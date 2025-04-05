РБ Лейпциг
Хоффенхайм
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: «Быки» пытаются попасть в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «РБ Лейпциг» на 3 очка отстают от топ-4. А вот в собственные ворота команда пропустила 34 мяча в 27 матчах.
РБ Лейпциг — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно. «Быки» уступили «Штутгарту» (1:3).
До того команда минимально уступила «Боруссии» М. При этом чуть ранее она нанесла поражение «Боруссии» Д (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «РБ Лейпциг» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «РБ Лейпциг» чередует успешные поединки с блеклыми. Притом, что потенциал у команды огромнейший.
Матчи с «деревенскими» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «РБ Лейпциг» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Да и Беньямин Шешко настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.
«Хоффенхайм»
Турнирное положение: «Деревенские» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.
Причем «Хоффенхайм» на 5 зачетных баллов опережает опасную зону. При этом забила команда всего 33 мяча в 27 поединках Бундеслиги.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла один балл. «Деревенские» подписали мировую с «Аугсбургом» (1:1).
До того команда пала под натиском «Санкт-Паули» (0:1). Да и поединок с «Хайденхаймом» завершился лишь паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хоффенхайм» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Деревенские» нынче находятся не в лучших кондициях. Команда не побеждает 3 матча кряду.
При этом «Хоффенхайм» имеет проблемы с надежностью тылов. Команда пропустила в свои ворота 49 мячей в 27 поединках Бундеслиги.
Не столь результативный сезон проводит лидер команды Андрей Крамарич. В его активе всего 8 забитых мячей в чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Деревенские» способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- «Хоффенхайм» не побеждает 3 матча кряду
- «РБ Лейпциг» уступил в 2 своих последних поединках
- «Хоффенхайм» уже больше года не проигрывает «РБ Лейпцигу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.
- 1.86Пари НН — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.85Аугсбург — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.38Эвертон — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 14:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Быки» выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
«Быки» намерены подтянуться к первой четверке, да и соперник пропускает уж слишком часто.
Ставка: Победа «РБ Лейпцига» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.30