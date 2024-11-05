Реал Мадрид
Милан
«Реал»
Турнирное положение: «сливочные» стартовали в Лиге чемпионов не очень уверенно.
«Королевский клуб» набрал шесть очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.
Реал Мадрид — Милан: коэффициенты букмекеров
В чемпионате Испании действующие победители Лиги чемпионов набрали 24 очка и идут вторыми.
Последние матчи: в Лиге чемпионов мадридцы переиграли «Штутгарт» (3:1) и «Боруссию» (5:1), а также проиграли «Лиллю» (0:1).
В прошлом матче чемпионата Испании команда из Мадрида уступила «Барселоне» (0:4).
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
До этого мадридский коллектив взял верх над «Сельтой» (2:1) и «Вильярреалом» (2:0).
Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Давид Алаба, Дани Карвахаль и Родриго.
Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти вновь будут бороться за все возможные титулы.
Сейчас у «Реала» отличные состав и игра и соперникам будет крайне сложно что-то противопоставить мадридцам. Думается, что именно «Реал» является фаворитом как чемпионата Испании, так и Лиги чемпионов.
«Милан»
Турнирное положение: миланский коллектив пока что неудачно выступает в Лиге чемпионов.
В настоящий момент у миланцев лишь три очка и 25-е место в турнирной таблице.
В чемпионате Италии также дела у команды из Милана не ахти: 17 очков и седьмое место.
Последние матчи: в самом престижном клубном турнире Европы команда из одноименного города уступила «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1), но обыграла «Брюгге» (3:1).
В последних играх чемпионата страны «россо-нери» победили «Монцу» (1:0), но проиграли «Наполи» (0:2).
Не сыграют: в лазарете «Милана» находятся Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович и Маттео Габбия.
Состояние команды: в текущем сезоне «Милан» не очень хорошо. С приходом на тренерский мостик Паулу Фонсеки команда не показывает тот футбол, который от нее ждут. Не зря говорят, что кресло под португальцем уже шатается.
Пока что все в руках у «Милана». У команды еще есть время для того, чтобы наверстать упущенное во всех турнирах.
Статистика для ставок
- «Реал» проиграл 2 из последних 5 матчей во всех турнирах
- «Милан» выиграл 3 из последних 6 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче 1 августа в спарринге «Милан» победил «Реал» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Милана» — в 6.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.
- 2.36Фулхэм — Брентфорд: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.54Сельта — Хетафе: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Лацио — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
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Прогноз: «Реал» хоть и сильнее соперника, но «Милан» не очень слаб и думается, что если и проиграет, то только минимально.
Ставка: победа Милана с форой+1 за 2.08.
Прогноз: также ожидаем результативный матч, ведь обе команды любят много забивать.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.
А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Милан» с коэффициентом 6.00.