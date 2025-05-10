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    «Фрайбург» расправится с «аистами»

    Хольштайн — Фрайбург. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хольштайн» — «Фрайбург»
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    Рицу Доан
    10 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Хольштайн» и «Фрайбург». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Хольштайн» — «Фрайбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Мая 2025 года

    Хольштайн

  • Киль
    •  Хольштайн 16:30 Фрайбург

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •

    «Хольштайн»

    Турнирное положение: «Аисты» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Хольштайн» на один пункт отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 75 мячей в 32 матчах.

    Хольштайн — Фрайбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аисты» одолели «Аугсбург» (3:1).

    До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (4:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хольштайн» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Марко Коменда — травмирован. Николай Ремберг — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Аисты» нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.

    Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных поединках «Хольштайн» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена избежать прямого вылета.

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фрайбург» на 4 очка отстает от первой тройки. При этом забила команда 46 мячей в 32 поединках чемпионата Германии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Встреча с «Байером» принесла боевой паритет (2:2).

    До того команда переиграла «Вольфсбург» (1:0). Да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился непростой викторией (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Фрайбург» лишь на один балл опережает идущих следом дортмундцев. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

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    При этом «Фрайбург» не столь монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 49 мячей в 32 матчах Бундеслиги.

    В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Зато Рицу Доан наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фрайбург» способен удержаться в топ-4.

    Статистика для ставок

    • «Фрайбург» не проигрывал в 4 своих последних матчах

    • «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч

    • «Хольштайн» победил в 2 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Фрайбург» явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка проведет встречу максимально активно.

    «Фрайбург» бьется за попадание в Лигу чемпионов, да и оборона соперника ошибается чересчур часто.

    Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хольштайн — Фрайбург?

    Матч Хольштайн — Фрайбург состоится 10 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хольштайн — Фрайбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хольштайн — Фрайбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хольштайн — Фрайбург?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хольштайн — Фрайбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.25.

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    Хольштайн — Фрайбург: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 10.05.202516:30. «Фрайбург» расправится с «аистами»
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