РБ Лейпциг — Штутгарт: ставка и прогноз с коэффициентом 1.82 на матч 17 мая 2025 года

В матче заключительного, 34-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 17 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 51 балл и в заключительном туре может добыть путевку в еврокубки.

Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне континентальных турниров (топ-6).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства «Быки» на чужом поле сыграли вничью с «Вердером» (0:0).

Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Баварией» — 3:3.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Айдара, Орбан, Шлагер и Хенрикс, дисквалифицирован — Клостерманн.

Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «РБ Лейпциг» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.

Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем не менее, мотивация попасть в еврокубки все же может помочь им одержать победу.

Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 47 очков и уже потерял шансы на попадание в еврокубки.

Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров за тур до конца сезона, поэтому в заключительном матче Бундеслиги не имеет должной мотивации.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства швабы на своем поле одержали разгромную победу над «Аугсбургом» — 4:0.

Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах на чужом поле переиграл «Санкт-Паули» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Чейз, Штиллер, Ельч, Кайтель, Загаду, Аль Дахиль, Туре, Стергиу и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» выиграл дважды, а в четырех последних поединках проиграл лишь раз.

Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, более вероятна победа соперника, если учесть мотивацию и фактор его поля.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» сыграл вничью

в трех последних матчах «Штутгарта» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 4.30, победа «Штутгарта» — в 3.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.

Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.00