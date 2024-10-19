Байер
Айнтрахт Ф
«Байер»
Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Байер» в среднем забивает более 2 голов за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 12 раз.
Байер — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Байер» подписал мировую с «Хольштайном» (2:2).
При этом «Байер» до того переиграл «Милан» (1:0) в Лиге чемпионов. А вот ранее леверкузенцы подписали мировую с «Баварией» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Байер» всего на три зачетных балла отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.
Матчи с «Айнтрахтом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Байер» выиграл 4 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фармацевты» мотивированы подтянуться к группе лидеров.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы все мечтают о борьбе за самые высокие места. По итогам 6 туров команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 очков. Да и забили франкфуртцы 14 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Франкфуртцы расписали мировую с «Баварией» (3:3).
При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла «Бешикташ» (3:1). Да и «Хольштайн» был обыгран с веселым счетом 4:2.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Айнтрахт» Фр лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и ресурсы для борьбы за самые высокие места у команды имеются.
Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 9 раз.
При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависим от формы своего лидера. Египтянин Омар Мармош отличился 8 забитыми мячами в чемпионате.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Мармош и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч
- «Байер» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Айнтрахт» Фр уже 2 года не обыгрывает «фармацевтов»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 2.82.
- 2.17Акрон — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.25Боруссия Д — Санкт-Паули: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 2.20Ахмат — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 20:15
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Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать агрессивно.
«Айнтрахт» Фр мотивирован сохранить место среди лидеров, да и умница Мармош явно скажет свое веское слово.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.73