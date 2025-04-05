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    «Быки» сразу побегут в атаку

    РБ Лейпциг — Хоффенхайм. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Бундеслига, 5 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»
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    Беньямин Шешко
    5 апреля в 28-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «РБ Лейпциг» и «Хоффенхайм». Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Апреля 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» пытаются попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «РБ Лейпциг» на 3 очка отстают от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах.

    РБ Лейпциг — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Быки» уступили «Штутгарту» (1:3).

    До того команда минимально уступила «Боруссии» М. При этом чуть ранее она нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «РБ Лейпциг» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что потенциал у команды огромнейший.

    Матчи с «деревенскими» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Беньямин Шешко настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хоффенхайм» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом забила команда всего 33 мяча в 27 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Деревенские» подписали мировую с «Аугсбургом» (1:1).

    До того команда пала под натиском «Санкт-Паули» (0:1). Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился лишь паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Деревенские» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.

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    При этом «Хоффенхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 49 мячей в 27 поединках Бундеслиги.

    Не столь результативный сезон проводит лидер команды Андрей Крамарич. В его активе всего 8 забитых мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хоффенхайм» не побеждает 3 матча кряду

    • «РБ Лейпциг» уступил в 2 своих последних поединках

    • «Хоффенхайм» уже больше года не проигрывает «РБ Лейпцигу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Быки» выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Быки» намерены подтянуться к первой четверке, да и соперник пропускает уж слишком часто.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.30

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    РБ Лейпциг — Хоффенхайм: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 05.04.202516:30. «Быки» сразу побегут в атаку
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