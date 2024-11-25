Динамо Минск
БАТЭ
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Динамовцы на всех парах несутся ко второму подряд чемпионству. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Минск всего на 3 очка опережает идущий следом «Неман». А вот средняя результативность команды не доходит до 2 голов за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться одним баллом. Поединок с «Торпедо-БелАЗом» завершился ничьей (1:1).
При этом «Динамо» Минск до того сыграл вничью с гродненцами (0:0). Зато немногим ранее команда была разгромлена «Легией» (0:4) в Лиге конференций.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Минчане не побеждали в трех своих последних поединках. Тем не менее, вряд ли команда Вадима Скрипченко упустит вожделенное золото.
Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» Минск выиграло 3 раза при 2 коллизиях.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее закрыть вопрос с чемпионством. Да и пора бы минчанам поднатореть в плане реализации.
БАТЭ
Турнирное положение: БАТЭ уже ни за что не борется. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.
Причем БАТЭ имеет не столь надежные тылы. В 28 поединках чемпионата Белоруссии команда пропустила 33 мяча.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела неудачу. Борисовцы уступили брестскому «Динамо» (0:2).
При этом до того команда проиграла еще и «Неману» (0:3). Зато встреча со «Слуцком» завершилась натужной победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ныне БАТЭ находится в неблагоприятной психологической ситуации. В двух своих последних матчах команда уступила, не забив ни разу.
А вот атакует БАТЭ не столь результативно. В 28 поединках белорусского чемпионата команда забила 31 мяч в ворота соперников.
При этом команда в двух последних выездных матчах обыгрывала минчан. Вот только в поединке первого круга борисовцы на своем поле уступили чемпиону (0:2).
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается не дать принципиальному оппоненту оформить досрочное чемпионство.
Статистика для ставок
- Минчане пропустили всего 11 мячей в 27 матчах чемпионата
- БАТЭ проиграл в 2 своих последних поединках
- «Динамо» Минск не выигрывало в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.95.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.89 и 1.92.
- 3.65Спартак — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.18ЦСКА — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 14:15
- 2.30Оренбург — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Прогноз: Команда Скрипченко явно намерена как можно скорее оформить чемпионский титул.
Хозяева сражаются за золотые медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак с первых минут матча.
Ставка: Победа «Динамо» Минск в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что минчане уверенно расправятся с БАТЭ.
Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 2.46