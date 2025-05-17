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    Пробьётся ли «Лейпциг» в еврокубки?

    РБ Лейпциг — Штутгарт: ставка и прогноз с коэффициентом 1.82 на матч 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Штутгарт»
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    Беньямин Шешко
    В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Мая 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 51 балл и в заключительном туре может добыть путевку в еврокубки.

    Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне континентальных турниров (топ-6).

    РБ Лейпциг — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства «Быки» на чужом поле сыграли вничью с «Вердером» (0:0).

    Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Баварией» — 3:3.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Айдара, Орбан, Шлагер и Хенрикс, дисквалифицирован — Клостерманн.

    Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «РБ Лейпциг» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

    Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем не менее, мотивация попасть в еврокубки все же может помочь им одержать победу.

    Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 47 очков и уже потерял шансы на попадание в еврокубки.

    Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров за тур до конца сезона, поэтому в заключительном матче Бундеслиги не имеет должной мотивации.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства швабы на своем поле одержали разгромную победу над «Аугсбургом» — 4:0.

    Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах на чужом поле переиграл «Санкт-Паули» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Чейз, Штиллер, Ельч, Кайтель, Загаду, Аль Дахиль, Туре, Стергиу и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» выиграл дважды, а в четырех последних поединках проиграл лишь раз.

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    Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, более вероятна победа соперника, если учесть мотивацию и фактор его поля.

    Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Штутгарта» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 4.30, победа «Штутгарта» — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч РБ Лейпциг — Штутгарт?

    Матч РБ Лейпциг — Штутгарт состоится 17 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч РБ Лейпциг — Штутгарт?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 3,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче РБ Лейпциг — Штутгарт?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 3,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.82.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг — Штутгарт?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче РБ Лейпциг — Штутгарт?

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 4.30, победа «Штутгарта» — в 3.20.

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    РБ Лейпциг — Штутгарт: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 17.05.202516:30. Пробьётся ли «Лейпциг» в еврокубки?
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