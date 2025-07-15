Милсами — КуПС. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Молдавский клуб «Милсами» дома сыграет против финского коллектива КуПС в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — КуПС, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милсами»

Турнирная таблица: Чемпион Молдавии «Милсами» в минувшем сезоне Суперлиги набрал 21 очко, взяв титул лучшей команды на внутренней арене. Стартовал уже новый сезон, «орлы» набрали 6 очков из 9 возможных.

Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Милсами» проиграл во втором матче подряд, уступив также в чемпионате «Шерифу» (1:2).

КуПС

Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии КуПС занимает 2 место, заработав после 16 туров 30 очков.

Последние матчи: В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов КуПС одержал минимальную победу в матче против «Милсами» (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил Руоппи.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: Финский чемпион выдаёт беспроигрышную серию из пяти матчей. В Высшей лиге внутреннего чемпионата КуПС нанес поражения клубам «Гнистан» (6:2), ХИК (3:0), а также сыграл вничью с «Оулу» (2:2).

В четвертьфинале Кубка Финлаяндии участник Лиги чемпинов в серии пенальти переиграл «Хаку» (3:0) и пробился в полуфинал турнира.

Статистика для ставок

КуПС — чемпион Финляндии

«Милсами» — чемпион Молдавии

КуПС с минимальным счетом выиграл у «Милсами» в Лиге чемпионов (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа «Милсами» — в 3.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

Прогноз: «Милсами» будет сложно отыграть гандикап в один мяч у КуПСа. У чемпиона Молдавии мало игрового опыта в Лиге чемпионов. Финский клуб, если не проиграет, то не упустит преимущество в поединке. Не исключаем и новой победы клуба из Финляндии.

Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.