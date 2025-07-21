Чемпион разобрался на классе: «Краснодар» прибил «Пари НН» на выезде

Действующий чемпион РПЛ вернулся после неудачи в Суперкубке и начал новый сезон с убедительной победы — 3:0 над «Пари НН». На «Ак Барс Арене» нижегородцы, временно лишённые домашнего стадиона, пытались играть в смелый атакующий футбол, но собственные ошибки и класс «Краснодара» похоронили интригу во втором тайме.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Краснодар 0:3 Голы: 0:1 Белайди Пуси (47'), 0:2 Виктор Александров (65'), 0:3 Эдуард Сперцян (68') Пари НН: Александр Саплинов, Иван Енин, Илья Рубцов (Chikanchi M., 35'), Gaydash M., Kiselev G., Tarasov N., Zhilmostnykh D. (Bugriev S., 30'), Ignatiev M., Chursin K., Sadov D., Nazarenko E. (Tlekhugov M., 46') Краснодар: Даниил Фролкин, Игорь Юрганов, Юрий Журавлёв, Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов, Антон Ковалев, Ильнур Альшин, Бутта Магомедов, Белайди Пуси, Георгий Гонгадзе, Simonov K. Предупреждение: Tarasov N. (19')

Перед дебютом в РПЛ Алексей Шпилевский обещал, что «Пари НН» будет другим — более зрелищным, смелым, атакующим. И с первых минут это было заметно: команда не садилась в оборону, активно прессинговала, а Грулёв с Боселли создавали моменты на флангах.

Пари НН — Краснодар https://t.me/fckrasnodar

Самый реальный шанс хозяев был на 21-й минуте: Боселли ушёл от Тормены, прострелил на Грулёва, и нападающий пробил с нескольких метров. Агкацев совершил сейв, а после эпизод всё равно отменили из за офсайда — хотя повторы оставили вопросы. Ещё пару раз нижегородцы прорывались в штрафную, но завершение хромало.

«Краснодар» играл медленнее, часто ошибался в передачах — к концу тайма на двоих с «Пари» команды потеряли мяч около 60 раз. Но чемпион умеет ждать своего шанса. На 40-й минуте, после почти безадресных атак, пришёл стандарт: Сперцян навесил со штрафного, Диего Коста продавил защиту и в падении головой открыл счёт — 0:1.

Пари НН — Краснодар https://t.me/fckrasnodar

Автогол и провал на фланге: «Нижний» всё сломал себе сам

После перерыва игра оставалась открытой, и казалось, что «Пари НН» способен зацепиться хотя бы за ничью. Боселли продолжал терроризировать оборону гостей, вышедшие на замену Ивлев и Весино добавили скорости, но главные события ждали нижегородцев на их половине поля.

На 65-й минуте Виктор Александров, оказавшись под прессингом Кордобы, решил отдать пас вратарю Медведеву. Передача получилась слишком сильной, так ещё и точно в ближний угол ворот: голкипер не успел среагировать, мяч влетел в ворота — 0:2. Момент, который разрушил мораль команды, — такие автоголы, конечно, сильно выбивают из колеи.

Через три минуты — ещё провал. Майга потерял мяч на фланге, Кордоба перехватил, ворвался в штрафную и прострелил, а Сперцян замкнул в касание. 0:3, и матч окончательно превратился в формальность.

Пари НН — Краснодар https://t.me/fckrasnodar

«Краснодар» — в порядке, «Нижнему» надо работать над ошибками

После третьего гола «быки» спокойно довели матч до финального свистка. По числу ударов и даже владению мячом (46% у «Пари») нижегородцы не выглядели мальчиками для битья. Но разница в классе была очевидна: «Краснодар» нанёс всего три удара в створ и реализовал все три, а «Пари НН» — девять ударов мимо, без гола.

Эдуард Сперцян стал главным героем встречи: гол и ключевой навес на Косту. Кордоба, хоть и остался без мяча в сетке, дважды вынудил защитников ошибиться, фактически создав второй и третий голы.

Для Мурада Мусаева эта победа — моментальное восстановление после поражения в Суперкубке от ЦСКА. А Шпилевскому предстоит решать две задачи: стабилизировать оборону и найти того самого «завершителя», который сможет превращать смелую игру в результат.