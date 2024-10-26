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    ЦСКА — «Факел». Ставка (к. 2.60) и прогноз на РПЛ 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Факел»
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    Игорь Дивеев — защитник ЦСКА
    В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет «Факел». Поединок пройдет 26 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Команда занимает 4-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе после 12-и туров. ЦСКА отстает от 1-й позиции на 7 баллов.

    Команда продолжает борьбу за 1-е место в лиге. К слову, ЦСКА занимает 6-ю строчку по результатам домашних встреч, набрав 9 очков из 15-и возможных. Команда здорово выглядит на своем поле.

    ЦСКА — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече ЦСКА обыграл «Ахмат» (1:0) в матче группового этапа Кубка России, а до этого команда одолела махачкалинское «Динамо» (1:0).

    У ЦСКА продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 8 матчей подряд во всех турнирах. За этот период команда выиграла 6 раз и дважды сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: На старте нынешнего сезона ЦСКА потерял важные очки, но сейчас команда собралась и дает результат. Армейцы находятся далековато от 1-й позиции в лиге, но вся борьба еще впереди.

    В 5-ку лучших бомбардиров РПЛ входит нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев, которому удалось забить 6 голов за 12 встреч. Форвард вполне может помочь своей команде победить в предстоящем матче.

    «Факел»

    Турнирное положение: Команда продолжает вести борьбу за выживание в РПЛ. «Факел» после 12-и туров в РПЛ занимает 14-е место в таблице с 10-ю очками в активе.

    Воронежцы отстают от спасительной 12-й позиции лишь на 1 балл — вся борьба еще впереди. «Факел» на чужом поле набрал лишь 3 очка из 18-и возможных на чужом поле.

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  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем поединке команда проиграла «Зениту» в Кубке России, пропустив единственный гол на 44-й минуте. Матчем ранее «Факел» смог одолеть «Ахмат» (3:2).

    За последние 5 матчей во всех турнирах воронежцы по 2 раза выиграли и проиграли, а также однажды сыграли вничью. За этот период «Факел» сумел забить 6 голов при 7-и пропущенных.

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    Состояние команды: Сейчас «Факел» выступает куда лучше, чем на старте сезона. Воронежцы вполне способны дать бой ЦСКА в предстоящем матче чемпионата.

    Последний раз «Факел» цеплялся за очки в матче против ЦСКА 11-го ноября 2023-го года. В той встрече РПЛ команды сыграли вничью (1:1), где «Факел» сумел сравнять счет на 90+3-й минуте.

    Комментарий Валерия Масалитина

    Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 13-го тура РПЛ:

  • Сейчас есть две команды, которые перестраиваются на ходу — ЦСКА и «Спартак». Станковичу в этом плане чуть полегче, поскольку получил почти всех, кого хотел. А в ЦСКА нет денег, в основном берут свободных агентов. А так, Николич, конечно, ограничен в выборе игроков. Отсюда и складывается ощущение, что порой играет в прагматичный футбол.Пока просто хотелось бы стабильной игры. При Федотове видели уже такое, что дома команда показывает агрессивный футбол, а на выезде тусклый. Вот с этим надо бороться. Есть ли у «Факела» шансы увезти что-то и из Москвы в субботу? Все будет зависеть от армейцев. Если сыграют в привычный домашний футбол, то очень маловероятно.
  • Валерий Масалитин

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проигрывает на протяжении 8-и последних матчей

    • В последних 3-х очных встречах ЦСКА дважды обыгрывал «Факел»

    • За последние 10 матчей на чужом поле «Факел» проиграл 8 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.35, победа «Факела» — 10.50, ничья — 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что ЦСКА победит, но матч получится низовым.

    Ставка: Тотал 2 меньше за 2.60.

    Прогноз: «Факел» сможет сдержать атакующий напор ЦСКА в 1-й половине встречи. Прогнозируем ничейный результат в первом тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.35.

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    ЦСКА — «Факел»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Факел» оказать сопротивление армейцам?
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