ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола? Альваро МоратаИспания — Дания 1:0. Онлайн
  • 02:02
    • Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
  • 23:44
    • Гол Роналду помог Португалии победить Польшу в Лиге наций
  • 23:40
    • Гол Субименди принес Испании победу над Данией в Лиге наций
  • 20:56
    • Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Франция продолжит побеждать?

    Бельгия — Франция. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Бельгии Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Бельгия — Франция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брадли Баркола — нападающий сборной Франции
    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Бельгии на своем поле примет Францию. Поединок пройдет 14 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Бельгия — Франция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Октября 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 21:45 Франция

    Франция

  • Париж
    •

    Бельгия

    Турнирное положение: Сборная продолжает вести борьбу за попадание в плей-офф Лиги наций. Бельгия после 3-х туров занимает 3-е место во второй группе с 4 очками в активе.

    Сборная уступает в таблице Франции и Италии на 2 и 3 балла соответственно. Бельгии предстоит большая проверка в матче против французской сборной.

    Бельгия — Франция: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Лиги наций команда сыграла вничью с Италией (2:2), совершив камбэк с 0:2 по ходу матча. До этого Бельгия уступила той же Франции со счетом 0:2.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах у сборной только 1 победа над Израилем (3:1), а также по 2 поражения и ничьих. В этих встречах Бельгия забила 5 голов при 6-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Сейчас сборная пока не выглядит грозной силой, которая способна сломить любого соперника. В прошлой встрече Бельгия была слабее Франции и не лучше той же Италии.

    В прошлом матче у сборной Бельгии отлично выступил нападающий Леандро Троссард, который отметился голом и ассистом. Игрок здорово помог команде набрать 1 балл против Италии.

    Франция

    Турнирное положение: Сборная занимает 2-е место в своей группе Лиги наций, набрав за 3 тура 6 баллов. Франция отстает от сборной Италии лишь на 1 балл — вся борьба впереди.

    Французская сборная уже потеряла очки на этом турнире, но все равно считается одним из фаворитов Лиги наций.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре Франция разгромила Израиль со счетом 4:1, а до этого одолела ту же Бельгию (2:0). В этих матчах сборная действовала результативно и уверенно.

    В 1-м туре группового этапа Лиги наций Франция неожиданно уступила Италии на своем поле со счетом 1:3. Даже при наличии в составе Килиана Мбаппе французы не смогли нейтрализовать соперника.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Франция даже без Мбаппе выглядит очень сильно. Да, команде не удалось победить на Евро-2024, но в Лиге наций эта сборная точно будет бороться за победу.

    В составе Франции есть довольно много игроков, которые могут помочь своей команде. К примеру, Брэдли Барколя забил 2 гола и сделал голевую передачу в 4-х матчах Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • Франция победила в последних 2-х матчах с общим счетом 6:1.

    • Бельгия выиграла только 1 встречу из 3-х на турнире

    • В последних 3-х очных матчах Франция непременно побеждала Бельгию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 2.45, победа Бельгии — 3.00, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что Франция будет продолжать действовать уверенно и агрессивно в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал Франции 1.5 больше за 2.35.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд будет иметь преимущество и обязательно забьет хотя-бы один гол.

    Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Ройвал — Таира
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  2.48
  • Прогноз на матч Кавасаки — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Иноуэ — Цуцуми
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чайка — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бельгия — Франция: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Франция продолжит побеждать?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры