Норвежский «Мольде» на своем поле примет «Эльфсборг» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде отбора.

В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», после чего в третьем раунде квалификации справилась с бельгийским «Серкль Брюгге».

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Серкль Брюгге», клуб дома разгромил его со счетом 3:0. В родном чемпионате он четвертый.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Мольде» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, тем более что они проводят матч на своем поле, хотя соперник способен неприятно их удивить.

Магнус Эйкрем, Кристиан Эриксен и Маркус Кааса — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

«Эльфсборг»

Турнирное положение: «Эльфсборг» благодаря второй позиции в шведском чемпионате вышел в Лигу Европы, где начал выступления в первом раунде отбора.

Таким образом, команда преодолела уже три стадии квалификации еврокубка, в которых она прошла кипрский «Пафос», молдавский «Шериф» и хорватскую «Риеку».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура шведского первенства клуб на чужом поле поделил очки с «Мьёлльбю» (1:1).

Этот успех прервал победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее первенство и Лигу Европы.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Джалал Абдуллай и Майкл Бэйду — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Эльфсборг» не проиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Эльфсборга» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В двух из них забивали обе команды.

При этом в трех из четырех последних игр гостей забивали оба соперника. А то, что лишь в одном из пяти последних их матчей не забивали больше 2,5 голов, обещает нивелировать результативность хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.

Ставка: «Эльфсборг» не проиграет за 2.20