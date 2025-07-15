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    Милсами — КуПС. Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 15 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Милсами» — КуПС
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    КуПС
    Молдавский клуб «Милсами» дома сыграет против финского коллектива КуПС в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 15 июля, начало — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милсами» — КуПС, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Июля 2025 года

    Милсами

  • Молдова. Суперлига
    •  Милсами 20:00 КуПС

    КуПС

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Милсами»

    Турнирная таблица: Чемпион Молдавии «Милсами» в минувшем сезоне Суперлиги набрал 21 очко, взяв титул лучшей команды на внутренней арене. Стартовал уже новый сезон, «орлы» набрали 6 очков из 9 возможных.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов оргеевский «Милсами» потерпел поражение в матче против финского чемпиона — команды КуПС (0:1).

    Милсами — КуПС: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Милсами» проиграл во втором матче подряд, уступив также в чемпионате «Шерифу» (1:2).

    КуПС

    Турнирная таблица: В чемпионате Финляндии КуПС занимает 2 место, заработав после 16 туров 30 очков.

    Последние матчи: В первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов КуПС одержал минимальную победу в матче против «Милсами» (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил Руоппи.

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    • Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Состояние команды: Финский чемпион выдаёт беспроигрышную серию из пяти матчей. В Высшей лиге внутреннего чемпионата КуПС нанес поражения клубам «Гнистан» (6:2), ХИК (3:0), а также сыграл вничью с «Оулу» (2:2).

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    В четвертьфинале Кубка Финлаяндии участник Лиги чемпинов в серии пенальти переиграл «Хаку» (3:0) и пробился в полуфинал турнира.

    Статистика для ставок

    • КуПС — чемпион Финляндии

    • «Милсами» — чемпион Молдавии

    • КуПС с минимальным счетом выиграл у «Милсами» в Лиге чемпионов (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа «Милсами» — в 3.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: «Милсами» будет сложно отыграть гандикап в один мяч у КуПСа. У чемпиона Молдавии мало игрового опыта в Лиге чемпионов. Финский клуб, если не проиграет, то не упустит преимущество в поединке. Не исключаем и новой победы клуба из Финляндии.

    Ставка: Ф2 (-1) с коэффициентом 2.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Милсами — КуПС?

    Матч Милсами — КуПС состоится 15 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Милсами — КуПС?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-1).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Милсами — КуПС?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-1)» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Милсами — КуПС?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Милсами — КуПС?

    Коэффициенты букмекеров: : КуПС — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.50, а победа «Милсами» — в 3.95.

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