11 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Мексика. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Мексика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: Канадцы в последние годы заметно прибавили. Вот только результаты команды в последних матчах весьма нестабильны.

При этом Канада способна обыграть почти любого соперника. Как минимум, команда дает бой даже самым сильным сборным планеты.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Канадцы переиграли сборную США (2:1).

А вот до того Канада в матче за 3 место на Кубок Америки уступила уругвайцам. Соперник оказался удачливее в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Канадцы не проигрывают в 2 матчах кряду. Зато оборона команды частенько допускает результативные промахи.

Матчи с мексиканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Канада выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и последний очный поединок трехлетней давности они выиграли.

Мексика

Турнирное положение: Мексиканцы привычно смотрятся выгодно. Да и состав по именам выглядит весьма симпатично.

Причем Мексика не пропускала в 2 своих последних матчах. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась викторией. Мексиканцы разгромили Новую Зеландию (3:0).

До того команда подписала мировую с Эквадором (0:0). А вот венесуэльцам сборная Мексики уступила с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: мексиканцы не проигрывали в 2 своих последних матчах. При этом атака команды не особо блистает.

При этом Мексика в 2 последних очных поединках не обыгрывала канадцев. Зато в нынешнем своем состоянии команда выглядит выгоднее соперника.

Постепенно прибавляет Орбелин Пинеда. На его счету один из трех забитых мячей в ворота новозеландцев.

Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. В составе мексиканцев уж точно найдется кому забивать!

Статистика для ставок

Мексика не пропускала в 2 последних матчах

Канада не проигрывала в 2 своих последних поединках

Мексика в 2 последних очных встречах не смогла обыграть Канаду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.54.

Прогноз: Обе команды явно способны поднатореть в плане реализации голевых моментов.

И те, и другие имеют в своих составах атакующих исполнителей весьма приличного уровня.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

Ставка: Обе забьют за 2.05