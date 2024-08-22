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    Пройдет ли «Мольде» «Эльфсборг»?

    «Мольде» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года

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    Халлдор Стевеник («Мольде»)
    Норвежский «Мольде» на своем поле примет «Эльфсборг» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2024 года

    Мольде

  • Мольде
    •  Мольде 20:00 Эльфсборг

    Эльфсборг

  • Борас
    •

    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» благодаря победе в Кубке Норвегии вышел в Лигу Европы, где начал выступления во втором раунде отбора.

    В данном круге турнира команда прошла датский «Силькеборг», после чего в третьем раунде квалификации справилась с бельгийским «Серкль Брюгге».

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая была ответной в дуэли с «Серкль Брюгге», клуб дома разгромил его со счетом 3:0. В родном чемпионате он четвертый.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, пять из которых были официальными, а один — товарищеским, «Мольде» проиграл лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на очередной успех, тем более что они проводят матч на своем поле, хотя соперник способен неприятно их удивить.

    Магнус Эйкрем, Кристиан Эриксен и Маркус Кааса — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

    «Эльфсборг»

    Турнирное положение: «Эльфсборг» благодаря второй позиции в шведском чемпионате вышел в Лигу Европы, где начал выступления в первом раунде отбора.

    Таким образом, команда преодолела уже три стадии квалификации еврокубка, в которых она прошла кипрский «Пафос», молдавский «Шериф» и хорватскую «Риеку».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках 19-го тура шведского первенства клуб на чужом поле поделил очки с «Мьёлльбю» (1:1).

    Этот успех прервал победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее первенство и Лигу Европы.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Эльфсборг» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

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    Джалал Абдуллай и Майкл Бэйду — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги Европы с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Мольде» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Эльфсборга» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Эльфсборг» не проиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.67. Ничья — в 4.15, победа «Эльфсборга» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. В двух из них забивали обе команды.

    При этом в трех из четырех последних игр гостей забивали оба соперника. А то, что лишь в одном из пяти последних их матчей не забивали больше 2,5 голов, обещает нивелировать результативность хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в пяти их последних матчах было именно так.

    Ставка: «Эльфсборг» не проиграет за 2.20

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    «Мольде» — «Эльфсборг». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига Европы, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Мольде» — «Эльфсборг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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