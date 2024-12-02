В рамках 15-го тура испанской Примеры «Севилья» на своем поле примет «Осасуну». Поединок пройдет 2 декабря и начнется в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» не слишком удачно проводит текущий сезон. Сейчас клуб находится в нижней части таблицы. Команда занимает 12-е место, набрав 18 баллов.

Последние матчи: В ноябре «Севилья» провела три матча. Клуб дважды проиграл и одержал одну победу.

Ранее удалось одолеть «Райо Вальекано». Это было 24 ноября. Кроме того, «Севилья» уступила «Реалу Сосьедад» и «Леганесу».

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Севилья» нацелена улучшить положение в таблице. Нужно поскорее подняться в топ-10.

На своем поле «Севилья» выступает достаточно успешно. В последних пяти домашних встречах команда одержала 4 победы.

В предстоящем поединке нет явного фаворита. Но букмекеры склоняются к тому, что три очка завоюет «Севилья».

«Осасуна»

Турнирное положение: В таблице Ла Лиги «Осасуна» находится на 7-й позиции. У клуба 22 набранных очка по итогам 14 матчей. «Осасуна» на данный момент опережает «Севилью» на 4 балла.

Последние матчи: В начале ноября «Осасуна» одержала две победы кряду. Сначала команда в Примере одолела «Вальядолид» (1:0), а затем в рамках Кубка Короля разгромила «Чиклану» со счетом 5:0.

Затем «Осасуна» неудачно съездила в Мадрид, где со счетом 0:4 уступила «Реалу». 24 ноября команда сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2).

Состояние команды: «Осасуна» является крепким середняком Ла Лиги. Команде по силам попасть в еврокубки на следующий сезон. Болельщики «Осасуны» рассчитывают, что эта задача будет выполнена.

В гостях «Осасуна» играет неплохо. В последних пяти выездных встречах клуб проиграл только один раз.

«Севилья» и «Осасуна» уже встречались в 2024 году. Это было 28 января. Та встреча закончилась вничью 1:1. В сезоне-2024/25 команды сыграют друг с другом впервые.

Статистика для ставок

«Севилья» в последних пяти домашних встречах одержала 4 победы

«Осасуна» на данный момент опережает «Севилью» на 4 балла

28 января 2024 года «Севилья» и «Осасуна» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Севильи» — 2.15, победа «Осасуны» — 3.40, ничья — 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.05 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Севилья» успешно выступает на своем поле. Команде по силам порадовать фанатов и завоевать три очка.

Ставка: победа «Севильи» за 2.15.

Прогноз: Команды вряд ли станут отсиживаться в обороне. Должны забить оба клуба.

Ставка: обе команды забьют за 1.91.