Мольде
Эльфсборг
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде отбора.
В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», после чего в третьем раунде квалификации справилась с бельгийским «Серкль Брюгге».
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Серкль Брюгге», клуб дома разгромил его со счетом 3:0. В родном чемпионате он четвертый.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Мольде» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, тем более что они проводят матч на своем поле, хотя соперник способен неприятно их удивить.
Магнус Эйкрем, Кристиан Эриксен и Маркус Кааса — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.
«Эльфсборг»
Турнирное положение: «Эльфсборг» благодаря второй позиции в шведском чемпионате вышел в Лигу Европы, где начал выступления в первом раунде отбора.
Таким образом, команда преодолела уже три стадии квалификации еврокубка, в которых она прошла кипрский «Пафос», молдавский «Шериф» и хорватскую «Риеку».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура шведского первенства клуб на чужом поле поделил очки с «Мьёлльбю» (1:1).
Этот успех прервал победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее первенство и Лигу Европы.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Джалал Абдуллай и Майкл Бэйду — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивали обе команды
- в пяти последних матчах «Эльфсборг» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Эльфсборга» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.
- 2.02Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Янг Бойз — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Мальмё — Спарта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В двух из них забивали обе команды.
При этом в трех из четырех последних игр гостей забивали оба соперника. А то, что лишь в одном из пяти последних их матчей не забивали больше 2,5 голов, обещает нивелировать результативность хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.
Ставка: «Эльфсборг» не проиграет за 2.20