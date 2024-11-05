5 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Реал» Мадрид и «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Милан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» стартовали в Лиге чемпионов не столь продуктивно. В 3 турах они добыли 6 зачетных баллов.

При этом «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов находится на 12 месте. Да и забивают звездные мадридцы в среднем почти 3 гола за матч.

Последние матчи: минувший тур Примеры команда полностью провалила. Мадридцы были биты «Барселоной» в Эль-Классико (0:4).

До того команда Карло Анчелотти уверенно обыграла дортмундскую «Боруссию» (5:2). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: подопечные Анчелотти нынче не блещут стабильностью. Да и крах в Эль-Классико еще не успел забыться.

Поединки с «россонери» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза при одной коллизии.

И уж совсем очевидно, что мадридцы будут активно атаковать. Пора бы прибавлять в плане реализации хваленному Винисиусу.

«Милан»

Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят посредственно. На данный момент команда находится на скромном 25 месте турнирной таблицы.

Причем «Милан» в 3 турах разжился всего 3 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 5 раз.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. «Милан» сумел одолеть «Монцу» (1:0).

А вот до того «россонери» по всем статьям уступили «Наполи» (0:2). А вот поединок с «Брюгге» миланцы провели куда более успешно (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 3 победы. В них игроки миланского клуба забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Маттео Габбия, Лука Йович — травмированы.

Состояние команды: Миланцы достаточно сильны, но стабильности команде не хватает. «Россонери» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.

Более того, «Милан» и в Серии А пока явно не преуспевает. Там подопечные Паулу Фонсеки пребывают на скромной 7 позиции.

Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. А вот фартовый Альваро Мората еще прибавит в плане реализации!

Нет сомнений, что гости постараются навязать сопернику свою игру. Да и Мората уж точно максимально настроен огорчить свой бывший клуб.

Статистика для ставок

До последней коллизии мадридцы выиграли трижды кряду

«Милан» в Лиге чемпионов забил 4 мяча в 3 поединках

«Реал» в Лиге чемпионов в среднем забивает почти 3 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Миланцы постараются воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника, и явно будут активны в атаке.

«Реал» Мадрид еще не отошел от разгрома в Эль-Классико, да и проблемы в обороне команды никуда не делись.

Ставка: Победа «Милана» за 6.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что миланцы минимально обыграют мадридский «Реал».

Ставка: Точный счет 0:1 за 21.00

А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Милан» с коэффициентом 2.08.