Даку разрывает Грозный: ассист пяткой и победа над «Ахматом» вопреки статистике

В заключительном матче первого тура РПЛ «Рубин» увёз из Грозного победу 2:0, хотя большую часть времени играл вторым номером и позволил «Ахмату» нанести 24 удара. Главным героем встречи стал форвард Мирлинд Даку: именно он разорвал оборону хозяев, начав атаку на первый гол и отдав гениальную передачу пяткой на второй. Казанцы, сохранившие состав с прошлого сезона, снова доказали: команда Рахимова опасна не количеством атак, а качеством реализации.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Рубин 0:2 Голы: 0:1 Дардан Шабанхаджай (24'), 0:2 Велдин Ходжа (51') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович (Максим Сидоров, 49'), Мирослав Богосавац, Турпал Ибишев, Надер Гандри (Милош Шатара, 46'), Исмаэл, Лечи Садулаев (Абакар Гаджиев, 75'), Амин Талал (Георгий Мелкадзе, 55'), Мохамед Конате, Брайан Мансилья (Максим Самородов, 55'), Keliano M. Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков (Руслан Безруков, 58'), Дмитрий Кабутов (Олег Иванов, 80'), Угочукву Иву, Богдан Йочич (Константин Нижегородов, 79'), Велдин Ходжа (Александр Зотов, 69'), Дардан Шабанхаджай (Александар Юкич, 70'), Мирлинд Даку

Александр Сторожук вывел «Ахмат» с тремя новичками в основе (Келиану, Мансилья, Конате) и с ярко выраженной установкой на агрессивный прессинг. Уже к 15-й минуте босниец Тодорович «посадил» на карточки Рожкова и Ходжу, а хозяева активно нагружали фланги — через правый край шли почти все острые атаки. Казалось, гол — лишь вопрос времени, но в ворота казанцев.

Однако «Рубин» выжил и в первой же серьёзной атаке наказал соперника. На 24-й минуте Рожков обыграл Тодоровича в центре, протащил мяч и вывел Дардана Шабанхаджая на удар. Дардан хладнокровно пробил под опорную ногу Шелии — 0:1. Хотя по игре всё складывалось иначе.

Дардан Шабанхаджай https://t.me/fcrk1958

«Ахмат» продолжал давить. Конате боролся сразу с тремя защитниками, Мансилья бил издали, а под конец тайма хозяева едва не сравняли: после сейва Ставера мяч рикошетом от Тесленко угодил в штангу, а добивание Конате блокировали. На перерыв команды ушли при счёте 0:1, но с полным ощущением, что матч у «Рубина» под контролем только на табло.

Магия Даку и холодный душ для хозяев

Если первый тайм оставлял «Ахмату» надежду, то второй стал для него катастрофой. Уже на 51-й минуте Даку, спиной к воротам и под опекой Шатары, исполнил трюк, который войдёт в хайлайты тура: пяткой между ног защитника он вырезал пас на ход Велдину Ходже. Хорват вышел один на один и элегантно пробил между ног Шелии — 0:2.

Велдин Ходжа https://t.me/fcrk1958

После этого «Рубин» ушёл в режим экономии. Рахимов, сняв авторов голов, выпустил Юкича и Зотова для контроля центра поля. Казанцы срезали все верховые подачи на Конате, грамотно подстраховывались и сбивали темп фолами (в сумме набрали семь жёлтых).

«Ахмат» с каждой минутой выглядел всё более беспомощным: из 15 ударов за первый тайм команда Сторожука во втором нанесла меньше половины, а по-настоящему опасных моментов почти не создала.

Ахмат — Рубин https://t.me/akhmatgrozny

Невозможная статистика и закономерный результат

Финальные цифры выглядели абсурдно: удары — 24:4 в пользу «Ахмата», владение — 62% за хозяевами. Но в створ обе команды нанесли по 6 и 3 ударов соответственно, а «Рубин» реализовал каждый свой шанс. Единственный реальный момент у «Ахмата» после 80-й минуты упустил Конате — его удар головой в ближний угол в падении поймал Ставер.

Рахимовская команда снова показала свой фирменный стиль: терпеть, ждать момента и выжимать максимум из минимума. Даку, который летом отказался от перехода в «Зенит» и продлил контракт, напомнил, почему казанцы держатся за него — именно его креатив стал решающим в обеих голевых атаках.