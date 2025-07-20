«Зенит» пережил прессинг «Ростова»: камбек организовали Жерсон, Кассьерра и Мостовой

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» избежал громкой осечки, хотя в первом тайме выглядел словно продолжением своего прошлогоднего кризиса. Команда Сергея Семака с трудом справлялась с высоким прессингом «Ростова», допустила «привоз» вратаря Латышонка и ушла на перерыв, уступая 0:1. Всё перевернуло появление новичка Жерсона: бразилец вдохнул жизнь в атакующие действия хозяев, а голы Кассьерры и Мостового принесли петербуржцам волевую победу — 2:1.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Ростов 2:1 Голы: 0:1 Иван Комаров (22'), 1:1 Матео Кассьерра (67'), 2:1 Андрей Мостовой (пенальти) (79') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович (Ванья Дркушич, 46'), Нино, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Луис Энрике, Густаво Мантуан (Андрей Мостовой, 68'), Максим Глушенков (Лусиано Гонду, 79'), Матео Кассьерра (Александр Соболев, 68'), Педро Родригес, Vega R. (Жерсон, 46') Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Дмитрий Чистяков, Виктор Мелёхин, Илья Вахания (Tarasov A., 88'), Данила Прохин, Кирилл Щетинин (Алексей Миронов, 74'), Иван Комаров (Мохаммад Мохеби, 80'), Константин Кучаев, Роналдо (Антон Шамонин, 88'), Егор Голенков (Тимур Сулейманов, 80')

Состав «Ростова» выглядел оборонительным: пять игроков линии защиты, Прохин в роли опорника, Чистяков вернулся на поле в Санкт-Петербурге — но Джонатан Альба выбрал не игру «в автобус», а активный прессинг. С первых минут южане агрессивно встречали соперника на его половине, лишая пространства Луиса Энрике и Мантуана.

«Зенит» упорно пытался выходить из обороны через перепасовку с вратарём, и на 22-й минуте эта привычка подвела. Латышонок, выбивая мяч, угодил в Голенкова, а Комаров, подхватив, технично пробил в угол — 0:1. На тот момент статистика касаний в чужой штрафной была показательна: 6:0 в пользу «Ростова».

Зенит — Ростов https://t.me/fcrostov_official

До перерыва хозяева так и не нашли ритм. Единственный опасный момент — дальний удар Луиса Энрике, с которым справился Ятимов. А «Ростов» мог даже забивать второй: Роналдо после аута попал в перекладину, хотя повтор показал офсайд.

Жерсон меняет рисунок, «Зенит» оживает

Во втором тайме Семак пошёл на решительные меры: вместо неуверенного Веги и травмированного Эраковича вышли Дркушич и Жерсон. Дуглас Сантос вернулся на привычный левый фланг, а бразильский новичок сразу начал дирижировать центром поля. Его точные передачи между линиями и контроль мяча добавили «Зениту» темпа.

На 67-й минуте Жерсон длинной диагональю нашёл Луиса Энрике. Бразилец ворвался в штрафную, прострелил, Мантуан успел первым, а добивание Матео Кассьерры пробило блок защитника — 1:1. Это был первый гол «Зенита» в сезоне и переломный момент матча.

Матео Кассьерра https://t.me/fczenit

После гола «Зенит» окончательно перехватил инициативу, а «Ростов» начал сыпаться физически. На 79-й минуте всё тот же Луис Энрике ворвался в штрафную, Ятимов сбил его в подкате — пенальти без вопросов. Андрей Мостовой уверенно реализовал, пробив низом, — 2:1.

Зенит — Ростов https://t.me/fczenit

Петербуржцы могли добить соперника: Соболев чуть не забил рикошетом от груди, а Лусиано отправил мяч в сетку после передачи Педро. Но ВАР зафиксировал минимальный офсайд Энрике в момент передачи, и третий гол не засчитали.

Интрига сохранилась до финального свистка. На 90+2-й минуте Сулейманов из убойной позиции пробил… в Нино, стоявшего на линии ворот. Это был первый и единственный удар «Ростова» во втором тайме — и последний реальный шанс гостей.

Семака ждёт очередной нервный год?

«Зенит» победил, но старт сезона показал: команда Семака далека от оптимальной формы и уязвима под высоким давлением. Жерсон, кажется, уже убедил что будет ключевым игроком, но без него петербуржцы снова выглядят предсказуемыми. Но учитывая переменчивые характеры бразильцев, как бы питерцам не угодить в ловушку Вендела, но уже с новым игроком.

«Ростов» удивил смелостью и дисциплиной, но физически команда Альбы «сдулась» к 70-й минуте, а поздние замены не помогли. Невероятно интересно будет следить за тем, как будет эволюционировать эта команда при новом тренере. Фундамент, заложенный Карпиным, работает отлично.