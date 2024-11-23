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    Испытает ли «Барселона» трудности с «Сельтой»?

    Сельта — Барселона: прогноз и ставка (коэффициент 2.15) на футбол. 23/11/2024 в 23:00

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    «Барселона»
    23 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 23 Ноября 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 23:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «кельты» в этом сезоне являются крепким середняком Примеры.

    В настоящий момент команда из Виго имеет в своем активе 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Сельта — Барселона: коэффициенты букмекеров

    «Небесные» смогли забить 20 раз, а в свои ворота пропустили 22 мяча.

    Последние матчи: в прошлых турах «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2) и переиграла «Хетафе» (1:0).

    До этого же подопечные Клаудио Хиральдеса уступили «Леганесу» (0:3) и «Реалу» (1:2).

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    Также команда смогла пробиться в 1/32 финала Кубка Испании, разгромив «Сан-Педро» (5:1).

    Не сыграют: травмирован только Жаилсон.

    Состояние команды: сейчас «Сельта» не претендует ни на еврокубковые места, ни на борьбу за выживание. Команда является середняком и с ней никому не бывает просто.

    В прошлом сезоне «Сельта» финишировала на 13-м месте. Вероятно, в клубе хотят, чтобы в этом сезоне итоговая позиция была повыше.

    «Барселона»

    Турнирное положение: каталонский коллектив является главным фаворитом текущего сезона испанской Примеры.

    В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 33 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая на шесть баллов «Реал».

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    • «Блаугранас» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии уступила «Реал Сосьедаду» (0:1).

    До этого сине-гранатовые разгромили «Реал» (4:0) и победили «Эспаньол» (3:1).

    Также команда из одноименного города разбила «Баварию» (4:1) и «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете команды из Барселоны находятся Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Ансу Фати, Ламин Ямаль и Марк Берналь.

    Состояние команды: сейчас «Барселона» является главным претендентом на чемпионский титул. Подопечные Ханса-Дитера Флика не только добывают очки, но и показывают прекрасную игру.

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    Главным конкурентом «Барсы», как и всегда, считается «Реал». Именно между ними и должна развернуться настоящая заруба в борьбе за золотые медали.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» не проигрывает на протяжении 3 матчей во всех турнирах

    • «Барселона» проиграла только 1 из последних 8 матчей

    • В прошлом очном матче «Барселона» 17 февраля переиграла «Сельту» со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.67. Ничья — в 4.40, победа «Сельты» — в 4.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: команды в этом сезоне достаточно много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

    Прогноз: «Барселоне» нельзя терять очки, ведь соперники не дремлют, поэтому каталонцы должны побеждать в этой игре.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.10.

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    «Сельта» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Испытает ли «Барселона» трудности с «Сельтой»?
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