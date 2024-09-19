19 сентября в Мадриде на стадионе «Метрополитано» пройдет поединок стартового тура Лиги чемпионов-2024/25, в котором местный «Атлетико» сыграет против немецкого «РБ Лейпциг». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «РБ Лейпциг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: В прошлом сезоне мадридский клуб занял четвертое место в чемпионате Испании и добрался до четвертьфинала ЛЧ, проиграв там дортмундской «Боруссии».

В текущем же первенстве страны «Атлетико» пока идет без поражений находится среди лидеров.

Последние матчи: На выходных «матрасники» в рамках Примеры на своем поле разгромили «Валенсию» со счетом 3:0. До этого же они в Бильбао справились с «Атлетиком», обыграв его с минимальным результатом 1:0 и расписали мировую 0:0 в домашней встрече «Эспаньол».

Не сыграют: Полузащитник Пабло Барриос из-за травмы пропустит этот поединок.

Состояние команды: К данной игре «Атлетико» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, которая длится еще с прошлого сезона. В этот удачный для себя период «индейцы» расписали два мировых исхода и добились четырех выигрышей.

Причем за весь данный отрезок они в пяти случаях сохранили свои ворота на замке. И четыре этих матчей пришлись четыре последних поединков команды.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: Немецкий клуб в прошлом сезоне стал четвертым в чемпионате Германии, а в прошлой ЛЧ добрался до 1/8 финала, проиграв там мадридскому «Реалу».

В новом же сезоне «РБ Лейпциг» пока идет без фиаско и занимает лидирующие позиции в первенстве страны.

Последние матчи: В преддверии этого поединка «быки» в рамках чемпионата Германии они на своем поле не справились с берлинским «Унионом», расписав ничью 0:0. Перед этим же они выиграли три встречи сезона, одолев поочередно «Эссен» 4:1 в Кубке страны, а также «Бохум» 1:0 и «Байер» 3:2 в Бундеслиге.

Не сыграют: Хавбек Ксавер Шлагер пребывет в лазарете.

Состояние команды: Сейчас у коллектива из Лейпцига 16-матчевая беспроигрышная серия с учетом еще прошлого сезона и всех официальных игр. За этот период он расписал шесть мировых исходов и добился десяти выигрышей.

Последний раз «красно-белые» уходили с поля поверженными еще в конце февраля, проиграв тогда «Баварии».

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели лишь один очный поединок. В 2020 году в 1/4 финала ЛЧ «быки» в Лиссабоне одолели «матрасников» со счетом 2:1

«Атлетико» выиграл шесть из восьми предыдущих домашних игр

«РБ Лейпциг» в гостях не проигрывает на протяжении девяти матчей, выиграв шесть из них

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Атлетико» — 1.82, победа «РБ Лейпциг» — 4.45, ничья — 4.16.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.19 соответственно.

Прогноз: Фактор своего поля должен помочь мадридскому клубу обыграть столь неуступчивый «РБ Лейпциг», у которого сейчас 16-матчевая серия без фиаско.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» за 1.82.

Прогноз: И еще ставим здесь на не особо результативный матч, ведь обе команды очень надежно играют у своих ворот и пропускают немного.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.80.