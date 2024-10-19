19 октября в 7-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Байер» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Байер» — «Айнтрахт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Байер»

Турнирное положение: «Байер» в новом сезоне стартовал явно хуже ожиданий. Нынче команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Байер» в среднем забивает более 2 голов за матч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась лишь одним баллом. «Байер» подписал мировую с «Хольштайном» (2:2).

При этом «Байер» до того переиграл «Милан» (1:0) в Лиге чемпионов. А вот ранее леверкузенцы подписали мировую с «Баварией» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Байер» всего на три зачетных балла отстает от лидера Бундеслиги. Да и вообще, при не самых мощных ресурсах команда способна добывать результат.

Матчи с «Айнтрахтом» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Байер» выиграл 4 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Фармацевты» мотивированы подтянуться к группе лидеров.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы все мечтают о борьбе за самые высокие места. По итогам 6 туров команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр в текущем чемпионате набрал 13 очков. Да и забили франкфуртцы 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный балл. Франкфуртцы расписали мировую с «Баварией» (3:3).

При этом в Лиге Европы команда уверенно переиграла «Бешикташ» (3:1). Да и «Хольштайн» был обыгран с веселым счетом 4:2.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Айнтрахт» Фр лишь на один пункт отстает от дуэта лидеров. Да и ресурсы для борьбы за самые высокие места у команды имеются.

Плюс оборона команды действует крайне неуверенно. В 6 матчах нынешнего чемпионата она дала результативный сбой 9 раз.

При этом «Айнтрахт» Фр слишком зависим от формы своего лидера. Египтянин Омар Мармош отличился 8 забитыми мячами в чемпионате.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь обороняться. Мармош и его партнеры способны найти свой шанс у ворот соперника.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают 2 гола за матч

«Байер» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Айнтрахт» Фр уже 2 года не обыгрывает «фармацевтов»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 5.30, а победа оппонента — в скромные 6.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.33 и 2.82.

Прогноз: Обе команды имеют неплохий подбор атакующих исполнителей, и наверняка будут действовать агрессивно.

«Айнтрахт» Фр мотивирован сохранить место среди лидеров, да и умница Мармош явно скажет свое веское слово.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.73