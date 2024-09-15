Тюмень
Сокол
«Тюмень»
Турнирное положение: Сибиряки пока стоят на вылет во вторую лигу. После 9 туров команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Тюмень» в 9 поединках сумела разжиться всего 5 очками. А вот пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 14 мячей.
Тюмень — Сокол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре «Тюмень» снова проиграла. «Соболи» уступили более статусной «Балтике» (1:2).
До того команда по всем статьям уступила «Сочи» (0:3). А вот встреча с «Арсеналом» Тула завершилась подписанием мировой (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» проиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 2 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Тюмень» выглядит весьма скромно. Вот только с реализацией у команды явно не складывается — всего 6 забитых мячей.
Поединки с «Соколом» для команды исторически складываются довольно сложно. В 5 последних очных поединках «Тюмень» по 2 раза выиграла и проиграла.
Нет сомнений, что «соболи» постараются выбраться со дна таблицы. Вот только выиграли сибиряки всего 1 раз в нынешнем первенстве.
«Сокол»
Турнирное положение: Саратовцы, похоже, обречены бороться лишь за выживание. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 12 месте.
Причем «Сокол» крайне слабо действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 6 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда осталась без очковых приобретений. «Сокол» уступил «Родине» (0:2).
До того команда сыграла вничью с «Шинником» (0:0). Да и поединок с хабаровчанами завершился для саратовцев паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сокол» потерпел 2 поражения. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Сокол» не блещет стабильностью. Зато оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 поединках.
При этом «Сокол» потерпел всего 2 поражения в нынешнем первенстве. А вот выиграла команда всего в 2 матчах из 9.
А вот гандикап от зоны вылета составляет всего 3 очка. Да и с ничьими саратовцы уж слишком зачастили — уже 5 паритетов.
И уж точно «Сокол» будет пытаться зацепиться за заветные баллы. Надежная оборона станет в этом прекрасным подспорьем.
Статистика для ставок
- «Сокол» в среднем забивает меньше гола за матч
- Тюменцы в среднем пропускают почти 2 мяча за матч
- Сибиряки не побеждали в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.23.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.
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Прогноз: «Тюмень» постарается максимально воспользоваться преимуществом своего поля, и уж точно сразу будет активно атаковать.
Сибирякам уже банально некуда отступать, и наверняка они всеми силами будут пытаться улучшить свою результативность.
Ставка: Победа «Тюмени» в 1 тайме за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39