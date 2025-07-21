Чемпион разобрался на классе: «Краснодар» прибил «Пари НН» на выезде

Перед дебютом в РПЛ Алексей Шпилевский обещал, что «Пари НН» будет другим — более зрелищным, смелым, атакующим. И с первых минут это было заметно: команда не садилась в оборону, активно прессинговала, а Грулёв с Боселли создавали моменты на флангах.
Самый реальный шанс хозяев был на 21-й минуте: Боселли ушёл от Тормены, прострелил на Грулёва, и нападающий пробил с нескольких метров. Агкацев совершил сейв, а после эпизод всё равно отменили из за офсайда — хотя повторы оставили вопросы. Ещё пару раз нижегородцы прорывались в штрафную, но завершение хромало.
«Краснодар» играл медленнее, часто ошибался в передачах — к концу тайма на двоих с «Пари» команды потеряли мяч около 60 раз. Но чемпион умеет ждать своего шанса. На 40-й минуте, после почти безадресных атак, пришёл стандарт: Сперцян навесил со штрафного, Диего Коста продавил защиту и в падении головой открыл счёт — 0:1.
Автогол и провал на фланге: «Нижний» всё сломал себе сам
После перерыва игра оставалась открытой, и казалось, что «Пари НН» способен зацепиться хотя бы за ничью. Боселли продолжал терроризировать оборону гостей, вышедшие на замену Ивлев и Весино добавили скорости, но главные события ждали нижегородцев на их половине поля.
На 65-й минуте Виктор Александров, оказавшись под прессингом Кордобы, решил отдать пас вратарю Медведеву. Передача получилась слишком сильной, так ещё и точно в ближний угол ворот: голкипер не успел среагировать, мяч влетел в ворота — 0:2. Момент, который разрушил мораль команды, — такие автоголы, конечно, сильно выбивают из колеи.
Через три минуты — ещё провал. Майга потерял мяч на фланге, Кордоба перехватил, ворвался в штрафную и прострелил, а Сперцян замкнул в касание. 0:3, и матч окончательно превратился в формальность.
«Краснодар» — в порядке, «Нижнему» надо работать над ошибками
После третьего гола «быки» спокойно довели матч до финального свистка. По числу ударов и даже владению мячом (46% у «Пари») нижегородцы не выглядели мальчиками для битья. Но разница в классе была очевидна: «Краснодар» нанёс всего три удара в створ и реализовал все три, а «Пари НН» — девять ударов мимо, без гола.
Эдуард Сперцян стал главным героем встречи: гол и ключевой навес на Косту. Кордоба, хоть и остался без мяча в сетке, дважды вынудил защитников ошибиться, фактически создав второй и третий голы.
Для Мурада Мусаева эта победа — моментальное восстановление после поражения в Суперкубке от ЦСКА. А Шпилевскому предстоит решать две задачи: стабилизировать оборону и найти того самого «завершителя», который сможет превращать смелую игру в результат.