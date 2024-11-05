«Реал» на своем поле примет «Милан» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: «сливочные» стартовали в Лиге чемпионов не очень уверенно.

«Королевский клуб» набрал шесть очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

В чемпионате Испании действующие победители Лиги чемпионов набрали 24 очка и идут вторыми.

Последние матчи: в Лиге чемпионов мадридцы переиграли «Штутгарт» (3:1) и «Боруссию» (5:1), а также проиграли «Лиллю» (0:1).

В прошлом матче чемпионата Испании команда из Мадрида уступила «Барселоне» (0:4).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

До этого мадридский коллектив взял верх над «Сельтой» (2:1) и «Вильярреалом» (2:0).

Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Давид Алаба, Дани Карвахаль и Родриго.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти вновь будут бороться за все возможные титулы.

Сейчас у «Реала» отличные состав и игра и соперникам будет крайне сложно что-то противопоставить мадридцам. Думается, что именно «Реал» является фаворитом как чемпионата Испании, так и Лиги чемпионов.

«Милан»

Турнирное положение: миланский коллектив пока что неудачно выступает в Лиге чемпионов.

В настоящий момент у миланцев лишь три очка и 25-е место в турнирной таблице.

В чемпионате Италии также дела у команды из Милана не ахти: 17 очков и седьмое место.

Последние матчи: в самом престижном клубном турнире Европы команда из одноименного города уступила «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1), но обыграла «Брюгге» (3:1).

В последних играх чемпионата страны «россо-нери» победили «Монцу» (1:0), но проиграли «Наполи» (0:2).

Не сыграют: в лазарете «Милана» находятся Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович и Маттео Габбия.

Состояние команды: в текущем сезоне «Милан» не очень хорошо. С приходом на тренерский мостик Паулу Фонсеки команда не показывает тот футбол, который от нее ждут. Не зря говорят, что кресло под португальцем уже шатается.

Пока что все в руках у «Милана». У команды еще есть время для того, чтобы наверстать упущенное во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Реал» проиграл 2 из последних 5 матчей во всех турнирах

«Милан» выиграл 3 из последних 6 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче 1 августа в спарринге «Милан» победил «Реал» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Милана» — в 6.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

Прогноз: «Реал» хоть и сильнее соперника, но «Милан» не очень слаб и думается, что если и проиграет, то только минимально.

Ставка: победа Милана с форой+1 за 2.08.

Прогноз: также ожидаем результативный матч, ведь обе команды любят много забивать.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Милан» с коэффициентом 6.00.