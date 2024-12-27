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    «Аделаида Юнайтед» сразу примется за дело

    «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 27 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс»
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    «Аделаида Юнайтед»
    27 декабря в 10-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Аделаида Юнайтед» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Начало игры — в 11:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 27 Декабря 2024 года

    Аделаида Юнайтед

  • Австралия. А-лига
    •  Аделаида Юнайтед 11:35 Вестерн Сидней

    Вестерн Сидней

  • Австралия. А-лига
    •

    «Аделаида Юнайтед»

    Турнирное положение: Эта команда бьется за лидерство в чемпионате. Ныне она пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Аделаида Юнайтед» на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться тремя баллами. Перестрелка с «Сиднеем» принесла паритет (3:3).

    При этом «Аделаида Юнайтед» до того учинил разгром «Централ Кост Маринерс» (4:0). А вот немногим ранее команда минимально переиграла «Ньюкасл Джетс».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» атакует мощнее всех в лиге. В 8 турах чемпионата команда наколотила 20 мячей в ворота соперников.

    Поединки с «Вестерн Сидней Уондерерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Аделаида Юнайтед» победила 2 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Вестерн Сидней Уондерерсу» команда не проигрывала в 2 последних очных встречах.

    «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Турнирное положение: «Вестерн Сидней Уондерерс» проводит откровенно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет не столь надежные тылы. В 8 поединках чемпионата Австралии команда пропустила 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Веллингтон Феникс» был обыгран на одном дыхании (4:1).

    При этом до того команда не смогла обыграть «Брисбен Роар» (2:2). Зато встреча с «Мельбурн Сити» завершилась победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Сидней Уондерерс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вестерн Сидней Уондерерс» борется за попадание в топ-6. Причем отставание от искомой 6 строчки измеряется одним баллом.

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    Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» весьма прилично атакует. Команда настреляла 19 мячей в 8 поединках австралийского чемпионата.

    Зато команда не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда исхитрилась набрать 7 очков.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только оборона команды уж слишком часто допускает результативные ошибки.

    Статистика для ставок

    • «Аделаида Юнайтед» в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Вестерн Сидней Уондерерс» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

    • «Аделаида Юнайтед» в 2 последних очных поединках переиграла «Вестерн Сидней Уондерерс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

    Прогноз: «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет заметные сложности с надежностью тылов.

    Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

    Ставка: Победа «Аделаиды Юнайтед» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 3.20

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    «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.12.2024. Прогнозы на футбол. «Аделаида Юнайтед» сразу примется за дело
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