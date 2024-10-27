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    Добудут ли франкфуртцы три очка?

    «Унион» — «Айнтрахт» Фр. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гётце
    27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Октября 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 19:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: «Унион» сражается за попадание в еврокубки. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Унион» в среднем забивает примерно гол за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 4 раза.

    Унион — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. «Унион» по всем статьям переиграл «Хольштайн» (2:0).

    При этом «Унион» до того обыграл «Боруссию» Д (2:1). А вот немногим ранее команда минимально уступила другой «Боруссии» — менхенгладбахской.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лукас Тузар — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Унион» лишь на 3 очка отстает от дуэта лидеров. Зато надежные тылы способны сдержать атаки почти любого оппонента.

    Матчи с франкфуртцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Унион» уступил трижды при одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать в привычном для себя ритме. Берлинцы способны преуспеть в контригре.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы вполне способны побороться за легочемпионские места. По итогам 7 туров команда находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает 2 гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела досадную коллизию. Франкфуртцы уступили «Байеру» (1:2).

    При этом после того команда в Лиге Европы переиграла РФШ. Да и ничья с «Баварией» (3:3) вполне сойдет за позитив.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Айнтрахт» Фр имеет явные проблемы с надежностью своих тылов. В 7 турах в воротах команды побывало 11 мячей.

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    В трех последних очных встречах с берлинцами команда не пропускала. Да и потенциал у франкфутцев повыше, чем у соперника.

    При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависима от формы своего лидера атак. Египтянин Омар Мармуш настрелял уже 9 мячей в Бундеслиге.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мармуш и его партнеры уж точно постараются привычно одолеть берлинцев.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Фр в среднем забивает 2 мяча за матч

    • «Унион» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Унион» не забивал франкфуртцам в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Унион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.95 и 1.95.

    Прогноз: Франкфуртцы весьма симпатично выглядят в атаке, плюс традиционно успешно противостоят берлинцам.

    «Айнтрахт» Фр явно намерен подняться в зону Лиги чемпионов, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    Ставка: Победа «Айнтрахта» Фр за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.05

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    «Унион» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Добудут ли франкфуртцы три очка?
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