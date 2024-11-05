Реал Мадрид
Милан
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» стартовали в Лиге чемпионов не столь продуктивно. В 3 турах они добыли 6 зачетных баллов.
При этом «Реал» Мадрид в Лиге чемпионов находится на 12 месте. Да и забивают звездные мадридцы в среднем почти 3 гола за матч.
Реал Мадрид — Милан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур Примеры команда полностью провалила. Мадридцы были биты «Барселоной» в Эль-Классико (0:4).
До того команда Карло Анчелотти уверенно обыграла дортмундскую «Боруссию» (5:2). Да и поединок с «Сельтой» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Реал» Мадрид выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: Даниэль Карвахаль, Родриго — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: подопечные Анчелотти нынче не блещут стабильностью. Да и крах в Эль-Классико еще не успел забыться.
Поединки с «россонери» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных встречах «Реал» Мадрид выиграл 2 раза при одной коллизии.
И уж совсем очевидно, что мадридцы будут активно атаковать. Пора бы прибавлять в плане реализации хваленному Винисиусу.
«Милан»
Турнирное положение: Миланцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят посредственно. На данный момент команда находится на скромном 25 месте турнирной таблицы.
Причем «Милан» в 3 турах разжился всего 3 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 5 раз.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. «Милан» сумел одолеть «Монцу» (1:0).
А вот до того «россонери» по всем статьям уступили «Наполи» (0:2). А вот поединок с «Брюгге» миланцы провели куда более успешно (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Милан» добыл 3 победы. В них игроки миланского клуба забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Маттео Габбия, Лука Йович — травмированы.
Состояние команды: Миланцы достаточно сильны, но стабильности команде не хватает. «Россонери» чередуют успешные поединки с откровенно блеклыми.
Более того, «Милан» и в Серии А пока явно не преуспевает. Там подопечные Паулу Фонсеки пребывают на скромной 7 позиции.
Оборона команды слишком часто допускает результативные просчеты. А вот фартовый Альваро Мората еще прибавит в плане реализации!
Нет сомнений, что гости постараются навязать сопернику свою игру. Да и Мората уж точно максимально настроен огорчить свой бывший клуб.
Статистика для ставок
- До последней коллизии мадридцы выиграли трижды кряду
- «Милан» в Лиге чемпионов забил 4 мяча в 3 поединках
- «Реал» в Лиге чемпионов в среднем забивает почти 3 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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Прогноз: Миланцы постараются воспользоваться не лучшим психологическим состоянием соперника, и явно будут активны в атаке.
«Реал» Мадрид еще не отошел от разгрома в Эль-Классико, да и проблемы в обороне команды никуда не делись.
Ставка: Победа «Милана» за 6.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что миланцы минимально обыграют мадридский «Реал».
Ставка: Точный счет 0:1 за 21.00
А еще есть сбалансированный прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Милан» с коэффициентом 2.08.