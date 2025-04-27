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    Сможет ли «Факел» набрать драгоценные очки?!

    Рубин — Факел: прогноз ставок на РПЛ 27 апреля

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Факел»
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    Рашид Рахимов — главный тренер «Рубина»
    «Рубин» примет «Факел» в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 27 апреля и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Апреля 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 8-й позиции в РПЛ, набрав 36 очков за 25 туров. «Рубин» опережает 9-ю строчку в лиге уже на 8 пунктов.

    На своем поле команда выступает довольно неплохо, набрав 20 очков из 36-и возможных. «Рубин» занимает по этому показателю 7-е место в лиге. За 12 встреч дома казанцы забили 15 голов при 16-и пропущенных.

    Рубин — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда проиграла московскому «Динамо» (1:3), провалив 2-й тайм. Матчем ранее «Рубин» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах в РПЛ команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). За этот отрезок «Рубин» крупно проиграл «Зениту» (0:4) и обыграл «Пари НН» (1:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграет: Мирлинд Даку (красная карточка).

    Состояние команды: «Рубин» уже доигрывает нынешний сезон, ведь команда уже не сможет побороться за топ-5 в чемпионате, и зону вылета опережает на много баллов.

    На предстоящий матч против «Факела» казанцы лишились своего яркого нападающего Мирлинда Даку, который занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы располагаются на самом дне турнирной таблицы РПЛ. «Факел» занимает последнее 16-е место в РПЛ с 15-ю очками в активе.

    Команда отстает от зоны стыковых матчей на 5 баллов после 25-и туров. «Факелу» необходимо стабильно набирать очки, чтобы претендовать на спасение.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда проиграла «Ростову» со счетом 0:2. Матчем ранее «Факел» уступил «Акрону» (0:1), забив единственный гол на 72-й минуте с пенальти.

    Команда не выиграла ни одного матча после зимней паузы. За последние 7 матчей в РПЛ «Факел» 6 раз проиграл и однажды сыграл вничью.

    Не сыграет: Дилан Мертенс (перебор желтых карточек).

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    Состояние команды: Сейчас «Факел» — главный претендент на вылет из высшего дивизиона России. Судя по последним результатам, шансов спастись совсем немного...

    К тому же, «Факел» — самая худшая команда в лиге по забитым голам, отметившись лишь 11-ю мячами за 25 встреч при 37-и пропущенных.

    Статистика для ставок

    • «Рубин» выиграл 3 последних матча на своем поле

    • «Факел» уступил в последних 4-х встречах в гостях

    • В последних 3-х очных встречах команда по 1-му разу выиграли, проиграли и сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 2.05, победа «Факела» — 3.95, ничья — за 3.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.50 и 1.53 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью.

    Ставка: Ничья за 3.20.

    Прогноз: Команды откроют счет в 1-м тайме, а может забьют и второй мяч.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 2.40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рубин — Факел?

    Матч Рубин — Факел состоится 27 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рубин — Факел?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рубин — Факел?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин — Факел?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рубин — Факел?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 2.05, победа «Факела» — 3.95, ничья — за 3.20.

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