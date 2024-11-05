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    «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу

    «Реал» — «Милан». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Милан»
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    Карло Анчелотти (главный тренер «Реала»)
    «Реал» на своем поле примет «Милан» в 4-м туре основного этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится 5 ноября и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Реал»

    Турнирное положение: «сливочные» стартовали в Лиге чемпионов не очень уверенно.

    «Королевский клуб» набрал шесть очков и располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

    Реал Мадрид — Милан: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате Испании действующие победители Лиги чемпионов набрали 24 очка и идут вторыми.

    Последние матчи: в Лиге чемпионов мадридцы переиграли «Штутгарт» (3:1) и «Боруссию» (5:1), а также проиграли «Лиллю» (0:1).

    В прошлом матче чемпионата Испании команда из Мадрида уступила «Барселоне» (0:4).

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    До этого мадридский коллектив взял верх над «Сельтой» (2:1) и «Вильярреалом» (2:0).

    Не сыграют: травмированы у команды из столицы Испании Давид Алаба, Дани Карвахаль и Родриго.

    Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти вновь будут бороться за все возможные титулы.

    Сейчас у «Реала» отличные состав и игра и соперникам будет крайне сложно что-то противопоставить мадридцам. Думается, что именно «Реал» является фаворитом как чемпионата Испании, так и Лиги чемпионов.

    «Милан»

    Турнирное положение: миланский коллектив пока что неудачно выступает в Лиге чемпионов.

    В настоящий момент у миланцев лишь три очка и 25-е место в турнирной таблице.

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    • В чемпионате Италии также дела у команды из Милана не ахти: 17 очков и седьмое место.

    Последние матчи: в самом престижном клубном турнире Европы команда из одноименного города уступила «Ливерпулю» (1:3) и «Байеру» (0:1), но обыграла «Брюгге» (3:1).

    В последних играх чемпионата страны «россо-нери» победили «Монцу» (1:0), но проиграли «Наполи» (0:2).

    Не сыграют: в лазарете «Милана» находятся Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Лука Йович и Маттео Габбия.

    Состояние команды: в текущем сезоне «Милан» не очень хорошо. С приходом на тренерский мостик Паулу Фонсеки команда не показывает тот футбол, который от нее ждут. Не зря говорят, что кресло под португальцем уже шатается.

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    Пока что все в руках у «Милана». У команды еще есть время для того, чтобы наверстать упущенное во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Реал» проиграл 2 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • «Милан» выиграл 3 из последних 6 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче 1 августа в спарринге «Милан» победил «Реал» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.50. Ничья — в 4.90, победа «Милана» — в 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.53 и 2.50 соответственно.

    Прогноз: «Реал» хоть и сильнее соперника, но «Милан» не очень слаб и думается, что если и проиграет, то только минимально.

    Ставка: победа Милана с форой+1 за 2.08.

    Прогноз: также ожидаем результативный матч, ведь обе команды любят много забивать.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.25.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Милан» с коэффициентом 6.00.

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    «Реал» — «Милан»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
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