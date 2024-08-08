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    «Олимпия» одержит 10 победу подряд?

    «Олимпия» — «Шериф». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 8 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпия» — «Шериф»
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    «Олимпия» — «Полесье»
    В третьем отборочном раунде Лиги конференций 8 августа пройдет матч «Олимпия» — «Шериф». Начало — в 20:00 Ставка и прогноз на матч «Олимпия» — «Шериф», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 08 Августа 2024 года

    Олимпия Любляна

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Олимпия Любляна 20:00 Шериф

    Шериф

  • Тирасполь
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    «Олимпия»

    Турнирная таблица: В чемпионате Словении «Олимпия» набрала 9 очков из 9 очков. В третьем туре внутреннего перевенства команда из Люляны выиграла у клуба «Нафта» (2:0).

    Последние матчи: В еврокубках «Олимпия» начала своё выступление со второго отборочного раунда Лиги конференций. На этой стадии словенцы обыграли украинский коллектив «Полесье» (2:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Олимпия Любляна — Шериф: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Олимпия» сыграла во всех трёх турнирах УЕФА. В Лиге чемпионов команда из Любляны выиграла у «Валмиеры» из Латвии, болгарского «Лудогорца», но проиграла турецкому «Галатасараю».

    «Шериф»

    Турнирная таблица: «Шериф» получил путёвку в Лигу Европы как серебряный призёр чемпионата Молдавии. В чемпионской гонке клуб из Тирасполя уступил «Петрокубу».

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  • 05/08/2024

    • Последние матчи: В первом раунде Лиги Европы тираспольский клуб переиграл вице-чемпиона Азербайджана — «Зирю» (2:2 — по сумме двух встреч, 5:4 — победа в серии пенальти.

    Но затем клуб из Тирасполя проиграл «Эльфсборгу» (0:1 — дома, 0:2 — в гостях) и отправился в Лигу конференций.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Шериф» через Лигу чемпионов пробился в Лигу Европы. В основной сетке тираспольский клуб занял последнее 4 место

    Статистика для ставок

    • В сезоне 2000/2001 «Олимпия» и «Шериф» сыграли два матчав Кубке УЕФА

    • «Олимпия» — «Шериф» (3:0)

    • «Шериф» и «Олимпия» (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.48, а победа «Шерифа» — в 4.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.12 и 1.70 соответственно.

    Прогноз: «Олимпия» к поединку против молдавского соперника подходит с выигрышной девятиматчевой серией, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Словении.

    Ставка: Победа «Олимпии» с коэффициентом 1.85.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.94.

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    «Олимпия» — «Шериф»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 08.08.2024. Прогнозы на футбол. «Олимпия» одержит 10 победу подряд?
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