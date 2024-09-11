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    Привезут ли «инки» очки из Эквадора?

    Эквадор — Перу. Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 11 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Эквадора Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз и ставки на Эквадор — Перу
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    Сборная Эквадора
    В ночь на 11 сентябре в рамках 8-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Эквадора на своем поле примет национальную команду Перу. Стартовый свисток будет дан в полночь. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Перу, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Эквадор

    Турнирное положение: С восемью зачетными баллами сборная Эквадора после семи туров идет на шестой строке в таблице, но от восьмой, которая уже не дает билет в финальную часть, находится на расстоянии двух пунктов.

    Эквадорцы смогли отпраздновать три виктории, два раза сыграли вничью и дважды уступали, забили всего пять голов, а пропустили на мяч меньше.

    Последние матчи: Несколько дней тому назад в отборе к ЧМ-2026 «трехцветные» потерпели минимальное выездное фиаско от Бразилии со счетом 0:1. А до этого они еще летом неплохо выступили в Кубке Америки-2024, дойдя там до четвертьфинала, где только по пенальти проиграли сборной Аргентине.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За прошедшие десять встреч с учетом различных турниров сборная Эквадора проиграла в четырех из них если брать во внимание основное время. Еще за данный период времени она два раза сыграла вничью и добилась всего четырех выигрышей. Причем три из них в товарняках.

    А без результативных действий эквадорцы уходили с поля только в одном случае из семи предыдущих.

    Перу

    Турнирное положение: С тремя зачетными баллами сборная Перу находится на последней десятой строке в таблице, отставая от седьмой строки на три пункта.

    Перуанцы еще в данном отборе не побеждали. У них три мировые и четыре фиаско. Забили они всего два гола при девяти пропущенных.

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    • Последние матчи: В преддверии этого поединка «инки» на своей территории поделили очки со сборной Колумбии, сыграв вничью со счетом 1:1. А летом на Кубке Америки они не смогли выйти из группы, дважды уступив и расписав одну мировую. Причем не забив на том турнире ни одного гола.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: За прошедшие десять встреч с учетом всех турниров сборная Перу добыла только три виктории и все эти победы были только в товарищеских матчах. Также за это время они потерпели три фиаско и расписали четыре ничейных исхода.

    А в шести своих предыдущих поединках перуанцы аж в пяти случаях уходили с поля без результативных действий.

    Статистика для ставок

    • Две предыдущие очные встречи этих команд завершились вничью — 1:1 и 2:2

    • В трех последних очных противостояниях данных команд забивали обе стороны

    • А в семи из восьми минувших игр между собой было забито два и более гола

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Эквадора — 1.47, победа Перу — 8.60, ничья — 4.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.22 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: И хотя эти команды результативностью в последнее время не отличаются, но в очных противостояниях, как правило, они на пару мячей наигрывают. В общем, ставим на ТБ 2,0.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,0 за 1.76.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на непроигрыш Перу, ведь гости вполне неплохо играют против предстоящего противника.

    Ставка: Х2 2.80.

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    Эквадор — Перу: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на футбол. Привезут ли «инки» очки из Эквадора?
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