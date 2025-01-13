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    «Фенербахче» легко победит

    «Коньяспор» — «Фенербахче». Ставка (к. 1.81) и прогноз на чемпионат Турции 13 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Фенербахче»
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    Эдин Джеко (справа) великолепен и в свои 38 лет
    13 января в 18-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Коньяспор» — «Фенербахче». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коньяспор» — «Фенербахче», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 13 Января 2025 года

    Коньяспор

  • Конья
    •  Коньяспор 20:00 Фенербахче

    Фенербахче

  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    Турнирное положение: сейчас «Коньяспор» идет на 13-м месте с 20 очками в турецкой Суперлиге.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата «Коньяспор» потерпел поражение на выезде от «Аланьяспор» со счетом 1:2. Соперник играл лучше и уже на первых минутах забил первый гол, а второй сразу после перерыва. «Коньяспор» смог забить лишь гол престижа в добавленное время после удара Крамера.

    Коньяспор — Фенербахче: коэффициенты букмекеров

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    Также была победа в Кубке Турции над «Корумом» (0:1) и «Карачабеем» (1:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицированы — Йевтович (п), Адил Демирбаг (з), Огулкак Улгун (п), травмирован — Чалушич (з).

    Состояние команды: «Коньяспор» — типичный турецкий середняк с довольно скромным составом и тренером Реджепом Учаром, который никогда не работал с сильными клубами. В трех последних матчах чемпионата команда набрала всего два очка. Из известных футболистов там лишь голландец Базур, подававший большие надежды на заре карьеры.

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: сейчас «Фенербахче» идет вторым в турецкой Суперлиге с 39 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 18-м туре чемпионата команда Жозе Моуринью победила на своем поле «Хатайспор» со счетом 2:1. Дублем в этой встрече отметился Эн Несири, который забил оба мяча в первом тайме. Соперник также отличился на 33-й минуте. Второй тайм проходил под диктовку «Фенербахче», но больше поразить ворота команда не смогла.

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    Также в Кубке Турции была разгромлена «Касымпаша» (3:0) и была ничья в чемпионате с «Эюспор» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Бекао (з), Оестервольде (з), дисквалицированы — Джику (з), Амрабат (п).

    Состояние команды: в составе «Фенербахче» много сильных легионеров (Амрабат, Эн-Несири, Сен-Максимен, Шиманьский, Фред, Джеко, Костич), а также местных футболистов (Ундер, Союнджю, Мюльдюр). За 18 матчей чемпионата «Фенербахче» проиграл только два матча своим главным конкурентам — «Галатасараю» и «Бешикташу».

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Фенербахче» сыграл в гостях вничью (0:0)

    • Матч в Стамбуле завершился победой хозяев со счетом 7:1

    • В позапрошлом сезоне «Фенербахче» выиграл (4:0), а на выезде уступил (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Коньяспор» дают 6,0, а на «Фенербахче» — 1,50, ничью букмекеры оценивают в 4,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: гости на голову сильнее своего соперника по всем параметрам и не верится, что они способны оступиться в этой встрече. С учетом дисквалификации трех важных игроков в составе хозяев они должны уверенно побеждать.

    Основная ставка: «Фенербахче» выиграет с форой -1 за 1,81.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с уверенной победой в первом тайме.

    Дополнительная ставка: «Фенербахче» победит в первом тайме с форой -1 за 3,50.

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    «Коньяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 13.01.2025. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» легко победит
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