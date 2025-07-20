Четыре отменённых гола и один Маркиньос: «Спартак» дожал махачкалинское «Динамо» вопреки арбитру

«Спартак» забивает, судья машет рукой
Махачкалинцы, потерявшие пару ключевых игроков, начали дерзко: высокий прессинг, быстрые атаки, первый удар по воротам уже на старте. Но вскоре «Спартак» забрал мяч и пошёл вперёд. На 8-й минуте Мартинс отправил мяч в пустые после паса Заболотного, трибуны взорвались — и тут же стихли. Антон оказался в офсайде, гол не засчитан.
А за минуту до этого Аззи наступил на ногу Умярову в штрафной. Эпизод, который, кажется, можно было трактовать и как фол по неосторожности, и как игру в мяч. ВАР молчал, Казарцев тоже. Первый спорный момент — но далеко не последний.
Дальше — больше. В середине тайма Аззи снова оказался в центре эпизода, теперь с рукой в собственной штрафной. После пяти минут паузы с ВАР Казарцев зафиксировал фол Мангаша в атаке, а не пенальти. Трибуны свистели, Станкович — сначала молча улыбался, а потом начал иронично аплодировать в адрес судей.
Маркиньос наконец-то пробивает тишину
Несмотря на серию отменённых моментов, «Спартак» продолжал давить. Свободные зоны на флангах и смещения Маркиньоса в центр приносили плоды. На 37-й минуте Умяров выиграл подбор после аута и головой отправил мяч бразильцу. Маркиньос отклеился от Аззи, сыгравшего провально весь тайм, и тоже головой отправил мяч мимо Магомедова — 1:0.
До перерыва красно-белые забили ещё дважды, но оба раза мяч снова не был засчитан: один — из-за очевидного офсайда, другой — за очень спорный фол на вратаре при угловом. На табло — 1:0, а по эмоциям — будто матч уже должен был заканчиваться.
Аззи доигрался, «Спартак» добил морально
На 53-й минуте Аззи окончательно стал антигероем вечера: прямой ногой въехал в Мангаша и получил красную. Станкович выдохнул, махачкалинцы остались в меньшинстве, но москвичи не спешили добивать соперника. Есть ощущение, что Мохамед просто не вошёл в игру с самого её старта, и его надо было менять в перерыве. Однако Биджиев не решился на это, позже попытался оживить атаку заменами, но его команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ.
«Спартак», тем временем, забил ещё один — Заболотный замкнул прострел Хлусевича, но в начале атаки был офсайд. Четвёртый отменённый гол, и, возможно, рекорд сезона уже в первом туре.
В концовке москвичи спокойно катали мяч, доведя матч до победы. На последние 15 минут вышел Манфред Угальде, у которого были моменты увеличить счёт, но костариканец не реализовал свои шансы.
Три очка важнее спектакля
«Спартак» забил пять голов (четыре из них — аннулированы), претендовал на два пенальти, получил бурю эмоций от Станковича на бровке и всё же добыл три очка. Для серба это, пожалуй, не тот старт, которого он хотел, но результат для 1-го тура важнее игры.
Махачкалинское «Динамо» за 90 минут не создало ни одного по-настоящему опасного момента. А имя Василия Казарцева, похоже, станет главным в обсуждениях тура. И от этого немного жаль, потому что «Спартак» сделал выводы из игр прошлого сезона против Махачкалы — и качественно провёл работу над ошибками.