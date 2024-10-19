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    На «Бай-Арене» будут забивать!

    «Байер» — «Айнтрахт». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Айнтрахт»
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    Флориан Вирц
    19 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Байер

  • Леверкузен
    •  Байер 16:30 Айнтрахт Ф

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •

    «Байер»

    Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Байер» в среднем забивает более 2 голов за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 12 раз.

    Байер — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Байер» подписал мировую с «Хольштайном» (2:2).

    При этом «Байер» до того переиграл «Милан» (1:0) в Лиге чемпионов. А вот ранее леверкузенцы подписали мировую с «Баварией» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Байер» всего на три зачетных балла отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

    Матчи с «Айнтрахтом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Байер» выиграл 4 раза при одном поражении.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фармацевты» мотивированы подтянуться к группе лидеров.

    «Айнтрахт» Фр

    Турнирное положение: Франкфуртцы все мечтают о борьбе за самые высокие места. По итогам 6 туров команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 очков. Да и забили франкфуртцы 14 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Франкфуртцы расписали мировую с «Баварией» (3:3).

    При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла «Бешикташ» (3:1). Да и «Хольштайн» был обыгран с веселым счетом 4:2.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Айнтрахт» Фр лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и ресурсы для борьбы за самые высокие места у команды имеются.

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    Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 9 раз.

    При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависим от формы своего лидера. Египтянин Омар Мармош отличился 8 забитыми мячами в чемпионате.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Мармош и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Байер» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Айнтрахт» Фр уже 2 года не обыгрывает «фармацевтов»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 2.82.

    Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать агрессивно.

    «Айнтрахт» Фр мотивирован сохранить место среди лидеров, да и умница Мармош явно скажет свое веское слово.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.73

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    «Байер» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. На «Бай-Арене» будут забивать!
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