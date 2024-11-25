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    Минское «Динамо» будет торопиться!

    «Динамо» Минск — БАТЭ. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 25 ноября 2024 года

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    Вадим Скрипченко
    25 ноября в 29-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Динамо» Минск и БАТЭ. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Минск — БАТЭ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 25 Ноября 2024 года

    Динамо Минск

  • Минск
    •  Динамо Минск 20:00 БАТЭ

    БАТЭ

  • Борисов
    •

    «Динамо» Минск

    Турнирное положение: Динамовцы на всех парах несутся ко второму подряд чемпионству. Ныне команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Динамо» Минск всего на 3 очка опережает идущий следом «Неман». А вот средняя результативность команды не доходит до 2 голов за матч.

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела разжиться одним баллом. Поединок с «Торпедо-БелАЗом» завершился ничьей (1:1).

    При этом «Динамо» Минск до того сыграл вничью с гродненцами (0:0). Зато немногим ранее команда была разгромлена «Легией» (0:4) в Лиге конференций.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 5 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Минчане не побеждали в трех своих последних поединках. Тем не менее, вряд ли команда Вадима Скрипченко упустит вожделенное золото.

    Матчи с БАТЭ для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Динамо» Минск выиграло 3 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются как можно скорее закрыть вопрос с чемпионством. Да и пора бы минчанам поднатореть в плане реализации.

    БАТЭ

    Турнирное положение: БАТЭ уже ни за что не борется. Команда находится на 7 строчке турнирной таблицы.

    Причем БАТЭ имеет не столь надежные тылы. В 28 поединках чемпионата Белоруссии команда пропустила 33 мяча.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела неудачу. Борисовцы уступили брестскому «Динамо» (0:2).

    При этом до того команда проиграла еще и «Неману» (0:3). Зато встреча со «Слуцком» завершилась натужной победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах БАТЭ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ныне БАТЭ находится в неблагоприятной психологической ситуации. В двух своих последних матчах команда уступила, не забив ни разу.

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    А вот атакует БАТЭ не столь результативно. В 28 поединках белорусского чемпионата команда забила 31 мяч в ворота соперников.

    При этом команда в двух последних выездных матчах обыгрывала минчан. Вот только в поединке первого круга борисовцы на своем поле уступили чемпиону (0:2).

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Команда постарается не дать принципиальному оппоненту оформить досрочное чемпионство.

    Статистика для ставок

    • Минчане пропустили всего 11 мячей в 27 матчах чемпионата

    • БАТЭ проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Динамо» Минск не выигрывало в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» Минск — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.89 и 1.92.

    Прогноз: Команда Скрипченко явно намерена как можно скорее оформить чемпионский титул.

    Хозяева сражаются за золотые медали чемпионата, так что стоит ожидать от них активных атак с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что минчане уверенно расправятся с БАТЭ.

    Ставка: Фора «Динамо» Минск -1.5 за 2.46

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    «Динамо» Минск — БАТЭ: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 25.11.2024. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» будет торопиться!
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