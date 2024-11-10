Рубин
Краснодар
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ с 18 очками.
Последние матчи: в 14-м туре команда Рашида Рахимова потерпела поражение с минимальным счетом от «Локомотива» (0:1). Игра получилась очень упорной и равной, а все решил дальний удар Тимофеева на 89-й минуте. В этой встрече «Рубин» на очко точно наиграл.
Рубин — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Также была ничья в плей-офф Кубка России с ЦСКА (0:0) и победа в гостях в РПЛ над «Оренбургом» (2:1).
Не сыграют: травмирован Юкич.
Состояние команды: похоже, что к концу первого круга Рахимов смог наладить хромавшую игру в обороне и его подопечные действуют в привычной рациональной манере, где создают не так много моментов впереди, а сзади действуют предельно надежно.
«Краснодар»
Турнирное положение: после 14 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 36 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был разгромлен «Оренбург» (4:0). Счет не совсем отражает ход игры, соперник был не настолько слабее, а мог несколько раз поразить ворота Агкацева. Но все равно дружина Мурада Мусаева полностью контролировала ход встречи. Голы забивали Ленини, Козлов, Сперцян и Кордоба.
До этого была победа в гостях над «Крыльями Советов» (2:1).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: «Краснодар» продолжает переть на полной скорости к долгожданному чемпионству. Пока у «быков» первый круг вышел очень удачным, по игре и стабильности результатов они несомненный лидер чемпионата. Теперь им остается до зимы сохранить набранный темп, а еще лучше увеличить отрыв от «Зенита».
Комментарий Рината Билялетдинова
Известный в прошлом тренер Ринат Билялетдинов, который тренировал «Рубин», в
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В позапрошлом сезоне «Краснодар» сыграл на своем поле вничью 1:1
- Матч в Казани завершился поражением хозяев (0:2)
- В позапрошлом сезоне обе встречи выиграл «Краснодар» (2:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 4,50, а на «Краснодара» — 1,86, ничью букмекеры оценивают в 3,80.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.
- 1.93Реал — Осасуна: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: «Рубин» в последнее время наладил игру в обороне и выставит против лидера прочные редуты. Команде Мусаева придется в этой игре, это не «Оренбург», где в обороне «гуляет ветер». Сам же «Краснодар» тоже довольно прагматичная команда и не будет лезть с шашками наголо, понимая, что если провалится разок в обороне, то станет отыграться очень сложно.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, в обороне «Краснодар» играет очень уверенно и способен отыграть на ноль. Свидетельство тому всего шесть пропущенных мячей за 14 туров.
Ставка: «Рубин» не забьет за 2,55.