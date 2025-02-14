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    Останется ли «РБ Лейпциг» в зоне Лиги чемпионов?

    «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Ставка и прогноз с коэффициентом 2.02

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    Прогноз и ставки на «Аугсбург» — «РБ Лейпциг»
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    Беньямин Шешко
    В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле примет «РБ Лейпциг». Встреча пройдет 14 февраля и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Февраля 2025 года

    Аугсбург

  • Аугсбург
    •  Аугсбург 22:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Аугсбург»

    Турнирное положение: «Аугсбург» по итогам 21-го тура чемпионата Германии набрал 27 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда находится на 12-й позиции с отставанием в шесть пунктов от зоны еврокубков (топ-6), а также с отрывом в 13 очков от зоны плей-офф за выживание в элитном дивизионе (16-е место).

    Аугсбург — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура немецкого первенства клуб на чужом поле разошелся мировой с «Майнцем» (0:0).

    Перед этим коллектив прекратил выступления в Кубке Германии, где на стадии четвертьфинала в чужих стенах оказался слабее «Штутгарта» (0:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: травмированы — Мунье, Реджбечай, Кудоссу, Якич, Бериша, Гумны, Кабадайи, Оксфорд, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Аугбург» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, но по крайней мере позволяет рассчитывать на ничью, особенно на своем поле, однако не стоит забывать, что соперник превосходит их в классе.

    Алексис Клод-Морис — лучший бомбардир команды и Бундеслиги с шестью голами.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «РБ Лейпциг» по итогам 21-го тура чемпионата Германии набрал 36 очков и борется за попадание в главный еврокубок.

    Команда занимает четвертую позицию в зоне Лиги чемпионов с отрывом в один балл от пятого места, что вне данной зоны, а также в четыре пункта от седьмой строчки, которая вне зоны еврокубков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 21-го тура немецкого первенства коллектив на своем поле одержал победу над «Санкт-Паули» (2:0).

    Перед этим в 20-м туре чемпионата Германии клуб набрал лишь один балл, когда теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «Унион» Берлином — 0:0.

    Не сыграют: травмированы — Поульсен, Шлагер, Уэдраого, Хенрикс, дисквалифицирован — Орбан.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «РБ Лейпциг» выиграл лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

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    Это сулит гостям не лучшие шансы на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть явное преимущество в классе, а также текущие проблемы соперника.

    Беньямин Шешко — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Аугсбурга» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 11-ти последних матчей «РБ Лейпциг» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «РБ Лейпциг» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «РБ Лейпциг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.55, победа «Аугсбурга» — в 3.45.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.02.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «РБ Лейпциг».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.18

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