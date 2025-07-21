Даку разрывает Грозный: ассист пяткой и победа над «Ахматом» вопреки статистике

Александр Сторожук вывел «Ахмат» с тремя новичками в основе (Келиану, Мансилья, Конате) и с ярко выраженной установкой на агрессивный прессинг. Уже к 15-й минуте босниец Тодорович «посадил» на карточки Рожкова и Ходжу, а хозяева активно нагружали фланги — через правый край шли почти все острые атаки. Казалось, гол — лишь вопрос времени, но в ворота казанцев.
Однако «Рубин» выжил и в первой же серьёзной атаке наказал соперника. На 24-й минуте Рожков обыграл Тодоровича в центре, протащил мяч и вывел Дардана Шабанхаджая на удар. Дардан хладнокровно пробил под опорную ногу Шелии — 0:1. Хотя по игре всё складывалось иначе.
«Ахмат» продолжал давить. Конате боролся сразу с тремя защитниками, Мансилья бил издали, а под конец тайма хозяева едва не сравняли: после сейва Ставера мяч рикошетом от Тесленко угодил в штангу, а добивание Конате блокировали. На перерыв команды ушли при счёте 0:1, но с полным ощущением, что матч у «Рубина» под контролем только на табло.
Магия Даку и холодный душ для хозяев
Если первый тайм оставлял «Ахмату» надежду, то второй стал для него катастрофой. Уже на 51-й минуте Даку, спиной к воротам и под опекой Шатары, исполнил трюк, который войдёт в хайлайты тура: пяткой между ног защитника он вырезал пас на ход Велдину Ходже. Хорват вышел один на один и элегантно пробил между ног Шелии — 0:2.
После этого «Рубин» ушёл в режим экономии. Рахимов, сняв авторов голов, выпустил Юкича и Зотова для контроля центра поля. Казанцы срезали все верховые подачи на Конате, грамотно подстраховывались и сбивали темп фолами (в сумме набрали семь жёлтых).
«Ахмат» с каждой минутой выглядел всё более беспомощным: из 15 ударов за первый тайм команда Сторожука во втором нанесла меньше половины, а по-настоящему опасных моментов почти не создала.
Невозможная статистика и закономерный результат
Финальные цифры выглядели абсурдно: удары — 24:4 в пользу «Ахмата», владение — 62% за хозяевами. Но в створ обе команды нанесли по 6 и 3 ударов соответственно, а «Рубин» реализовал каждый свой шанс. Единственный реальный момент у «Ахмата» после 80-й минуты упустил Конате — его удар головой в ближний угол в падении поймал Ставер.
Рахимовская команда снова показала свой фирменный стиль: терпеть, ждать момента и выжимать максимум из минимума. Даку, который летом отказался от перехода в «Зенит» и продлил контракт, напомнил, почему казанцы держатся за него — именно его креатив стал решающим в обеих голевых атаках.