Милсами — КуПС. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

Милсами
КуПС
«Милсами»
Турнирная таблица: Чемпион Молдавии «Милсами» в минувшем сезоне Суперлиги набрал 21 очко, взяв титул лучшей команды на внутренней арене. Стартовал уже новый сезон, «орлы» набрали 6 очков из 9 возможных.
Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:1).
Милсами — КуПС: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Милсами» проиграл во втором матче подряд, уступив также в чемпионате «Шерифу» (1:2).
КуПС
Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии КуПС занимает 2 место, заработав после 16 туров 30 очков.
Последние матчи: В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов КуПС одержал минимальную победу в матче против «Милсами» (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил Руоппи.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: Финский чемпион выдаёт беспроигрышную серию из пяти матчей. В Высшей лиге внутреннего чемпионата КуПС нанес поражения клубам «Гнистан» (6:2), ХИК (3:0), а также сыграл вничью с «Оулу» (2:2).
В четвертьфинале Кубка Финлаяндии участник Лиги чемпинов в серии пенальти переиграл «Хаку» (3:0) и пробился в полуфинал турнира.
Статистика для ставок
- КуПС — чемпион Финляндии
- «Милсами» — чемпион Молдавии
- КуПС с минимальным счетом выиграл у «Милсами» в Лиге чемпионов (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа «Милсами» — в 3.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.
- 2.05Велес Сарсфилд — Тигре: прогноз и ставкаЗавтра в 03:15
- 3.71Шкендия — ТНС: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- 1.84Диффердандж — Дрита: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Милсами» будет сложно отыграть гандикап в один мяч у КуПСа. У чемпиона Молдавии мало игрового опыта в Лиге чемпионов. Финский клуб, если не проиграет, то не упустит преимущество в поединке. Не исключаем и новой победы клуба из Финляндии.
Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.88.