«Зенит» пережил прессинг «Ростова»: камбек организовали Жерсон, Кассьерра и Мостовой

Состав «Ростова» выглядел оборонительным: пять игроков линии защиты, Прохин в роли опорника, Чистяков вернулся на поле в Санкт-Петербурге — но Джонатан Альба выбрал не игру «в автобус», а активный прессинг. С первых минут южане агрессивно встречали соперника на его половине, лишая пространства Луиса Энрике и Мантуана.
«Зенит» упорно пытался выходить из обороны через перепасовку с вратарём, и на 22-й минуте эта привычка подвела. Латышонок, выбивая мяч, угодил в Голенкова, а Комаров, подхватив, технично пробил в угол — 0:1. На тот момент статистика касаний в чужой штрафной была показательна: 6:0 в пользу «Ростова».
До перерыва хозяева так и не нашли ритм. Единственный опасный момент — дальний удар Луиса Энрике, с которым справился Ятимов. А «Ростов» мог даже забивать второй: Роналдо после аута попал в перекладину, хотя повтор показал офсайд.
Жерсон меняет рисунок, «Зенит» оживает
Во втором тайме Семак пошёл на решительные меры: вместо неуверенного Веги и травмированного Эраковича вышли Дркушич и Жерсон. Дуглас Сантос вернулся на привычный левый фланг, а бразильский новичок сразу начал дирижировать центром поля. Его точные передачи между линиями и контроль мяча добавили «Зениту» темпа.
На 67-й минуте Жерсон длинной диагональю нашёл Луиса Энрике. Бразилец ворвался в штрафную, прострелил, Мантуан успел первым, а добивание Матео Кассьерры пробило блок защитника — 1:1. Это был первый гол «Зенита» в сезоне и переломный момент матча.
После гола «Зенит» окончательно перехватил инициативу, а «Ростов» начал сыпаться физически. На 79-й минуте всё тот же Луис Энрике ворвался в штрафную, Ятимов сбил его в подкате — пенальти без вопросов. Андрей Мостовой уверенно реализовал, пробив низом, — 2:1.
Петербуржцы могли добить соперника: Соболев чуть не забил рикошетом от груди, а Лусиано отправил мяч в сетку после передачи Педро. Но ВАР зафиксировал минимальный офсайд Энрике в момент передачи, и третий гол не засчитали.
Интрига сохранилась до финального свистка. На 90+2-й минуте Сулейманов из убойной позиции пробил… в Нино, стоявшего на линии ворот. Это был первый и единственный удар «Ростова» во втором тайме — и последний реальный шанс гостей.
Семака ждёт очередной нервный год?
«Зенит» победил, но старт сезона показал: команда Семака далека от оптимальной формы и уязвима под высоким давлением. Жерсон, кажется, уже убедил что будет ключевым игроком, но без него петербуржцы снова выглядят предсказуемыми. Но учитывая переменчивые характеры бразильцев, как бы питерцам не угодить в ловушку Вендела, но уже с новым игроком.
«Ростов» удивил смелостью и дисциплиной, но физически команда Альбы «сдулась» к 70-й минуте, а поздние замены не помогли. Невероятно интересно будет следить за тем, как будет эволюционировать эта команда при новом тренере. Фундамент, заложенный Карпиным, работает отлично.