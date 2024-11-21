21 ноября в 23-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» по итогам 22-х туров занимает 11-ю позицию с 31-м очком в активе. Разница мячей: 27-23.

Команда на семь очков отстает от лидера «Велес Сарсфилда» за пять туров до конца розыгрыша первенства, поэтому сохраняет небольшие шансы на титул.

Последние матчи: хозяева в последней игре победили. На чужом поле они обыграли «Сармьенто» (2:0) в национальном чемпионате.

Этот успех оформил победную мини-серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины. Ранее ему удалось дома разгромить «Годой Крус» (4:1).

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в трех из пяти последних поединков в разных турнирах «Бока Хуниорс» выиграла трижды при одном поражении и одной ничьей.

Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех, особенно если также учесть класс, в котором он точно не уступает сопернику, а также фактор своего поля.

Мильтон Хименес — лучший бомбардир команды в турнире с восемью голами.

«Унион» Санта-Фе

Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе занимает шестую позицию с 36-ю очками после 22-х туров. Разница мячей: 24-21.

Команда опережает своего соперника на пять баллов, поэтому для того, чтобы не позволить ему к себе приблизиться, ей нужно как минимум не проиграть.

Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Атлетико Тукуман» (1:0).

Этот успех позволил клубу реабилитироваться после разгромного поражения в чужих стенах от другого исторического гранда Аргентины — «Индепендьенте» (0:3).

Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Унион» Санта-Фе выиграл трижды при одном поражении.

Это свидетельствует о, в целом, хорошей коллектива, который способен если не выиграть на выезде против столь непростого соперника, то, по крайней мере, увезти ничью.

Адриан Бальбоа, Херонимо Домина и Николас Орсини — лучшие бомбардиры команды в турнире с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Бока Хуниорс» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Унион» не проиграл, а даже выиграл

в шести из семи последних матчей «Униона» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.35, победа «Униона» — в 4.70.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Также они взяли верх в двух последних своих поединках.

И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, в трех из пяти своих последних выездных поединков они все же были слабее своих соперников.

Ставка: «Бока Хуниорс» победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести из семи последних матчей «Униона».

Ставка: только одна команда забьет за 2.10