренерский штаб только начинает доносить свои идеи. Отсюда такой результат, пусть и визуальное преимущество было на стороне хозяев.

«Ничья в Оренбурге по игре»

— Завершающая встреча «Оренбург» — ЦСКА (0:0) — единственная неожиданность тура?

— Выезд в Оренбург всегда непростой для всех команд. Пусть они и готовились сейчас к первой лиге, потеряли игроков, но видна прежняя заряженность. ЦСКА перестраивается на ходу с того «ромба», тренер только пришел, пусть и успел выиграть Суперкубок. По первому тайму у армейцев вообще никакого преимущества не было, скорее наоборот. Во втором чуть поджали, но ничья в целом закономерная.

— Для Игоря Акинфеева матчи на синтетике действительно таят опасность?

— Да ничего там особенного, осторожненько сыграл и хорошо Вчера решил начать чемпионат, взять самому и принести команде, как говорится, очки в зачет. Первое получилось, второе — нет. Но все равно молодец! Пару мячей вытащил в первом тайме, спокойно пасики раздавал. Оборона в Игоре всегда нуждается, тем более Дивеев травмирован.

«Оренбург» — ЦСКА ЦСКА

— Артем Шуманский способен стать вторым Аланом Дзагоевым?

— Вообще очень мобильная центральная ось, уже прослеживается вертикальная игра, с быстрым переходом. Да, нашли хорошего мальчика, есть качества — терпит, старается, светлая голова. Но я бы пока поостерегся таких сравнений. Это не то и не наше тем более время, когда взрослели куда быстрее.

— Лучший матч тура?

— «Динамо» — «Балтика» больше других понравился своим накалом. Сила в движении была с обеих сторон, а не только с динамовской.

— Игрок?

— Руденко. Ключевые гол+пас. И забил, и отдал здорово. По сути, принес «Локо» три очка.

— Гол?

— Руденко здорово опять-таки забил. Но давайте для разнообразия назовем мяч форварда «Рубина» хорвата Ходжи «Ахмату», когда Даку ему пяткой отдал. Последний гол первого тура. А запоминается, как известно, последнее.