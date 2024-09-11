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    Голов будет в достатке!

    Канада — Мексика. Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Мексика
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    Кайл Ларин
    11 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Канада и Мексика. Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Канада — Мексика, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Канада

    Турнирное положение: Канадцы в последние годы заметно прибавили. Вот только результаты команды в последних матчах весьма нестабильны.

    При этом Канада способна обыграть почти любого соперника. Как минимум, команда дает бой даже самым сильным сборным планеты.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Канадцы переиграли сборную США (2:1).

    А вот до того Канада в матче за 3 место на Кубок Америки уступила уругвайцам. Соперник оказался удачливее в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках она забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Канадцы не проигрывают в 2 матчах кряду. Зато оборона команды частенько допускает результативные промахи.

    Матчи с мексиканцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Канада выиграла 1 раз при 3 поражениях.

    Безусловно, номинальные хозяева не собираются отсиживаться в тылах. Да и последний очный поединок трехлетней давности они выиграли.

    Мексика

    Турнирное положение: Мексиканцы привычно смотрятся выгодно. Да и состав по именам выглядит весьма симпатично.

    Причем Мексика не пропускала в 2 своих последних матчах. Да и вообще, оборона команды является главной ее ценностью.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда разжилась викторией. Мексиканцы разгромили Новую Зеландию (3:0).

    До того команда подписала мировую с Эквадором (0:0). А вот венесуэльцам сборная Мексики уступила с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах Мексика добыла 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: мексиканцы не проигрывали в 2 своих последних матчах. При этом атака команды не особо блистает.

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    При этом Мексика в 2 последних очных поединках не обыгрывала канадцев. Зато в нынешнем своем состоянии команда выглядит выгоднее соперника.

    Постепенно прибавляет Орбелин Пинеда. На его счету один из трех забитых мячей в ворота новозеландцев.

    Очевидно, что номинальные гости будут активно атаковать. В составе мексиканцев уж точно найдется кому забивать!

    Статистика для ставок

    • Мексика не пропускала в 2 последних матчах

    • Канада не проигрывала в 2 своих последних поединках

    • Мексика в 2 последних очных встречах не смогла обыграть Канаду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Канада — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.53. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.54 и 1.54.

    Прогноз: Обе команды явно способны поднатореть в плане реализации голевых моментов.

    И те, и другие имеют в своих составах атакующих исполнителей весьма приличного уровня.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.54.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться удастся обоим оппонентам.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    Канада — Мексика: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 11.09.2024. Прогнозы на футбол. Голов будет в достатке!
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