РБ Лейпциг — Штутгарт: ставка и прогноз с коэффициентом 1.82 на матч 17 мая 2025 года

РБ Лейпциг
Штутгарт
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 33-х поединков чемпионата Германии набрал 51 балл и в заключительном туре может добыть путевку в еврокубки.
Команда занимает седьмую позицию, лишь по дополнительным показателям уступая зоне континентальных турниров (топ-6).
РБ Лейпциг — Штутгарт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура национального первенства «Быки» на чужом поле сыграли вничью с «Вердером» (0:0).
Перед этим в поединке 32-го тура Бундеслиги коллектив также набрал один балл, в домашних стенах сыграв вничью с «Баварией» — 3:3.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Не сыграют: травмированы — Айдара, Орбан, Шлагер и Хенрикс, дисквалифицирован — Клостерманн.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах, которые пришлись на немецкое первенство, «РБ Лейпциг» ни разу не выиграл при трех ничьих и одном поражении.
Это сулит хозяевам плохие шансы на три очка, пусть даже на своем поле, тем не менее, мотивация попасть в еврокубки все же может помочь им одержать победу.
Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 13-ю голами.
«Штутгарт»
Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 33-х туров чемпионата Германии набрал 47 очков и уже потерял шансы на попадание в еврокубки.
Команда занимает девятую позицию с отставанием в четыре очка от зоны континентальных турниров за тур до конца сезона, поэтому в заключительном матче Бундеслиги не имеет должной мотивации.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура немецкого первенства швабы на своем поле одержали разгромную победу над «Аугсбургом» — 4:0.
Перед этим в 32-м туре национального чемпионата коллектив также набрал максимум баллов, когда теперь уже в чужих стенах на чужом поле переиграл «Санкт-Паули» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Чейз, Штиллер, Ельч, Кайтель, Загаду, Аль Дахиль, Туре, Стергиу и Раймунд, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух предыдущих матчах, которые пришлись на Бундеслигу, «Штутгарт» выиграл дважды, а в четырех последних поединках проиграл лишь раз.
Это сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, более вероятна победа соперника, если учесть мотивацию и фактор его поля.
Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «РБ Лейпциг» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Штутгарта» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Штутгарт» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 4.30, победа «Штутгарта» — в 3.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.35 и 3.20.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.
При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из семи последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.00