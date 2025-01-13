13 января в 18-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» — «Фенербахче». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коньяспор»

Турнирное положение: сейчас «Коньяспор» идет на 13-м месте с 20 очками в турецкой Суперлиге.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Коньяспор» потерпел поражение на выезде от «Аланьяспор» со счетом 1:2. Соперник играл лучше и уже на первых минутах забил первый гол, а второй сразу после перерыва. «Коньяспор» смог забить лишь гол престижа в добавленное время после удара Крамера.

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Также была победа в Кубке Турции над «Корумом» (0:1) и «Карачабеем» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицированы — Йевтович (п), Адил Демирбаг (з), Огулкак Улгун (п), травмирован — Чалушич (з).

Состояние команды: «Коньяспор» — типичный турецкий середняк с довольно скромным составом и тренером Реджепом Учаром, который никогда не работал с сильными клубами. В трех последних матчах чемпионата команда набрала всего два очка. Из известных футболистов там лишь голландец Базур, подававший большие надежды на заре карьеры.

«Фенербахче»

Турнирное положение: сейчас «Фенербахче» идет вторым в турецкой Суперлиге с 39 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 18-м туре чемпионата команда Жозе Моуринью победила на своем поле «Хатайспор» со счетом 2:1. Дублем в этой встрече отметился Эн Несири, который забил оба мяча в первом тайме. Соперник также отличился на 33-й минуте. Второй тайм проходил под диктовку «Фенербахче», но больше поразить ворота команда не смогла.

Также в Кубке Турции была разгромлена «Касымпаша» (3:0) и была ничья в чемпионате с «Эюспор» (1:1).

Не сыграют: травмированы — Бекао (з), Оестервольде (з), дисквалицированы — Джику (з), Амрабат (п).

Состояние команды: в составе «Фенербахче» много сильных легионеров (Амрабат, Эн-Несири, Сен-Максимен, Шиманьский, Фред, Джеко, Костич), а также местных футболистов (Ундер, Союнджю, Мюльдюр). За 18 матчей чемпионата «Фенербахче» проиграл только два матча своим главным конкурентам — «Галатасараю» и «Бешикташу».

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Фенербахче» сыграл в гостях вничью (0:0)

Матч в Стамбуле завершился победой хозяев со счетом 7:1

В позапрошлом сезоне «Фенербахче» выиграл (4:0), а на выезде уступил (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коньяспор» дают 6,0, а на «Фенербахче» — 1,50, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

Прогноз: гости на голову сильнее своего соперника по всем параметрам и не верится, что они способны оступиться в этой встрече. С учетом дисквалификации трех важных игроков в составе хозяев они должны уверенно побеждать.

Основная ставка: «Фенербахче» выиграет с форой -1 за 1,81.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с уверенной победой в первом тайме.

Дополнительная ставка: «Фенербахче» победит в первом тайме с форой -1 за 3,50.