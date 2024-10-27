Унион
Айнтрахт Ф
«Унион»
Турнирное положение: «Унион» сражается за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Унион» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 раза.
Унион — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Унион» по всем статьям переиграл «Хольштайн» (2:0).
При этом «Унион» до того обыграл «Боруссию» Д (2:1). А вот немногим ранее команда минимально уступила другой «Боруссии» — менхенгладбахской.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Лукас Тузар — травмирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Унион» лишь на 3 очка отстает от дуэта лидеров. Зато надежные тылы способны сдержать атаки почти любого оппонента.
Матчи с франкфуртцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» уступил трижды при одной виктории.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать в привычном для себя ритме. Берлинцы способны преуспеть в контригре.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы вполне способны побороться за легочемпионские места. По итогам 7 туров команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).
При этом после того команда в Лиге Европы переиграла РФШ. Да и ничья с «Баварией» (3:3) вполне сойдет за позитив.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Айнтрахт» Фр имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 7 турах в воротах команды побывало 11 мячей.
В трех последних очных встречах с берлинцами команда не пропускала. Да и потенциал у франкфутцев повыше, чем у соперника.
При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависима от формы своего лидера атак. Египтянин Омар Мармуш настрелял уже 9 мячей в Бундеслиге.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мармуш и его партнеры уж точно постараются привычно одолеть берлинцев.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 мяча за матч
- «Унион» в среднем пропускает менее гола за матч
- «Унион» не забивал франкфуртцам в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.
- 3.24Реал Мадрид — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.60ЦСКА — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.05Манчестер Сити — Саутгемптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Франкфуртцы весьма симпатично выглядят в атаке, плюс традиционно успешно противостоят берлинцам.
«Айнтрахт» Фр явно намерен подняться в зону Лиги чемпионов, и уж точно будет агрессивно атаковать.
Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05