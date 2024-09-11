Канада
Турнирное положение: Канадцы в последние годы заметно прибавили. Вот только результаты команды в последних матчах весьма нестабильны.
При этом Канада способна обыграть почти любого соперника. Как минимум, команда дает бой даже самым сильным сборным планеты.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Канадцы переиграли сборную США (2:1).
А вот до того Канада в матче за 3 место на Кубок Америки уступила уругвайцам. Соперник оказался удачливее в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Канадцы не проигрывают в 2 матчах кряду. Зато оборона команды частенько допускает результативные промахи.
Матчи с мексиканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Канада выиграла 1 раз при 3 поражениях.
Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и последний очный поединок трехлетней давности они выиграли.
Мексика
Турнирное положение: Мексиканцы привычно смотрятся выгодно. Да и состав по именам выглядит весьма симпатично.
Причем Мексика не пропускала в 2 своих последних матчах. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась викторией. Мексиканцы разгромили Новую Зеландию (3:0).
До того команда подписала мировую с Эквадором (0:0). А вот венесуэльцам сборная Мексики уступила с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: мексиканцы не проигрывали в 2 своих последних матчах. При этом атака команды не особо блистает.
При этом Мексика в 2 последних очных поединках не обыгрывала канадцев. Зато в нынешнем своем состоянии команда выглядит выгоднее соперника.
Постепенно прибавляет Орбелин Пинеда. На его счету один из трех забитых мячей в ворота новозеландцев.
Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. В составе мексиканцев уж точно найдется кому забивать!
Статистика для ставок
- Мексика не пропускала в 2 последних матчах
- Канада не проигрывала в 2 своих последних поединках
- Мексика в 2 последних очных встречах не смогла обыграть Канаду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.54.
- 1.80Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.24Словения — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Обе команды явно способны поднатореть в плане реализации голевых моментов.
И те, и другие имеют в своих составах атакующих исполнителей весьма приличного уровня.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.
Ставка: Обе забьют за 2.05