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    Увязнет ли «Бока» в статусе середняка?

    «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе. Ставка (к. 1.85) на чемпионат Аргентины

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе
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    Эдинсон Кавани («Бока Хуниорс»)
    21 ноября в 23-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Унион» Санта-Фе. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 21 Ноября 2024 года

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 03:30 Унион Санта-Фе

    Унион Санта-Фе

  • Санта-Фе
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    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» по итогам 22-х туров занимает 11-ю позицию с 31-м очком в активе. Разница мячей: 27-23.

    Команда на семь очков отстает от лидера «Велес Сарсфилда» за пять туров до конца розыгрыша первенства, поэтому сохраняет небольшие шансы на титул.

    Последние матчи: хозяева в последней игре победили. На чужом поле они обыграли «Сармьенто» (2:0) в национальном чемпионате.

    Этот успех оформил победную мини-серию клуба в поединках, которые пришлись на чемпионат Аргентины. Ранее ему удалось дома разгромить «Годой Крус» (4:1).

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    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в трех из пяти последних поединков в разных турнирах «Бока Хуниорс» выиграла трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Очевидно, что с такой формой коллектив имеет хорошие шансы на успех, особенно если также учесть класс, в котором он точно не уступает сопернику, а также фактор своего поля.

    Мильтон Хименес — лучший бомбардир команды в турнире с восемью голами.

    «Унион» Санта-Фе

    Турнирное положение: «Унион» Санта-Фе занимает шестую позицию с 36-ю очками после 22-х туров. Разница мячей: 24-21.

    Команда опережает своего соперника на пять баллов, поэтому для того, чтобы не позволить ему к себе приблизиться, ей нужно как минимум не проиграть.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали победу. На своем поле они в рамках чемпионата обыграли «Атлетико Тукуман» (1:0).

    Этот успех позволил клубу реабилитироваться после разгромного поражения в чужих стенах от другого исторического гранда Аргентины — «Индепендьенте» (0:3).

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных не сообщается.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальное первенство, «Унион» Санта-Фе выиграл трижды при одном поражении.

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    Это свидетельствует о, в целом, хорошей коллектива, который способен если не выиграть на выезде против столь непростого соперника, то, по крайней мере, увезти ничью.

    Адриан Бальбоа, Херонимо Домина и Николас Орсини — лучшие бомбардиры команды в турнире с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Бока Хуниорс» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Унион» не проиграл, а даже выиграл

    • в шести из семи последних матчей «Униона» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.35, победа «Униона» — в 4.70.

    ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяева выиграли. Также они взяли верх в двух последних своих поединках.

    И хотя в трех из четырех последних матчей гости не проиграли, в трех из пяти своих последних выездных поединков они все же были слабее своих соперников.

    Ставка: «Бока Хуниорс» победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в шести из семи последних матчей «Униона».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.10

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    «Бока Хуниорс» — «Унион» Санта-Фе: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 21.11.2024. Прогнозы на футбол. Увязнет ли «Бока» в статусе середняка?
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