23 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Барселона». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «кельты» в этом сезоне являются крепким середняком Примеры.

В настоящий момент команда из Виго имеет в своем активе 17 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Небесные» смогли забить 20 раз, а в свои ворота пропустили 22 мяча.

Последние матчи: в прошлых турах «Сельта» сыграла вничью с «Бетисом» (2:2) и переиграла «Хетафе» (1:0).

До этого же подопечные Клаудио Хиральдеса уступили «Леганесу» (0:3) и «Реалу» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Также команда смогла пробиться в 1/32 финала Кубка Испании, разгромив «Сан-Педро» (5:1).

Не сыграют: травмирован только Жаилсон.

Состояние команды: сейчас «Сельта» не претендует ни на еврокубковые места, ни на борьбу за выживание. Команда является середняком и с ней никому не бывает просто.

В прошлом сезоне «Сельта» финишировала на 13-м месте. Вероятно, в клубе хотят, чтобы в этом сезоне итоговая позиция была повыше.

«Барселона»

Турнирное положение: каталонский коллектив является главным фаворитом текущего сезона испанской Примеры.

В настоящий момент каталонцы имеют в своем активе 33 очка и занимают первое место в турнирной таблице, опережая на шесть баллов «Реал».

«Блаугранас» смогли 40 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре команда из столицы Каталонии уступила «Реал Сосьедаду» (0:1).

До этого сине-гранатовые разгромили «Реал» (4:0) и победили «Эспаньол» (3:1).

Также команда из одноименного города разбила «Баварию» (4:1) и «Црвену Звезду» (5:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете команды из Барселоны находятся Андреас Кристенсен, Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Ансу Фати, Ламин Ямаль и Марк Берналь.

Состояние команды: сейчас «Барселона» является главным претендентом на чемпионский титул. Подопечные Ханса-Дитера Флика не только добывают очки, но и показывают прекрасную игру.

Главным конкурентом «Барсы», как и всегда, считается «Реал». Именно между ними и должна развернуться настоящая заруба в борьбе за золотые медали.

Статистика для ставок

«Сельта» не проигрывает на протяжении 3 матчей во всех турнирах

«Барселона» проиграла только 1 из последних 8 матчей

В прошлом очном матче «Барселона» 17 февраля переиграла «Сельту» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.67. Ничья — в 4.40, победа «Сельты» — в 4.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

Прогноз: команды в этом сезоне достаточно много забивают, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.15.

Прогноз: «Барселоне» нельзя терять очки, ведь соперники не дремлют, поэтому каталонцы должны побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.10.