27 декабря в 10-м туре чемпионата Австралии по футболу сыграют «Аделаида Юнайтед» и «Вестерн Сидней Уондерерс». Начало игры — в 11:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Аделаида Юнайтед» — «Вестерн Сидней Уондерерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аделаида Юнайтед»

Турнирное положение: Эта команда бьется за лидерство в чемпионате. Ныне она пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом «Аделаида Юнайтед» на один зачетный пункт отстает от лидера. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела разжиться тремя баллами. Перестрелка с «Сиднеем» принесла паритет (3:3).

При этом «Аделаида Юнайтед» до того учинил разгром «Централ Кост Маринерс» (4:0). А вот немногим ранее команда минимально переиграла «Ньюкасл Джетс».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 13 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аделаида Юнайтед» атакует мощнее всех в лиге. В 8 турах чемпионата команда наколотила 20 мячей в ворота соперников.

Поединки с «Вестерн Сидней Уондерерс» для команды традиционно складываются неудачно. Из пяти последних очных встреч «Аделаида Юнайтед» победила 2 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и «Вестерн Сидней Уондерерсу» команда не проигрывала в 2 последних очных встречах.

«Вестерн Сидней Уондерерс»

Турнирное положение: «Вестерн Сидней Уондерерс» проводит откровенно посредственный сезон. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет не столь надежные тылы. В 8 поединках чемпионата Австралии команда пропустила 15 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Веллингтон Феникс» был обыгран на одном дыхании (4:1).

При этом до того команда не смогла обыграть «Брисбен Роар» (2:2). Зато встреча с «Мельбурн Сити» завершилась победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вестерн Сидней Уондерерс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Вестерн Сидней Уондерерс» борется за попадание в топ-6. Причем отставание от искомой 6 строчки измеряется одним баллом.

Причем «Вестерн Сидней Уондерерс» весьма прилично атакует. Команда настреляла 19 мячей в 8 поединках австралийского чемпионата.

Зато команда не проигрывает уже 3 матча кряду. Причем в этих поединках команда исхитрилась набрать 7 очков.

Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Вот только оборона команды уж слишком часто допускает результативные ошибки.

Статистика для ставок

«Аделаида Юнайтед» в среднем забивает более 2 голов за матч

«Вестерн Сидней Уондерерс» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

«Аделаида Юнайтед» в 2 последних очных поединках переиграла «Вестерн Сидней Уондерерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аделаида Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.

Прогноз: «Вестерн Сидней Уондерерс» имеет заметные сложности с надежностью тылов.

Номинальные хозяева явно сразу будут действовать активно, да и оппонент не блещет пресловутой стабильностью.

Ставка: Победа «Аделаиды Юнайтед» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 3.20