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    Выйдет ли «Арис» Кокорина в лидеры?

    «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аполлон» — «Арис» Лимассол
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    Александр Кокорин
    Во вторник, 7 января, в 17-м туре чемпионата Кипра «Аполлон» дома примет «Арис» Лимассол. Начало игры запланировано на 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аполлон» — «Арис» Лимассол, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аполлон»

    Турнирное положение: «Аполлон» по итогам 16-ти туров первого дивизиона Кипра набрал 24 балла и борется за выход в чемпионский раунд.

    Команда занимает шестую строчку в турнирной таблице и на три очка опережает седьмую и восьмую позиции, которые не входят в зону чемпионского раунда.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над АЕЛом (1:0).

    Перед этим в 15-м туре кипрского первенства коллектив также набрал максимум баллов, когда на своей арене обыграл «Анортосис» со счетом 2:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на национальное первенство, «Аполлон» выиграл после двух поражений кряду.

    Такая форма вроде бы сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, им будет сложно даже сыграть вничью, если учесть перевес соперника в классе.

    Диего Доррегаррай — лучший бомбардир команды в чемпионате Кипра с четырьмя голами.

    «Арис» Лимасол

    Турнирное положение: «Арис» Лимасол по итогам 16-ти туров первого дивизиона набрал 39 баллов и вовсю борется за чемпионский титул.

    Команда занимает вторую строчку в зоне чемпионского раунда и лишь на один пункт отстает от лидера первенства «Пафоса», а также на шесть очков опережает третий АЕК Ларнака.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Омонию» Арадиппу (2:0).

    Перед этим коллектив в 15-м туре кипрского первенства в чужих стенах также одержал победу — над «Омонию 29-го мая» с разгромным результатом 3:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Арис» Лимасол ни разу не проиграл при шести и одной ничьей.

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    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явное преимущество в классе над соперником.

    Артур Гомис, Александр Кокорин и Гиорги Квилитая — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Кипра с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Аполлона» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из семи последних матчей «Ариса» забивали больше 2,5 голов

    • в шести из семи последних матчей «Арис» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.40, победа «Аполлона» — в 3.55.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в двух последних матчах гости не пропускали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их шести из семи последних матчей.

    Ставка: «Арис» победит за 2.10

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    «Аполлон» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на футбол. Выйдет ли «Арис» Кокорина в лидеры?
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