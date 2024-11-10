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    «Рубин» уйдет в глухую оборону

    «Рубин» — «Краснодар». Ставка (к. 1.85) и прогноз на чемпионат России 10 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Краснодар»
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    Александр Черников
    10 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Краснодар». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 10 Ноября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:45 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ с 18 очками.

    Последние матчи: в 14-м туре команда Рашида Рахимова потерпела поражение с минимальным счетом от «Локомотива» (0:1). Игра получилась очень упорной и равной, а все решил дальний удар Тимофеева на 89-й минуте. В этой встрече «Рубин» на очко точно наиграл.

    Рубин — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Также была ничья в плей-офф Кубка России с ЦСКА (0:0) и победа в гостях в РПЛ над «Оренбургом» (2:1).

  • Победа на классе. Кажется, «Краснодар» готов стать чемпионом
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    • Не сыграют: травмирован Юкич.

    Состояние команды: похоже, что к концу первого круга Рахимов смог наладить хромавшую игру в обороне и его подопечные действуют в привычной рациональной манере, где создают не так много моментов впереди, а сзади действуют предельно надежно.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 14 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 36 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был разгромлен «Оренбург» (4:0). Счет не совсем отражает ход игры, соперник был не настолько слабее, а мог несколько раз поразить ворота Агкацева. Но все равно дружина Мурада Мусаева полностью контролировала ход встречи. Голы забивали Ленини, Козлов, Сперцян и Кордоба.

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    До этого была победа в гостях над «Крыльями Советов» (2:1).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Краснодар» продолжает переть на полной скорости к долгожданному чемпионству. Пока у «быков» первый круг вышел очень удачным, по игре и стабильности результатов они несомненный лидер чемпионата. Теперь им остается до зимы сохранить набранный темп, а еще лучше увеличить отрыв от «Зенита».

    Комментарий Рината Билялетдинова

    Известный в прошлом тренер Ринат Билялетдинов, который тренировал «Рубин», в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 15-го тура РПЛ:

  • «Рубин» навяжет тяжелую борьбу, которую «Краснодар» может выдержать, а может и нет. Казань дома вполне способна «поворовать» очки у кого-угодно. Разинят рот, и три вытащат. Только не зевай. Баланс — это не один игрок. Взаимозаменяемость, страховка, местоположение игроков по мячу — в этом козырь «Рубина». Думаю, что Рашид упрется, и не проиграет.
  • Ринат Билялетдинов

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В позапрошлом сезоне «Краснодар» сыграл на своем поле вничью 1:1

    • Матч в Казани завершился поражением хозяев (0:2)

    • В позапрошлом сезоне обе встречи выиграл «Краснодар» (2:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 4,50, а на «Краснодара» — 1,86, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: «Рубин» в последнее время наладил игру в обороне и выставит против лидера прочные редуты. Команде Мусаева придется в этой игре, это не «Оренбург», где в обороне «гуляет ветер». Сам же «Краснодар» тоже довольно прагматичная команда и не будет лезть с шашками наголо, понимая, что если провалится разок в обороне, то станет отыграться очень сложно.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, в обороне «Краснодар» играет очень уверенно и способен отыграть на ноль. Свидетельство тому всего шесть пропущенных мячей за 14 туров.

    Ставка: «Рубин» не забьет за 2,55.

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    «Рубин» — «Краснодар»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 10.11.2024. Прогнозы на футбол. «Рубин» уйдет в глухую оборону
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