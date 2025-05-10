Хольштайн — Фрайбург. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Бундеслига, 10 мая 2025 года

Хольштайн
Фрайбург
«Хольштайн»
Турнирное положение: «Аисты» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.
При этом «Хольштайн» на один пункт отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 75 мячей в 32 матчах.
Хольштайн — Фрайбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Аисты» одолели «Аугсбург» (3:1).
До того команда нанесла поражение «Боруссии» М (4:3). При этом чуть ранее она подписала мировую с «РБ Лейпцигом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Хольштайн» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: Марко Коменда — травмирован. Николай Ремберг — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Аисты» нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 2 своих последних матчах.
Матчи с «Фрайбургом» для команды традиционно складываются непросто. В двух очных поединках «Хольштайн» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена избежать прямого вылета.
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» бьется за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Фрайбург» на 4 очка отстает от первой тройки. При этом забила команда 46 мячей в 32 поединках чемпионата Германии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Встреча с «Байером» принесла боевой паритет (2:2).
До того команда переиграла «Вольфсбург» (1:0). Да и поединок с «Хоффенхаймом» завершился непростой викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Фрайбург» лишь на один балл опережает идущих следом дортмундцев. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
При этом «Фрайбург» не столь монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 49 мячей в 32 матчах Бундеслиги.
В кадровом плане у команды фактически полная идиллия. Зато Рицу Доан наколотил уже 9 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фрайбург» способен удержаться в топ-4.
Статистика для ставок
- «Фрайбург» не проигрывал в 4 своих последних матчах
- «Хольштайн» в среднем пропускает чаще 2 голов за матч
- «Хольштайн» победил в 2 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.80Вулверхэмптон — Брайтон: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: «Фрайбург» явно сильнее одного из аутсайдеров, и наверняка проведет встречу максимально активно.
«Фрайбург» бьется за попадание в Лигу чемпионов, да и оборона соперника ошибается чересчур часто.
Ставка: Победа «Фрайбурга» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.50