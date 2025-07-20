Четыре отменённых гола и один Маркиньос: «Спартак» дожал махачкалинское «Динамо» вопреки арбитру

В первом туре сезона на «Лукойл-Арене» московский «Спартак» одержал победу, которая по счёту выглядит скромно, но по эмоциям тянет на отдельный сериал. Красно-белые обыграли махачкалинское «Динамо» 1:0, однако больше, чем о дебютном голе Маркиньоса в РПЛ, будут говорить о Василии Казарцеве. Судья отменил четыре взятия ворот и отказался назначать два пенальти, из-за чего матч превратился в тест на выдержку для Деяна Станковича и его команды.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Динамо Мх 1:0 Голы: 1:0 Маркос Маркиньос (37'), 2:0 (73') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, икарду Мангаш, Маркос Маркиньос (Манфред Угальде, 74'), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Роман Зобнин, 82'), Пабло Солари (Даниил Хлусевич, 46'), Антон Заболотный (Игорь Дмитриев, 74'), Martins C. Динамо Мх: Тимур Магомедов, Муталип Алибеков, Tabidze J., Мохамед Аззи, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев (Кирилл Зинович, 77'), Мохаммад Хоссейннежад (Нардин Мулахусейнович, 46'), Уссем Мрезигу (Ахмед Джабраилов, 77'), Никита Глушков, Сердер Сердеров (Pomeshkin K., 60'), Гамид Агаларов (Ражаб Магомедов, 60')

«Спартак» забивает, судья машет рукой

Махачкалинцы, потерявшие пару ключевых игроков, начали дерзко: высокий прессинг, быстрые атаки, первый удар по воротам уже на старте. Но вскоре «Спартак» забрал мяч и пошёл вперёд. На 8-й минуте Мартинс отправил мяч в пустые после паса Заболотного, трибуны взорвались — и тут же стихли. Антон оказался в офсайде, гол не засчитан.

А за минуту до этого Аззи наступил на ногу Умярову в штрафной. Эпизод, который, кажется, можно было трактовать и как фол по неосторожности, и как игру в мяч. ВАР молчал, Казарцев тоже. Первый спорный момент — но далеко не последний.

Руслан Литвинов https://t.me/fcsmtg

Дальше — больше. В середине тайма Аззи снова оказался в центре эпизода, теперь с рукой в собственной штрафной. После пяти минут паузы с ВАР Казарцев зафиксировал фол Мангаша в атаке, а не пенальти. Трибуны свистели, Станкович — сначала молча улыбался, а потом начал иронично аплодировать в адрес судей.

Маркиньос наконец-то пробивает тишину

Несмотря на серию отменённых моментов, «Спартак» продолжал давить. Свободные зоны на флангах и смещения Маркиньоса в центр приносили плоды. На 37-й минуте Умяров выиграл подбор после аута и головой отправил мяч бразильцу. Маркиньос отклеился от Аззи, сыгравшего провально весь тайм, и тоже головой отправил мяч мимо Магомедова — 1:0.

Антон Заболотный и Маркиньос https://t.me/fcsmtg

До перерыва красно-белые забили ещё дважды, но оба раза мяч снова не был засчитан: один — из-за очевидного офсайда, другой — за очень спорный фол на вратаре при угловом. На табло — 1:0, а по эмоциям — будто матч уже должен был заканчиваться.

Аззи доигрался, «Спартак» добил морально

На 53-й минуте Аззи окончательно стал антигероем вечера: прямой ногой въехал в Мангаша и получил красную. Станкович выдохнул, махачкалинцы остались в меньшинстве, но москвичи не спешили добивать соперника. Есть ощущение, что Мохамед просто не вошёл в игру с самого её старта, и его надо было менять в перерыве. Однако Биджиев не решился на это, позже попытался оживить атаку заменами, но его команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ.

«Спартак», тем временем, забил ещё один — Заболотный замкнул прострел Хлусевича, но в начале атаки был офсайд. Четвёртый отменённый гол, и, возможно, рекорд сезона уже в первом туре.

Василий Казарцев https://t.me/fcsmtg

В концовке москвичи спокойно катали мяч, доведя матч до победы. На последние 15 минут вышел Манфред Угальде, у которого были моменты увеличить счёт, но костариканец не реализовал свои шансы.

Три очка важнее спектакля

«Спартак» забил пять голов (четыре из них — аннулированы), претендовал на два пенальти, получил бурю эмоций от Станковича на бровке и всё же добыл три очка. Для серба это, пожалуй, не тот старт, которого он хотел, но результат для 1-го тура важнее игры.

Махачкалинское «Динамо» за 90 минут не создало ни одного по-настоящему опасного момента. А имя Василия Казарцева, похоже, станет главным в обсуждениях тура. И от этого немного жаль, потому что «Спартак» сделал выводы из игр прошлого сезона против Махачкалы — и качественно провёл работу над ошибками.