10 ноября в 15-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Рубин» и «Краснодар». Начало встречи — 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет седьмым в таблице РПЛ с 18 очками.

Последние матчи: в 14-м туре команда Рашида Рахимова потерпела поражение с минимальным счетом от «Локомотива» (0:1). Игра получилась очень упорной и равной, а все решил дальний удар Тимофеева на 89-й минуте. В этой встрече «Рубин» на очко точно наиграл.

Также была ничья в плей-офф Кубка России с ЦСКА (0:0) и победа в гостях в РПЛ над «Оренбургом» (2:1).

Не сыграют: травмирован Юкич.

Состояние команды: похоже, что к концу первого круга Рахимов смог наладить хромавшую игру в обороне и его подопечные действуют в привычной рациональной манере, где создают не так много моментов впереди, а сзади действуют предельно надежно.

«Краснодар»

Турнирное положение: после 14 туров «Краснодар» уверенно лидирует в таблице РПЛ с 36 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был разгромлен «Оренбург» (4:0). Счет не совсем отражает ход игры, соперник был не настолько слабее, а мог несколько раз поразить ворота Агкацева. Но все равно дружина Мурада Мусаева полностью контролировала ход встречи. Голы забивали Ленини, Козлов, Сперцян и Кордоба.

До этого была победа в гостях над «Крыльями Советов» (2:1).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: «Краснодар» продолжает переть на полной скорости к долгожданному чемпионству. Пока у «быков» первый круг вышел очень удачным, по игре и стабильности результатов они несомненный лидер чемпионата. Теперь им остается до зимы сохранить набранный темп, а еще лучше увеличить отрыв от «Зенита».

Комментарий Рината Билялетдинова

Известный в прошлом тренер Ринат Билялетдинов, который тренировал «Рубин», в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 15-го тура РПЛ:

«Рубин» навяжет тяжелую борьбу, которую «Краснодар» может выдержать, а может и нет. Казань дома вполне способна «поворовать» очки у кого-угодно. Разинят рот, и три вытащат. Только не зевай. Баланс — это не один игрок. Взаимозаменяемость, страховка, местоположение игроков по мячу — в этом козырь «Рубина». Думаю, что Рашид упрется, и не проиграет. Ринат Билялетдинов

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

В позапрошлом сезоне «Краснодар» сыграл на своем поле вничью 1:1

Матч в Казани завершился поражением хозяев (0:2)

В позапрошлом сезоне обе встречи выиграл «Краснодар» (2:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 4,50, а на «Краснодара» — 1,86, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: «Рубин» в последнее время наладил игру в обороне и выставит против лидера прочные редуты. Команде Мусаева придется в этой игре, это не «Оренбург», где в обороне «гуляет ветер». Сам же «Краснодар» тоже довольно прагматичная команда и не будет лезть с шашками наголо, понимая, что если провалится разок в обороне, то станет отыграться очень сложно.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,85.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант, в обороне «Краснодар» играет очень уверенно и способен отыграть на ноль. Свидетельство тому всего шесть пропущенных мячей за 14 туров.

Ставка: «Рубин» не забьет за 2,55.