«Гранада»
Турнирное положение: Эта команда бьется за возвращение в Примеру. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы второго по силе испанского дивизиона.
При этом «Гранада» весьма неплохо атакует, отличившись 35 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 27 раз.
Гранада — Хетафе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Встреча с «Эйбаром» принесла лишь паритет (1:1).
А вот до того команда нанесла поражение «Картахене» (4:1). При этом поединок с «Реалом Овьедо» завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Гранада» забила 10 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Гранада» лишь по дополнительным показателям отстает от 6 позиции. Да и проблемы с надежностью тылов решить пока никак не удается.
Матчи против «Хетафе» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гранада» победила 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются как можно выгоднее проявить себя на фоне полпреда элиты. Да и забивать в составе команды есть кому.
«Хетафе»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате бьется за выживание в элите. Ныне она находится на 17 строчке турнирной таблицы.
Причем «Хетафе» настрелял лишь 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой лишь 15 раз в 18 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Дома она минимально уступила «Мальорке».
До того команда проиграла еще и «Атлетико» (0:1). А вот поединок с «Эспаньолом» завершился минимальной победой.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Хетафе» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились лишь одним забитым мячом при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Хетафе» проводит бледноватый отрезок. Команда не забивала в двух своих последних поединках.
При этом «Хетафе» в среднем пропускает реже гола за матч. Да и отрыв от опасной зоны составляет всего один зачетный балл.
Команда ныне не демонстрирует надлежащей стабильности. Зато аргентинец Мауро Арамбарри настрелял 4 мяча в чемпионате.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Хетафе» не забивал в 2 своих последних матчах
- «Гранада» не проигрывает 2 матча кряду
- «Хетафе» пропустил всего 15 мячей в 18 матчах чемпионата
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хетафе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
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Прогноз: «Хетафе» явно постарается прибавить в плане реализации, да и оппонент обороняется не столь успешно.
«Гранада» имеет огромные проблемы в обороне, плюс в последние годы неудачно противостоит «Хетафе».
Ставка: Победа «Хетафе» за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70