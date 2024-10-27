27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: «Унион» сражается за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Унион» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 раза.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Унион» по всем статьям переиграл «Хольштайн» (2:0).

При этом «Унион» до того обыграл «Боруссию» Д (2:1). А вот немногим ранее команда минимально уступила другой «Боруссии» — менхенгладбахской.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Лукас Тузар — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Унион» лишь на 3 очка отстает от дуэта лидеров. Зато надежные тылы способны сдержать атаки почти любого оппонента.

Матчи с франкфуртцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» уступил трижды при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать в привычном для себя ритме. Берлинцы способны преуспеть в контригре.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы вполне способны побороться за легочемпионские места. По итогам 7 туров команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).

При этом после того команда в Лиге Европы переиграла РФШ. Да и ничья с «Баварией» (3:3) вполне сойдет за позитив.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 7 турах в воротах команды побывало 11 мячей.

В трех последних очных встречах с берлинцами команда не пропускала. Да и потенциал у франкфутцев повыше, чем у соперника.

При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависима от формы своего лидера атак. Египтянин Омар Мармуш настрелял уже 9 мячей в Бундеслиге.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мармуш и его партнеры уж точно постараются привычно одолеть берлинцев.

Статистика для ставок

«Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 мяча за матч

«Унион» в среднем пропускает менее гола за матч

«Унион» не забивал франкфуртцам в 3 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

Прогноз: Франкфуртцы весьма симпатично выглядят в атаке, плюс традиционно успешно противостоят берлинцам.

«Айнтрахт» Фр явно намерен подняться в зону Лиги чемпионов, и уж точно будет агрессивно атаковать.

Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05