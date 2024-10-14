В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии на своем поле примет Францию. Поединок пройдет 14 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Лиги наций. Бельгия после 3-х туров занимает 3-е место во второй группе с 4 очками в активе.

Сборная уступает в таблице Франции и Италии на 2 и 3 балла соответственно. Бельгии предстоит большая проверка в матче против французской сборной.

Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций команда сыграла вничью с Италией (2:2), совершив камбэк с 0:2 по ходу матча. До этого Бельгия уступила той же Франции со счетом 0:2.

В последних 5-и матчах во всех турнирах у сборной только 1 победа над Израилем (3:1), а также по 2 поражения и ничьих. В этих встречах Бельгия забила 5 голов при 6-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Сейчас сборная пока не выглядит грозной силой, которая способна сломить любого соперника. В прошлой встрече Бельгия была слабее Франции и не лучше той же Италии.

В прошлом матче у сборной Бельгии отлично выступил нападающий Леандро Троссард, который отметился голом и ассистом. Игрок здорово помог команде набрать 1 балл против Италии.

Франция

Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в своей группе Лиги наций, набрав за 3 тура 6 баллов. Франция отстает от сборной Италии лишь на 1 балл — вся борьба впереди.

Французская сборная уже потеряла очки на этом турнире, но все равно считается одним из фаворитов Лиги наций.

Последние матчи: В прошлом туре Франция разгромила Израиль со счетом 4:1, а до этого одолела ту же Бельгию (2:0). В этих матчах сборная действовала результативно и уверенно.

В 1-м туре группового этапа Лиги наций Франция неожиданно уступила Италии на своем поле со счетом 1:3. Даже при наличии в составе Килиана Мбаппе французы не смогли нейтрализовать соперника.

Состояние команды: Франция даже без Мбаппе выглядит очень сильно. Да, команде не удалось победить на Евро-2024, но в Лиге наций эта сборная точно будет бороться за победу.

В составе Франции есть довольно много игроков, которые могут помочь своей команде. К примеру, Брэдли Барколя забил 2 гола и сделал голевую передачу в 4-х матчах Лиги наций.

Статистика для ставок

Франция победила в последних 2-х матчах с общим счетом 6:1.

Бельгия выиграла только 1 встречу из 3-х на турнире

В последних 3-х очных матчах Франция непременно побеждала Бельгию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.45, победа Бельгии — 3.00, ничья — 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что Франция будет продолжать действовать уверенно и агрессивно в предстоящем матче.

Ставка: Индивидуальный тотал Франции 1.5 больше за 2.35.

Прогноз: В 1-м тайме одна из команд будет иметь преимущество и обязательно забьет хотя-бы один гол.

Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.